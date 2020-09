La ciudad colombiana en la que volverían los vuelos internacionales

Tras cinco meses de inactividad por la pandemia del coronavirus, el transporte aéreo en Colombia volvió a operar este martes en rutas nacionales, medida con la que las autoridades del país esperan que se contribuya a reactivar al sector turístico y aeronáutico.



(Gobierno da concepto favorable para apertura de vuelos internacionales).

Una de las ciudades que activó su operación aérea fue Cartagena, a la que llegaron los primeros pasajeros autorizados en este esquema de nueva realidad y que es considerada la meca del turismo colombiano. Los viajeros fueron recibidos en el aeropuerto Rafael Núñez por el alcalde de la ciudad, William Dau, quien manifestó en una rueda de prensa que está muy contento por la reapertura de los vuelos pero confesó que al mismo tiempo se siente "nervioso por un posible rebrote que se nos presente con la reapertura" de la ciudad al turismo.



(¿Qué tan alto es el riesgo de contagiarse de covid-19 en un avión?).



"Con tanta gente saliendo a la calle, con tantos vuelos que van a estar llegando, es clave que todos nos protejamos; el autocuidado es la clave para proteger a toda la sociedad", dijo el alcalde.



Sin embargo, aseguró que en una reciente reunión con el presidente Iván Duque, este le manifestó que la primera ciudad que volverá a recibir vuelos internacionales sería Cartagena. No obstante no precisó la fecha.



El presidente Duque ha dicho que en septiembre se empezarán a hacer los pilotos para reiniciar los vuelos internacionales en el país y que ya recibido solicitudes de Barranquilla, Cartagena, Medellín y Pereira.



"Vamos a empezar a restablecer los vuelos internacionales. Obviamente no será con el dinamismo a plenitud como lo teníamos antes de la pandemia. Estamos identificando ya esas rutas", advirtió el jefe de Estado recientemente.