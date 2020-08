La crisis aceleró la transformación digital: Pactia

Hacer inversiones en medio de una crisis económica como la actual no es una tarea fácil. Así lo reconoce el fondo Pactia, del Grupo Argos, Conconcreto y Protección, que está celebrando cinco años de constitución.



Lina Hurtado, vicepresidente de negocios de la compañía, habló con Portafolio sobre el impacto de la crisis, las medidas adoptadas y las perspectivas para el corto, mediano y largo plazo.

“El 2020 ha generado grandes retos y nos ha permitido incluso acelerar el proceso de transformación, con el objetivo de darles mayor valor agregado al negocio y a nuestros clientes”.



¿Cómo ha impactado la pandemia a los negocios de Pactia?



El impacto ha sido diferente para cada una de las actividades. Pactia tiene un portafolio de activos de renta de largo plazo en diferentes sectores del mercado inmobiliario, como logística de almacenamiento, comercio, hotelería, oficinas y vivienda, en Colombia y Estados Unidos.



En el caso del comercio y la hotelería, han sido los dos sectores que han recibido el mayor impacto, no solo para Pactia, sino para el país. En el comercio hemos tenido cierres totales y parciales debido a las medidas restrictivas para los visitantes, como toques de queda, pico y cédula, y pico y género. En lo que va corrido del año hemos tenido una disminución de visitantes del 46% en centros comerciales.



¿Y qué ha pasado con el negocio de la hotelería?



La hotelería ha resultado muy afectada por la pandemia. Según Cotelco, la ocupación de estos establecimientos en el segundo trimestre fue de 3,3%, mientras que en el mismo período del 2019 esta era del 53%. Más o menos el 90% de los hoteles del país tuvieron que cerrar sus puertas temporalmente. Los únicos que han tenido huéspedes son los que prestan servicios a personal de la salud.



¿Y qué le espera a este sector?



La reapertura tanto del comercio como de los aeropuertos seguramente nos va a ayudar muchísimo. Nosotros creemos que la recuperación de esta actividad se puede tomar al menos dos años, aunque dependerá de las medidas. Por ejemplo, en algunas ciudades intermedias ya hemos empezado a ver ocupaciones importantes. Eso sucede en Yopal, Neiva y Valledupar, donde logramos cifras del 40% en algunos hoteles.

Yopal presenta la mayor recuperación, incluso ha habido días en que se han alcanzado ocupaciones del 55%.



¿Cómo va el negocio inmobiliario de las oficinas?



En este sector, los aforos son muy bajitos. Las compañías que tienen la posibilidad de enviar a sus empleados a que trabajen desde la casa lo han hecho. Sin embargo, desde mediados de agosto empezamos a ver una reactivación en la ocupación de las oficinas.



¿Les devolvieron oficinas en los primeros meses de la pandemia?



No. Esa no fue la constante, ni tampoco hubo un alto nivel de renegociación con los clientes que tienen oficinas nuestras.



¿Qué acciones han tomado para hacerle frente a toda esta situación de crisis?



El portafolio de Pactia es diversificado, y eso nos permite balancear el impacto y el riesgo. Hemos acelerado el proceso de transformación que traíamos desde antes de la pandemia. Lo que hicimos fue agregarles valor a los procesos. Desarrollamos un nuevo modelo comercial, de tal forma que nuestros clientes pudieran ser atendidos en sus necesidades de espacio. Además, tomamos medidas tendientes a garantizar la sostenibilidad de la compañía y de nuestros clientes que es lo más importante.



¿Qué tipo de medidas?



Trabajamos en el acompañamiento de los clientes, con el fin de que puedan mitigar el impacto de la los efectos de la pandemia. Más allá de los alivios y de la renegociación, lo relevante es que nosotros hemos estado con ellos para ayudarles a encontrar salidas a la situación. Por ejemplo, hemos hecho estudios de mercado con el objetivo de que nuestros clientes encuentren cuáles son los cambios de hábito de compra de los consumidores.



De esa manera, ellos cuentan con esa información a fin de que puedan tomar mejores decisiones para sus negocios. Eso vale mucho más que un alivio temporal que les podamos otorgar.



¿Cómo ve el cierre del año para los negocios de Pactia?



El resultado de lo que falta de este año va a depender de muchas cosas. Desafortunadamente el nivel de incertidumbre sigue siendo muy alto. Todo dependerá de las medidas que tomen los gobiernos nacional, regional y locales en los planes de reactivación. Cada gobierno está ejecutando acciones diferentes, y eso impacta a los sectores.



Otro aspecto que está pendiente es saber qué va a pasar con la evolución del virus en el país y con la vacuna. También dependerá del nivel de adaptación que la sociedad tenga frente a esta coyuntura.



El alto desempleo que está viviendo el país también es un aspecto que complica la situación, pues la gente ha perdido capacidad adquisitiva, lo cual impacto la dinámica y el ritmo de la economía.



¿Planean invertir en sectores distintos a los que ya tienen?



Nosotros veníamos desarrollando este año un plan de inversiones de vivienda y oficinas en los Estados Unidos. Tuvimos que frenar esos proyectos mientras se termina la construcción de la infraestructura y una vez esto suceda continuaremos con ellos.

La desinversión o la inversión es algo común en la compañía. A eso nos dedicamos y lo hacemos de acuerdo con la evolución de los mercados.



¿Cuáles son las expectativas a mediano y largo plazo?



Pactia nació hace 5 años, y desde ese momento hemos construido un hábitat que permite cocrear, con tecnología. Hemos crecido y lo seguiremos haciendo con el uso de la transformación digital.