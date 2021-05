La AFD financia Plan de Desarrollo de Barranquilla

Archivo Particular

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Alcaldía de Barranquilla anunciaron que la AFD aportará recursos para la financiación de varios proyectos estratégicos del Plan de Desarrollo de la capital del departamento del Atlántico, con el equivalente en pesos colombianos a 120 millones de euros. La AFD otorgará esta financiación directamente al Distrito, sin garantía de la Nación, y, por primera vez en Colombia, el crédito será en moneda local, lo que protegerá a la ciudad del riesgo cambiario a futuro, buscando impactar lo menos posible su capacidad de endeudamiento.



Como parte de su ADN, la Agencia Francesa de Desarrollo se ha destacado a lo largo de los años por ser precursora de proyectos que tengan como fin último acompañar las transiciones ecológicas y las transiciones sociales equitativas. Por esta razón, la financiación otorgada a Barranquilla se destinará a dos de los ejes del Plan de Desarrollo planteado por el alcalde Jaime Pumarejo Heins: ‘Soy Biodiverciudad’, enfocado en protección de fauna y flora, reciclaje, arborización, gestión de los riesgos naturales y recuperación de los cuerpos de agua; y ‘Soy Equitativa’, relacionado con inclusión social, educación, servicios públicos, espacios públicos, entre otros.



Los 120 millones de euros dispuestos por la AFD serán desembolsados a lo largo de 3 años y la Puerta de Oro de Colombia tendrá 12 años para su reembolso, incluyendo 3 años de gracia. El desembolso escalonado de los fondos permitirá realizarle seguimiento a la ejecución efectiva del plan y un diálogo estrecho y a largo plazo con la ciudad.



Para Myriam Bouslama, Directora de la AFD en Colombia “acompañar a Barranquilla en la ejecución de su Plan de Desarrollo es una gran oportunidad para la AFD. Este préstamo es una muestra del compromiso y la confianza que tenemos en la ciudad y, sin duda, los ejes a los cuales se destinarán los recursos desembolsados se alinean con nuestro propósito de financiar, acompañar y acelerar las transiciones hacia un mundo más justo y sostenible”.



Cabe resaltar que el apoyo brindado por la AFD no será únicamente monetario, sino que estará acompañado de un diálogo alrededor de la implementación de políticas y estrategias prioritarias del Plan de Desarrollo y de un programa de cooperación técnica con fondos no reembolsables, el cual resulta determinante para la transferencia de conocimiento, habilidades y experiencias para la ciudad. Este programa se enfocará en el ordenamiento de los barrios que bordean la Ciénaga de Mallorquín y en la realización de un estudio de riesgo de remoción de masa en la ciudad.



Por su parte, el alcalde Pumarejo manifiesta que “esta operación ratifica la confianza de la comunidad internacional y, particularmente, la de Francia en Barranquilla. Con la Agencia Francesa de Desarrollo nos hemos trazado metas ambiciosas de reducción de desempleo, lucha por la equidad y una ‘biodiverciudad’ que genere calidad de vida y empleo, preservando el medio ambiente”.



“Los recursos, que incluyen un componente importante no reembolsable, hacen parte de los cupos incluidos en nuestro Plan de Desarrollo y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, concertado con el Ministerio de Hacienda y conocido y calificado por Fitch Ratings como AAA. Mientras permanecemos dentro de los lineamientos definidos en nuestro plan inicial y sin necesidad de otras fuentes de ingreso, aseguramos la financiación de proyectos para reactivar el empleo y el crecimiento de la ciudad”, expresa el mandatario.



La financiación de la AFD se destinará a la restauración ambiental de la Ciénaga de Mallorquín, la creación de un bosque urbano, el aumento de los espacios verdes, la reducción de las inundaciones mediante la recuperación integral de los caños, el incremento del reciclaje de los residuos sólidos, la inclusión de las poblaciones vulnerables, la lucha contra la violencia a las mujeres, capacitación y acceso al empleo para los migrantes, entre otros.



Con la implementación de su Plan de Desarrollo y los recursos dispuestos por la AFD, Barranquilla le apuesta a convertirse en la primera ‘biodiverciudad’ de Colombia, acercando cada vez más su gestión hacia el desarrollo sostenible.