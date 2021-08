‘La aguja de la productividad se mueve desde lo local’

Definir estrategias concretas de ‘cluster’, sobre todo desde el fomento de las iniciativas locales, es el camino para el aumento de la productividad de Colombia.



Así lo asegura Marco Llinás, experto en competitividad y política industrial, quien hoy realizará el lanzamiento de su libro “Iniciativas ‘cluster’: una forma concreta y efectiva de ‘mover la aguja’ de la productividad”.



Dice que a lo largo de los últimos años, el país viene avanzando en temas de desarrollo productivo con importantes políticas como el Conpes 3866 de 2016, que ha generado una discusión pertinente.



“No obstante, yo sigo con la sensación de que la discusión en esta materia sigue estando llena de lugares comunes con propuestas que están a 80.000 pies de altura, como las que argumentan que hay que reducir la informalidad, pero sin un foco”, expresa el autor.

En este libro, Llinás pretende que en Colombia se reduzca esa “heterogeneidad” sobre las apuestas productivas que se vienen trabajando a nivel local.



Así, se busca que en cada uno de los renglones del país se trabajen agendas contundentes que efectivamente apunten a la sofisticación y a la celebración del aparato productivo colombiano, pues “mover la aguja de productividad es cuestión local”.



Y es que los ‘clusters’, como dice el autor, no son otra cosa más que una agenda para que múltiples actores trabajen para levantar las dificultades que pudiera tener una actividad económica.



Hablar de ‘clusters’ es hablar de un gran avance en los últimos años si se tiene en cuenta que hoy hay más de 140 iniciativas a lo largo y ancho del país trabajando con actores locales en las diferentes regiones.



Es cierto, como se manifiesta en el libro, que hay complejidades de carácter metodológico y econométrico para visibilizar el real impacto de los esfuerzos que hacen las iniciativas ‘cluster’, pero eso no significa que no se tenga que avanzar en la total implementación de estas, sino que hay evaluar la posibilidad de realizar la medición de cierto indicadores.



El sector público, el sector privado, la academia y las distintas iniciativas de ciencia, tecnología e innovación deben articularse en el proceso y participar activamente de la discusión para hacer que esta sea más productiva. Y de “puertas para dentro” las empresas deben velar e implementar esfuerzos para mejorar la productividad al interior de las firmas de una determinada aglomeración económica.



“Al final del día todos los países estamos trabajando en materia de desarrollo productivo porque estamos frente a un reto de una productividad”, finaliza el autor.



EL FACTOR SOSTENIBLE



“En el libro planteo que las iniciativas cluster están muy relacionadas con el tema de la sostenibilidad, en primer lugar, porque allí se materializa ese concepto de valor compartido de que los empresarios pueden trabajar no sólo para sus propósitos y el de sus compañía, sino también para el entorno”, explica el autor.



“Pero más allá y, en segundo lugar, es porque precisamente en el marco de iniciativas ‘cluster’ uno puede trabajar una cantidad de proyectos que no solo son buenos para los fines empresariales, sino también son positivos para el las causas en el que se desempeñan esas empresas en materia de bienestar social y ambiental".