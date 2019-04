¿La ‘amnistía’ pensional podría revivir en el Congreso?

El revuelo nacional por un artículo que daría cuatro meses para pasarse de un régimen pensional a otro a quienes hoy no pueden hacerlo seguiría vivo por más tiempo.



(Las razones por las que el Gobierno no avala la amnistía pensional).

Y es que si bien este martes el Gobierno confirmó que se le retiró el aval a ese punto y que no quedará incluido en la ponencia para segundo debate, diversos sectores políticos lo podrían revivir en medio de las discusiones parlamentarias en su trámite legislativo.



“Existía una iniciativa para permitir que personas que presuntamente habían sido mal informadas al tomar su decisión de afiliación al régimen pensional, pudieran sin mayores problemas, mutar de un régimen a otro. El Gobierno no está de acuerdo con esa medida y no la avaló, pero los parlamentarios están en esa discusión”, aseguró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



Y agregó que no le dio su espaldarazo a este artículo “porque es tremendamente inequitativo, es tremendamente costoso en materia fiscal y ese costo fiscal se distribuye de una manera regresiva, y tercero, porque se violentan unos derechos adquiridos por parte de unas administradores de fondos de pensiones, y con efectos posiblemente importantes a nivel del mercado de capitales”.



(No habría amnistía pensional).



Según dijeron desde Asofondos, el gremio se mantiene atento al desarrollo de las discusiones en las plenarias y reiteró que temas de tan alto calibre como los pensionales “deben darse en el marco de una discusión de una reforma pensional con estudios y cifras para lograr el mejor sistema de protección a la vejez”.



Ahora, la pelota estará en el lado del Congreso, que tendrá que decidir si avala o no esta amnistía pensional. De hecho, este diario conoció que varias bancadas buscarían repetir la historia de la sobretasa al impuesto de renta del sector financiero, que se avaló a última hora.



De otro lado, en la ponencia también se incluyó una fórmula para rebajar el precio de los combustibles en el país, ya que se reduciría el IVA al fósil del 19% al 5%. Esto, según el senador Luis Fernando Velasco podría rebajar en casi $440 el galón de gasolina y en $450 el de diésel.