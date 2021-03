‘La concentración de poder estatal no nos permite prosperar’

En tiempos de crisis, se tiende a aceptar más intervención del Estado, lo cual es un error, pues lleva a un mayor tamaño del Gobierno, que acaba significando deuda y restricciones.



Así lo afirma María Clara Escobar, directora del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que presentó el informe de libertades económicas para el país.

¿En qué consisten las libertades económicas?



Que el Estado no centraliza las decisiones económicas, las cuales tienden a ser ineficientes, burocráticas y generan corrupción y prácticas clientelistas.



Colombia no ha logrado crear un marco institucional que garantice las libertades, que proteja la propiedad privada y que facilite el emprendimiento, la innovación y la función empresarial. Esto impacta en la productividad, la competitividad y el crecimiento. En los países con mayor libertad, el ingreso per cápita es al menos tres veces superior al de Colombia.



¿Qué nos puede decir del resultado de Colombia?



Colombia ocupa lugares por debajo de la media: el puesto 92 de 162 países.

En lo que le va mejor al país es en las regulaciones de crédito. También en la estabilidad de la moneda, por los esfuerzos del Banco de la República por cumplir la meta de inflación, conservar su independencia y observar la regla fiscal.



El índice evidencia que en el país las decisiones económicas están centralizadas, lo que impide la innovación, le resta capacidad de acción a los privados y flexibilidad en las respuestas ante las crisis, obstaculizando la creación de riqueza.



Y hay desafíos en varias categorías, como la regulación de los negocios, lo que afecta la capacidad para crear empresas. En derechos de propiedad privada, en el país ha sido una constante la falta de protección. Además, el índice resalta la ineficiencia de la justicia, generando parálisis en decisiones económicas.



En comercio, el proteccionismo y el paternalismo estatista conlleva a que tengamos que consumir bienes y servicios de menor calidad y a mayores costos.



¿Es la economía nacional más o menos libre que la latinoamericana?



La región es heterogénea, mientras la mayoría están en el mismo cuartil que Colombia, Chile (14) y Perú (29) tienen los mejores resultados, y Argentina (144) y Venezuela (162) los que se ubican más atrasados.



¿Cuáles son los obstáculos para avanzar hacia más libertad económica?



El principal es la ineficiencia del gasto público y la excesiva carga tributaria.

Asimismo, es necesario mejorar la estructura legal y de protección de la propiedad privada, y es indispensable contar con la posibilidad de crear cuentas en moneda extranjera.



Se tienen que eliminar las barreras al comercio, reducir los costos burocráticos y simplificar trámites, y una reforma laboral.



¿Cuáles son los retos más grandes de las empresas?



Contrarrestar las narrativas que buscan deslegitimar la función empresarial y que aboga por una mayor proteccionismo y control de la economía. Lo que no nos ha permitido prosperar y superar la pobreza ha sido la concentración de poder Estatal, el intervencionismo gubernamental y el capitalismo de amigotes.



¿Más libertad económica reduce la pobreza?



En tan solo 200 años, la humanidad logró disminuir la pobreza del 90% al 10% hasta antes de la pandemia, gracias al capitalismo de libre mercado. En los países con menor libertad económica, el 31,52% viven con US$1,9 al día, mientras que en los de mayor, ese porcentaje es apenas del 1,7%.



El 10% de la población en la pobreza tienen ingresos per cápita de US$1,558 en los países menos libres, y de US$12,293 en los que tienen mejores indicadores. Es decir, los más pobres en países más libres tienen ingresos per cápita casi 10 veces superiores que los pobres en los menos libres.



¿Qué ideas deberían incluirse en los programas de las elecciones para mejorar en esta libertad?



Es urgente reducir los costos y las cargas administrativas de las empresas e impulsar una reforma al mercado laboral, que lo flexibilice y tenga en cuenta las dinámicas regionales tanto en productividad como en costo de vida, permitiendo el pago por horas y facilitando la contratación y el despido. También una reforma a la justicia que la fortalezca, la despolitice y la haga más eficiente.



Para garantizar los derechos de propiedad privada, se propone avanzar en el catastro multipropósito, tramitar y aprobar la ley de tierras, reglamentar las Zonas de Desarrollo Empresarial, y crear un marco que no impacte la innovación y que no afecten los modelos de la economía colaborativa.



Colombia no puede darse el lujo de imponer normas de hace más de tres décadas para regular los nuevos modelos negocio.



También, reducir el gasto público, hacerlo más eficiente, especialmente en salarios del sector público, compras públicas y transferencias para subsidios. El BID ha identificado que la ineficiencia es aproximadamente el 4,4% del PIB. Por lo que, solucionar ese problema nos evitaría una reforma tributaria y creará nuevos desincentivos para la generación de empresas y, por lo tanto, de puestos de trabajo y ingresos.



En una crisis, la sociedad tiende a confiar en una mayor intervención. ¿Cómo impacta esto en las libertades económicas?



Antes de pedirle a la gente que confíe en la intervención del Estado, tenemos que ser exigentes para pedir que los políticos expliquen qué efectos van a tener esas intervenciones.



No podemos caer en el error de pensar que la superación de la crisis debe estar en manos del Estado, esto no haría mas que aumentar su tamaño, lo que llevará a más impuestos, gasto público y endeudamiento, y restringirá las libertades económicas.



El Estado por sí solo no ha sacado jamás a nadie de la pobreza, han sido los ciudadanos-empresarios quienes han logrado generar la riqueza y la asignación eficiente de recursos para la movilidad social, el empleo y la creación de ingresos.