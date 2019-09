'Crisis migratoria le cuesta al país más de US$1.300 millones al año’

La crisis migratoria de Venezuela fue un tema clave en la Asamblea de las Naciones Unidas.



Felipe Muñoz, gerente de la Presidencia de la República para la Frontera Colombovenezolana le contó a Portafolio en qué va la problemática y por qué es fundamental que la comunidad internacional conozca su magnitud y, así, aporte los recursos necesarios para poder solventarla.



¿Cuál es la fotografía actual de la migración venezolana en Colombia?



Según los últimos datos de Acnur y de la OIM, 4,3 millones de venezolanos han salido de su país, y el 33% de esa cifra, es decir, 1’448.000 se encuentran en Colombia de manera permanente.



El 32% está en los departamentos de frontera y el 68% en el resto del país. Bogotá es el mayor receptor, seguido por Cúcuta y luego por Barranquilla.



¿Cuáles son las principales consecuencias de esta situación?



No solo tenemos ese 1,4 millones de migrantes permanentes sino que tenemos casi 450.000 que han transitado por Colombia para salir hacia Ecuador y los otros países y una migración pendular en la frontera, que entra y sale, más de 400.000 retornados colombianos.



Hoy por hoy la crisis migratoria venezolana es la segunda más grave y crítica después de Siria y es la más grave de un país que no está en guerra o ha sufrido un desastre natural, claramente es la migración más compleja que ha vivido América Latina.



Hay estimativos de instituciones como el grupo de trabajo de la OEA y otros estudios que pueden decir que a final de este año podrían ser 5.000.000 los que han salido, y en Colombia llegaríamos a una cifra mucho mayor de la que tenemos hoy.



En términos fiscales, ¿cuánto le cuesta al Estado colombiano esta migración?



Tenemos un estudio que realizó el Banco Mundial el año pasado en octubre, y en la misma fecha otro de Fedesarrollo, esos dos análisis dicen que le podría costar a Colombia entre 0,3 y 0,45 del PIB.



El Gobierno ha hecho sus propios cálculos actualizados y creemos que podemos estar en 0,5 del PIB anual, son más de 1.300 millones de dólares al año, obviamente no nos estamos gastando toda esa plata, porque no la tenemos.



Por comparar, la crisis europea migratoria fue de 1.300.000 personas, eran 300.000.000 habitantes y un PIB per cápita de 30.000 millones de dólares, y se habló de crisis en Europa. Necesitamos que el mundo entienda la magnitud de lo que estamos viviendo acá, francamente hemos recibido mucho menos de lo que han recibido otras crisis similares en el mundo.



¿Por qué esta crisis no despierta la misma preocupación global?



Creemos que como es una crisis que no está desarrollada por una guerra, la gente, a veces, siente que esto simplemente es un movimiento de migrantes económicos que están llegando de paseo.



En cooperación internacional nos han dado en los últimos dos años 280 millones de dólares, 140 millones por año, casi que un 10% de las necesidades las hemos cubierto con esa cooperación.



Estados Unidos ha puesto un porcentaje importante, más de 100 millones y obviamente hubo algunos anuncios acá en Naciones Unidas que habrá que descifrar con más calma, muchos que hizo el Gobierno de Estados Unidos y un anuncio que hizo el Gobierno de Reino Unido para dar un mayor apoyo.



Hemos recibido 25 millones de dólares de la Unión Europea y bilateralmente 46 millones de dólares de países europeos. Además, recibimos un apoyo para un crédito en el Banco Mundial, porque no solo hemos tenido que recurrir a la cooperación sino que también Colombia, en su plan de crédito externo, ha acudido a los bancos internacionales como el BID y el Banco Mundial para que, en reconocimiento a su gestión, le den algunos recursos no reembolsables.



¿Por cada 10 pesos que le cuesta la crisis migratoria a Colombia, el país pone 9 y el resto del mundo pone 1?



No hemos podido poner los 9 porque no los tenemos, pero el esfuerzo grande lo estamos haciendo en Colombia, por eso necesitamos más apoyo de la comunidad internacional, pero según las cifras lo que ha llegado es 1 peso de los 10 que se necesitan.



¿Cuánto pone el Gobierno colombiano entonces?



Solo en los hospitales públicos, en este momento, hay una deuda de más de 50 millones de dólares. Ha habido un costo inmenso en mantener 198.957 niños en los colegios públicos de Colombia, algunos pocos en los privados, eso está pagado por el Estado y equivale a 160.000 millones de pesos. El ICBF ha hecho una inversión gigante, con más de 72.000 atenciones y se ha gastado como 140.000 millones de pesos.



Es decir, si uno va sumando los gastos pueden superar en el último año y medio más del medio billón de pesos, que obviamente no estaban presupuestados, por eso necesitamos más ayuda internacional.



¿Cuál es entonces la estrategia del Gobierno Nacional para seguir convenciendo al mundo de que lo apoye?



La estrategia tiene tres partes. La primera, seguir comunicando la gravedad de la crisis en todos los escenarios internacionales.



La segunda, seguir buscando mecanismos, incluso, con la Banca Multilateral y poder encontrar, también, a través de los recursos no reembolsables y estrategias financieras recursos adicionales a los tradicionales.



Tercera, en el tema interno, acelerar las medidas de inclusión económica para que cada vez más personas puedan aportar, pagar impuestos, y pasar de lo que hoy es una crisis muy compleja a una oportunidad, y eso incluye al sector privado.