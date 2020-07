La Cinemateca de Bogotá, con sala virtual nacional

‘Señorita María, la falda de la montaña’. Esta es la primera película que aparece en la cartelera de la página web de la sala virtual Cinemateca de Bogotá.



(Lea: Minsalud pide no autorizar exhibiciones de autocine)



Se trata de un nuevo servicio que llega a todo el país y diseñado por la entidad, con motivo de la cuarentena decretada por la pandemia. Portafolio habló Paula Villegas, gerente de artes visuales del Idartes y directora de la Cinemateca.



(Lea: Luz verde al piloto de autocine en Unicentro)

¿Cómo surge el proyecto de la Sala Virtual Cinemateca?



A raíz de la emergencia global producida por la covid-19, iniciamos la tarea de repensarnos y de plantear nuevas estrategias para seguir cerca del público.



¿Cuál es el objetivo de la creación de la Sala Virtual Cinemateca?



Desde el Idartes buscamos mantenernos cerca de las personas y apoyar las disciplinas artísticas. Por esta razón, se crearon una serie de plataformas que permiten mantener ese vínculo con el público, bajo la estrategia de Idartes se muda a tu casa, se lanzó https://idartesencasa.gov.co/ donde se alojan los contenidos y se transmite la programación de todas las gerencias que componen el Idartes.



En el caso de la Sala Virtual Cinemateca, no se crea como plataforma, sino como un espacio que nos permite seguir encontrándonos con el público, donde se ofrece la programación habitual de la Cinemateca, se mantienen las franjas y buscamos seguir fortaleciendo y cumpliendo con la misionalidad que tiene el escenario físico.



Esta ha sido una oportunidad para expandir nuestra programación a todo el país, a lugares donde antes no llegábamos.



¿Cúal ha sido el reto más grande desde la creación de la Sala Virtual?



Al inicio fue entender que ante la situación actual de sanidad, cómo podíamos lograr continuar en contacto con el público, cómo mantener lo que hemos venido construyendo en la Cinemateca física para llegar a conectar en la distancia. También replantear la manera de la negociación con las productoras y distribuidoras de las películas. Venimos en el proceso de ser reconocidos a nivel nacional.



¿En qué se diferencian la sala virtual y las otras plataformas?



El principal diferencial son los contenidos de la programación, seguimos manteniendo la calidad y el tono curatorial que nos caracteriza. No estamos concebidos como una plataforma donde encuentras un cantidad de títulos para elegir, sino que seguimos siendo ese lugar de encuentro con la curaduría especial.



Para complementar la agenda planteamos actividades académicas y encuentros para entender y acercar los realizadores al público. Esta programación es abierta a todos por medio de las redes sociales de la Cinemateca.



El valor de la boleta es asequible, es el mismo que teníamos para el escenario $5.000 y en la virtualidad tienes dos reproducciones de la misma película durante las fechas establecidas.



¿Por qué eligieron a la plataforma de la Cinemateca los encargados de Eurocine?



Siempre hemos sido aliados. Pero la principal razón es que compartimos la misionalidad de acercar el público colombiano a una experiencia cinematográfica diferente, enriquecedora por su variedad cultural, diversidad lingüística y creatividad artística. Se resalta que seguimos fortaleciendo nuestros aliados, no solo Eurocine, también continuamos con la programación de Midbo, Planet On, entre otros.



¿Hay alguna preferencia por el cine colombiano?



Para la gerencia de las Artes Audiovisuales del Idartes, una de sus misiones es que la Cinemateca de Bogotá sea cabeza en la exhibición y circulación de producciones audiovisuales nacionales, tiene un lugar especial dentro de la programación. Somos un apoyo para realizadores y la industria cinematográfica local.



¿Cómo se financia la plataforma virtual?



La forma principal de financiación se efectúa por medio de contratos con las distribuidoras que tienen la representación de los contenidos audiovisuales en Colombia, con el ánimo de seguir cultivando una relación que active la industria.



En otras ocasiones bajo recursos destinados a la gerencia de Artes Audiovisuales por parte del Idartes, que nos permiten continuar con la misión de ser una sala pública.



¿Cuál es la programación actual?



En este momento la programación de la Sala Virtual Cinemateca es muy interesante. Hasta el 31 de julio tenemos 9 títulos del Festival Eurocine, películas de España, Francia, Alemania y Polonia, entre otros países que componen esta edición.



Así mismo, en la habitual Franja Midbo, estamos presentando el documental Cinema Novo de Eryk Rocha, esta película nos invita a conocer el movimiento cinematográfico que nace en Brasil durante el inicio de los años 60, es una obra que nos complace tenerla en la Cinemateca.



Sin duda, buscamos que nuestro público esté conectado con nosotros y poder seguir acompañándolos desde casa.



Aprovecho para mencionar, que la programación que viene para agosto está llena de imperdibles, tendremos el estreno nacional de manera exclusiva para Colombia de ‘Fait Vivir’, la película de Oscar Ruiz Navia, ‘Campesinos’ de Martha Rodríguez y Jorge Silva, Franja Midbo, Planet On, y cerrando mes la Semana de Cine de Brasil. Desde ya deben agendarse...



¿Cómo acceder a la plataforma?



El acceso es muy sencillo, la Sala Virtual de la Cinemateca está en la página https://cinematecadebogota.gov.co, ahí encuentran la programación de las películas con sinopsis, trailers y desde allí pueden hacer la compra de las boletas.