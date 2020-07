‘La Bolsa de Valores de Colombia quiere ser parte de la solución’

Hoy en Conexiones Portafolio hablamos con Juan Pablo Córdoba, presidente Bolsa de Valores de Colombia, sobre cómo el mundo bursátil está enfrentando la pandemia, las perspectivas que tiene la Bolsa para el segundo semestre y las oportunidades que ofrece el mercado de capitales tanto a las empresas como a los inversionistas para la reactivación y recuperación del tejido empresarial colombiano.



(Lea: Mercado colombiano, con atractivo para invertir)

¿Cuál es el papel de la Bolsa de Valores de Colombia en la economía nacional y cuáles son sus funciones principales?



La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), como cualquier otra del mundo, opera como una plaza de mercado, la diferencia está en que nosotros no vendemos legumbres sino oportunidades de financiación, es decir, que si una empresa busca obtener financiación puede recurrir a la BVC para encontrar, ya sea recursos de capital o de deuda, a través de unos compradores (los inversionistas) que tienen el dinero; estos, a su vez, encuentran oportunidades para poner sus recursos a rentar. Como en la plaza de mercado, nosotros lo que hacemos es conectarlos y permitir que los sueños de ambos se vuelvan realidad.



(Lea: Predecir el futuro de los mercados financieros, ¿realidad o mito?)



¿De qué manera la pandemia ha impactado en la Bolsa de Valores y cómo han adaptado sus operaciones en esta situación?



Cuando empezaron los aislamientos obligatorios, nuestra primera preocupación era mantener los mercados abiertos y no interrumpir la operación. Afortunadamente, ya veníamos operando con herramientas tecnológicas, pero lo hacíamos desde las oficinas; el trabajo era asegurar el 100% de operatividad desde las casas de nuestros colaboradores, con resultados extraordinarios: al poco tiempo, ya el 100% de la organización estaba trabajando desde sus casas manteniendo los mercados totalmente abiertos.



Un logro importante fue realizar la primera emisión de bonos (que se hacía siempre de forma presencial) totalmente de manera remota y digital. Hicimos una colocación extraordinaria donde los inversionistas y el emisor estaban conectados remotamente, lo que permitió retomar las emisiones muy rápidamente y tener esa operación bajo control.



¿Cuál es el balance del primer semestre de este año?



Es extraordinario. Para tener una idea, el año pasado en todo el año se financiaron 14 billones de pesos, 7 billones más o menos por semestre; es decir, que en medio de esta circunstancia tan difícil, haber logrado 5 billones de pesos financiados en el primer semestre es muy bueno y estamos muy optimistas para el segundo semestre.



¿Cuáles son las perspectivas para el resto del año e inclusive para 2021 para que las empresas vayan a la bolsa y encuentren recursos?

​

Sin empresas no hay empleo, si no hay empleo no hay ingresos familiares, no hay salud. El bienestar de todos los colombianos depende de que haya compañías sanas y saludables en el país. Hoy debemos estar abocados en cómo salvarlas, porque así se protege el empleo. En la Bolsa de Valores de Colombia queremos ser parte de la solución.



Para financiarse, las compañías dependen o bien de la financiación de la familia y amigos o de la banca tradicional, y el mercado de capitales ofrece alternativas para obtener recursos para todo tipo de empresa, no tienen que ser las más grandes del país.



Nosotros tenemos una plataforma digital para financiar especialmente pymes, en la que cualquier persona puede desde $200.000 apoyar financieramente a las empresas con todo el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia.



Se tiende a creer que la Bolsa de Valores es solo para organizaciones grandes. ¿Qué les ofrece la BVC a ellas en financiación?

​

El sueño nuestro y el de todo mercado de capitales es ser relevante para todas las compañías y empresarios. Nosotros tenemos resuelto el problema de las grandes que pueden conseguir grandes montos de financiación, pero esa no es la realidad de los empresarios colombianos.



Pero para ese amplio espectro lanzamos en noviembre del año pasado nuestra plataforma digital, A2censo (https://a2censo.com/). A través de ella queremos conectar a ese pequeño inversionista con ese empresario que tiene una pyme y que necesita no miles de millones de pesos sino 100 o 300 millones de pesos, entonces ahí es donde la herramienta conecta los sueños de los dos.



¿Qué ventajas ofrece este tipo de financiación a través de esta plataforma para las empresas medianas y pequeñas y para los inversionistas?



Si estoy acostumbrado a obtener dinero solo con proveedores o crédito bancario en esta situación, puede que no encuentre una fuente de financiación. Por eso, el primer mensaje es que es una responsabilidad de todo empresario buscar todas las fuentes de recursos posibles y el mercado de capitales es una buena alternativa, que es complementaria y que debería estar en las consideraciones de todos los empresarios del país.



Lo segundo, es que genera una oportunidad para conectarse mejor con los clientes o con comunidades de personas interesadas en la empresa. Como A2censo es un mecanismo totalmente digital, les permite darse a conocer de otras maneras.



Por ejemplo, con un video promocional de la compañía, contando qué hace, cuál es el sueño, el de la empresa y cómo puede invertir el dinero la rentabilidad que va recibir el inversionista.



Y para los inversionistas tiene el atractivo de que apoya una empresa pero también tener una rentabilidad muy superior a la que puede tener en un ahorro alternativo, que puede llegar a estar entre 10 y 11%.



¿Cuál es el papel que quiere jugar la Bolsa para reactivar y recuperar la economía colombiana?



El reto es acercarnos cada día más a todos los colombianos, al tejido empresarial y a los inversionistas para que se beneficien de las posibilidades que ofrece el mercado de capitales para realizar sus sueños.