La confianza del consumidor sube, pero sigue en negativo

El Indice de Confianza del Consumidor se situó en diciembre en -10,4%, 3,2 puntos porcentuales más frente a noviembre (-13,6%), según el reporte entregado ayer por Fedesarrollo. Este indicador del último mes del 2020 fue el segundo más alto del año, pues cabe recordar que en diciembre del 2019 este se situó en -9,5%.

Dice el reporte que la confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles socioeconómicos, así como en cuatro de las cinco ciudades analizadas frente a noviembre de 2020.



A su vez, el informe de diciembre destaca cómo “la disposición a comprar vivienda aumentó mientras que la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos disminuyó frente al mes anterior”.



Según explicó ese centro de estudios, este indicador tuvo este desempeño, principalmente, por un aumento en el Indice de Expectativas del Consumidor (IEC). Para noviembre este fue de 6,5% y para el siguiente mes se ubicó en 11,0%. En diciembre del 2019 fue de -7,7%.



En este aparte se mide el pulso a los consumidores en torno a interrogantes como “si dentro de un año su hogar le estará yendo económicamente mejor” o si “durante los próximos 12 meses vamos a tener buenos tiempos económicamente”.



Igualmente, se les pregunta a los consumidores si en un año las condiciones económicas del país, en general, van a estar mejores.



En todos estos aspectos las respuestas apuntan al optimismo en materia de expectativas para el 2021, según muestra el informe de Fedesarrollo.



Sin embargo, ese ánimo de mejoría podría verse afectado ahora que comienza el 202, debido a las restricciones de movilidad que han impuesto las ciudades como Bogotá y Medellín para frenar el acelerado crecimiento de los contagios por coronavirus.



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió en declaraciones a Portafolio que las decisiones adoptadas en varias zonas del país hacen pensar que la reactivación de la economía no será posible en enero.



(Aquí puede leer la entrevista: ‘Olvidémonos de reactivación de la economía en enero’)



Los analistas creen que las limitaciones para operar que por estos días tendrán el comercio y quienes trabajan de manera independiente por medidas como las cuarentenas totales y sectorizadas, los toques de queda, la imposición de la ley seca y del pico y cédula, generarán alguna contracción en el gasto y desánimo en el consumidor.



Al respecto, Jackeline Piraján, economista de Scotiabank Colpatria, destacó que si bien el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) continúa negativo, es el mejor registrado desde el inicio de la pandemia. Al explicar lo que podría suceder en este mes iniciando con restricciones, no descarta que los consumidores moderen este optimismo y “sean un poco más cautos, dado que el cambio súbito en las condiciones anunciadas que estamos teniendo hoy en día en las principales regiones del país pueden moderar esa expectativa sobre el empleo, sobre la disposición de gasto y esto comprende un reto relevante para la recuperación de aquí en adelante”, comentó.



CONDICIÓN ECONÓMICA



En el resultado del ICC de -10,4% también se nota un mejor desempeño del Índice de Condiciones de Económicas (ICE).



En diciembre fue de -42,6%, en tanto que en noviembre estuvo en -43,9%. Todavía lejos del resultado del 2019 (-12,2%).



En esta variable se analizan dos aspectos. El primero, que muestra mejoría, tiene que ver con la pregunta sobre si el consumidor cree que al hogar le está yendo mejor que hace un año. Y el otro, que sí muestra un retroceso, está relacionado con la pregunta de si es un buen o mal momento para que las personas compren bienes como muebles, nevera, lavadora y televisor, etc.



(Le puede interesar: La baja inflación ayudaría a la recuperación de la economía)



POR CIUDADES



La ciudad en donde se registró un deterioro en el ICC es Bucaramanga. En diciembre del 2020 fue de -15,6% y en noviembre alcanzó -2,0%, según el informe de Fedesarrollo. En diciembre del 2019 fue 3,2%.



En Bogotá, la confianza mejoró notablemente. El indicador pasó de -19,2% en el penúltimo mes del año, a -12,8% en diciembre.



Incluso, es mejor que en ese mismo mes del año precedente cuando se ubicó en -13,7%. Por su parte, Medellín y Cali no presentaron mayores variaciones del ICC en diciembre frente al mes anterior, con -7,4% y - 9,3%, respectivamente.



En cambio, en Barranquilla se dio un avance sobresaliente y en terreno positivo. Mientras que en noviembre ese indicador estuvo en 0,7%, para diciembre llegó a 3,1%. En diciembre del 2019, la confianza del consumidor para la capital del Atlántico fue de -6,8%.