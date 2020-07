La economía da señales de una recuperación gradual

La economía en el país mostró algunas señales de recuperación en mayo, después de que en abril se “tocara fondo”. El dato del Índice de Seguimiento de la Economía (ISE), publicado ayer por el Dane, es una muestra de eso y los expertos consultados lo califican como una cifra positiva.



Según el Dane, en mayo el ISE fue de -16,6%, y aunque sigue en terreno negativo, mejora con respecto al dato registrado en abril, cuando fue de -20,06%.



De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, la evolución tuvo que ver con un mejor desempeño de las actividades secundarias, que comprenden a los sectores de manufactura y de construcción. Esas presentaron una caída de 31,9% en dicho mes, frente al -50% de abril.



Ese desempeño coincide con la reactivación que decretó el Gobierno en su momento para esos sectores. Sin embargo, para el caso de las actividades primarias (-12,9%), que incluyen agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y la extracción de minas y canteras, y las terciarias (-31,9%) -relacionadas con generación de gas y energía, comercio, transporte, servicios de comida, actividades financieras e inmobiliarias, entre otros- la curva entre abril y mayo fue más bien estable, pues en el cuarto mes el índice fue de -12,3% y -14,2%, respectivamente.



Para tomarle el pulso a esos resultados, este diario consultó con varios economistas para ver cuáles son las señales que está enviando la economía y todos coinciden en que es un dato positivo, que muestra una recuperación gradual, sin dejar de lado que será el peor trimestre de la historia económica de Colombia.



Jairo Núñez, investigador de Fedesarrollo y quién mostró hace poco en un estudio que la lucha contra la pobreza en Colombia podría tener un retroceso de 10 años, dijo que el dato es positivo y que es resultado de la posibilidad que tuvieron algunos sectores de volver a reactivar operaciones. “A mí me parece que muestra una mayor recuperación.



Sin embargo, se ve que las mejoras en el mercado laboral serán más lentas porque los empresarios todavía tienen mucha incertidumbre y no van a contratar hasta que sea absolutamente necesario”, dijo.



En ese sentido, Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, cree que si bien en términos anuales se siguen presentando contracciones, “mensualmente mayo fue positivo al levantarse gradualmente las medidas de confinamiento”.



Y agregó que esa recuperación también se vio reflejada en el reporte de los indicadores líderes como la confianza del consumidor y la producción del sector manufacturero.



Teniendo en cuenta que las actividades primarias y terciarias ven todavía una reactivación tímida, Juana Téllez, economista Jefe de BBVA en Colombia, apuntó que “los sectores que han ido abriendo y reiniciando o potencializando su actividad luego del proceso de confinamiento de abril se notan en las cifras, es el caso de la industria y el comercio. Una buena noticia de todo lo que está pasando es que el sector agrícola vio su actividad afectada solo marginalmente y, por tanto, no debemos esperar cambios en su desempeño porque, por fortuna, lo siguió haciendo bien durante todo el tiempo”, agregó.



LO QUE SE VIENE



Teniendo en cuenta que en junio hubo una mayor reapertura de sectores económicos, los analistas creen que la cifra puede ser un poco mejor en ese mes y que puede marcar el camino hacia el resto del año.



Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, consideró que en junio “vamos a tener una mejora con respecto a los dos meses anteriores. Así, a medida que abramos la economía, más sectores podrán ir mejorando”, añadió el experto.



Asimismo, Téllez dijo que se verán mejoras en el sector comercio, industria, y en el de servicios, este último de una forma más lenta. “Es importante tener en cuenta que la recuperación tanto por sectores como por ciudades y departamentos del país dependerá de la dinámica del proceso de apertura y de la evolución de la pandemia”.



En esa dirección, Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), opinó sobre la posibilidad de que algunas ciudades vuelvan a una cuarentena estricta, como la de marzo o abril.



“Pareciera que el ritmo de entrada de los sectores permitidos fue lento. Eso muestra el tremendo error que sería volver a una cuarentena generalizada que nos devolviera a lo de abril. De hecho sería peor, pues se perderían las inversiones que se han hecho para cumplir los protocolos, lo que haría casi que imposible una segunda reapertura”, concluyó.