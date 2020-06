‘La Cultura Metro, punta de lanza para enfrentar la pandemia’

Con una administración destacable de la emergencia, Medellín se ha convertido en un ejemplo para el país y el sistema de transporte de la ciudad tiene gran incidencia en estos resultado.



Tomás Elejalde, gerente general del Metro de Medellín, habló con Portafolio sobre el trabajo que se viene desarrollado en el transporte masivo y los retos para el sistema.



¿Cómo vienen operando en este momento?



Hemos estado operando al 100% de los costos y de la flota, porque con las restricciones de máximo el 35% de ocupación, hay que poner todos los buses a rodar para movilizar a las personas.



Pero hemos tenido una reducción de la afluencia de pasajeros muy significativa. El 25 de marzo cuando se decretó el aislamiento obligatorio el nivel de pasajeros bajo en un 87%, pasamos de transportar alrededor 1.060.000 a transportar 142.000. Poco a poco se ha venido reactivando hasta un crecimiento de la curva de afluencia del 74%.



Medellín se ha caracterizado por el buen manejo de la emergencia, ¿cómo define la contribución del Metro en esos resultados?

En la región de Antioquía estamos trabajando muy coordinados con las distintas instituciones y yo creo que en parte eso también es responsable de los resultados.



A nosotros, por ejemplo, no nos cayó del cielo el hecho de que en los sistemas de transporte se tenga que utilizar tapabocas, sino que ya lo sabíamos desde antes porque trabajamos muy estrechamente con la Secretarías de Salud. De hecho cuando fue decretada la medida del tapabocas ya el 70% de los usuarios del Metro lo usaban porque ya habíamos empezado en las campañas de divulgación.



¿Qué protocolos están implementando?



Nosotros tenemos protocolos de seguridad desde hace más de dos meses y medio porque nunca hemos parado de operar. Fuimos los primeros en consultar a otros metros del mundo y rápidamente hicimos una ruta de autocuidado.



Hicimos la señalización de las estaciones, tenemos dispensadores de gel antibacterial, tenemos lavamanos, marcas de distanciamiento en el piso y todos esos protocolos para usuarios, y nuestros empleados. Y eso nos ha costado cerca de $2.000 millones.



¿Cómo se ha adecuado la Cultura Metro a la pandemia?



Yo creo que de hecho es al revés. No es que la Cultura Metro se haya adaptado a la pandemia, sino que la Cultura Metro sirvió de punta de lanza para enfrentar la pandemia. Nuestros usuarios están habituados al seguimiento de las normas de autocuidado, ese ha sido el principio en 25 años de operación.



¿Y cómo los ha golpeado en los ingresos?



Nosotros en un día típico recibíamos alrededor de $1.600 millones y en el punto más fuerte del aislamiento pasamos a recibir alrededor de $200 millones en virtud de que movilizábamos únicamente a las personas del sector de salud y a las excepciones. Hoy estamos llegando a los $790 millones de pesos de recaudo diario precisamente porque ya habido restablecimiento de algunos sectores.



¿En cuánto proyectan el impacto para el resto del año?



Consideramos que sólo hasta el 2022 estaríamos retomando el nivel de usuarios que teníamos a principios del 2020.



Basándonos en un escenario medio de evolución hemos proyectado que de 337 millones de viajes que teníamos para el año 2020 seríamos capaces de tener casi el 52% Por tanto nuestros ingresos obviamente hay que ajustarlos y ya no estarían en $560.000 millones anuales de ingresos por servicio de transporte, sino en una cifra cercana a los $300.000 millones.



¿Cuál es la estrategia para que el golpe financiero no sea tan fuerte?



Nosotros primero decimos hacer un plan de recortes y aplazamientos de proyectos que teníamos para este año y eso nos recortar rededor de $167.000 millones, de ampliaciones de estaciones, mejoramientos en accesos o mantenimiento de plazoletas.



Hemos mirado también con algunos proveedores como aplazar algunos pagos como el servicio de deuda casi $40.000 millones y también liberamos recursos de algunos fondos aplazando las actividades para el otro año, también casi $16.000 millones.



¿Qué le han pedido al Gobierno?



Entre las medidas para el mediano plazo le hemos pedido que congele los recursos del fondo de emergencias del Fome y que nos permita acceder a ellos.



El Gobierno Nacional también abrió la puerta en el decreto 575 para que los sistemas de transporte pudieran ser cofinanciados en su operación por parte de la Nación temporalmente.



Si algún sistema de transporte en el país tiene convenios de cofinanciación vigentes y no tiene comprometidos los recursos de estos, pudiera utilizarlos para soportar temporalmente su operación.



Por eso nosotros estamos proponiéndole una modificación temporal, también del acuerdo de pago que tiene la empresa de Medellín con la Nación, para que temporalmente también podamos financiar la operación con recursos que hoy están sirviendo para el pago de esa deuda.



¿Qué decirle a la gente que tiene miedo de subirse al sistema?



El miedo es mecanismo de defensa, el miedo es importante porque nos protege y es esencia del autocuidado también. Entonces lo que tenemos que tener es normas de comportamiento establecidas, y el miedo nos ayuda por ejemplo cuando vemos un tren muy lleno a que no insistamos en meterlos ahí, sino cuidémonos a nosotros mismos.