La canciller Claudia Blum dio positivo para coronavirus

La canciller de Colombia, Claudia Blum, dio positivo al coronavirus, pero aseguró que está bien de salud y que en los próximos días retomará su agenda de trabajo, según comunicó este lunes en redes sociales.

"Informo a los colombianos que debido a un caso que se presentó en mi familia inicié en su momento el aislamiento preventivo y me realicé la prueba de covid-19. El resultado de la prueba confirmatoria finalmente fue positivo", dijo Blum en Twitter.



La jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores indicó también: "Me encuentro en buen estado de salud, y he estado cumpliendo mis funciones y la agenda ministerial desde mi casa. En los próximos días retomaré la agenda presencial, siguiendo los criterios médicos".



Varios funcionarios del alto Gobierno, entre ellos la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, han resultado positivos para la covid-19 en los últimos meses.



El pasado 24 de noviembre la Presidencia de la República informó que la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, también dio positivo, pero que era asintomática. Debido a los contagios en su equipo de Gobierno, el presidente colombiano, Iván Duque, se ha realizado varios controles y siempre ha resultado negativo.



Desde el pasado 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso en Colombia, el país acumula 1.786.900 positivos de covid-19 y 46.114 personas han fallecido por causa de la pandemia.



EFE