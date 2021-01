‘La banca es parte de la reactivación económica’

Hernando José Gómez acaba de iniciar un nuevo reto al frente del gremio bancario. La educación e inclusión financiera, el fortalecimiento de la agenda de sostenibilidad y la digitalización son algunas de las tareas que se propone.



Tiene experiencia en banca central, planeación macroeconómica, organismos oficiales y consultoría. Dirigió la Oficina de Aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Embajador de Colombia ante la Organización Mundial del Comercio, presidente de Camacol, codirector del Banco de la República, son algunos de los cargos que ha ocupado.



¿Cuál es su agenda en Asobancaria?



El reto inmediato es apoyar el gobierno y la sociedad colombiana en esta coyuntura. Con las vacunas será otra cosa, pero tendremos un prime r semestre difícil. Queremos apoyar a nuestros clientes luego de haber dado alivios y periodos de gracia al 42,5% de la cartera, cifra que no se hizo en ningún otro país. Se mantuvo abierto el crédito y se han desembolsado $257 billones. Hemos sido aliados del Gobierno desde el lado de los créditos y la dispersión de ayudas y subsidios. Creemos que la economía crecerá este año entre 4,5% y 5%. Tenemos un sistema financiero sólido, pero hay limitaciones. Y está el reto de la educación e inclusión financiera. Que más colombianos tengan créditos y salgan de las garras del gota a gota. Hay que facilitar la transición hacia el desarrollo sostenible, actividad compatible con el medio ambiente y la inclusión, así como con la digitalización.



¿Qué tanto será el deterioro de los bancos con esta pandemia?



La cartera morosa está en un poco más de 5%, pero hay cartera aliviada y solo este año se verá lo que va a pasar hacia adelante. No sabemos cuanto será el deterioro al final, pero no mucho más allá del 5%. Habrá algunas empresas y hogares con dificultades pero esto se verá cuando termine el Plan de Alivio a Deudores y se reflejará en el segundo semestre. Se han venido haciendo grandes provisiones y esto ayudará a enfrentar la situación.



Algunos dijeron que si la banca ganaba dinero en 2020 sería una vergüenza.

El 90% de lo que manejamos son recursos de los colombianos. Debemos lograr que estos recursos se manejen adecuadamente en entidades sólidas. El compromiso con el país y las empresas está en esos alivios y los nuevos créditos. Además, con las altas provisiones se afectarán las utilidades y este año también se mantendrán por debajo de los promedios históricos.



Pero nadie puede pedirle al sistema financiero que exponga su patrimonio.



¿Cómo cambiar la idea que hay acerca de la voracidad de los bancos?



La gente ha visto como el sistema se ha puesto la camiseta con los alivios y ha ayudado a movilizar los subsidios y ayudas del Gobierno. El negocio de los bancos es prestar plata y queremos eliminar el gota a gota con bancos que tienen líneas microempresariales y debemos divulgar y comunicar mejor. Vamos mejorar la oferta de valor al cliente.



El comienzo de año no ha sido el mejor...



Esta oleada de contagios es preocupante, pero creo que no volveremos a los confinamientos de abril, mayo y junio. Se han mejorado los protocolos de bioseguridad y desafortunadamente unos sectores en los que no se puede controlar el distanciamiento van a afectar el crecimiento. La actividad económica en diciembre fue de 95% y creo que hacia el segundo semestre habrá crecimiento.



¿El Banco de la República debe bajar más las tasas?



La inflación está baja. Si hay un impacto económico importante sí podría haber espacio para bajarlas más.



¿Cómo desincentivar el uso del efectivo?



La forma moderna de hacer las transacciones es con la vía digital y que todo esto lleve más seguridad de la gente en sus transacciones. En países como el nuestro el efectivo se justifica para pequeñas transacciones. Para compras de inmuebles debería ser por transferencias pues eso ayudaría a reducir el uso de recursos de actividades ilegales y el costo de transacción en el economía.



¿Es indispensable la reforma tributaria?



Hay que conocer cuál es el plan del Gobierno para volver a la senda de la regla fiscal y para equilibrar sus cuentas. Eso puede implicar una reforma tributaria, sí, pero esa tampoco es la única manera de mejorar el balance de las cuentas fiscales. Si el Gobierno decide que quiere hacer una reforma, que yo pienso que es necesaria, lo importante es no lastimar el aparato productivo ni el proceso de recuperación económica, y que más bien se piense en ampliar la base de quienes contribuyen a las arcas.



¿Hay desbalance entre la banca digital y la tradicional?



Le damos la bienvenida a la competencia digital, pero que las condiciones sean similares en productos similares. La competencia nos empuja a mejorar, pero en condiciones parejas para todos pues protegemos los recursos de los colombianos.



¿Qué opina del bitcoin y las criptomonedas?



El llamado bitcoin es una pirámide sofisticada y los ahorradores deben tener cuidado. Las ganancias fáciles también se convierten en pérdidas fáciles. Mi recomendación es que sus inversiones los tengan en entidades solidas y no se arriesguen pues en el pasado ya hemos tenido pérdidas con esos cantos de sirena.