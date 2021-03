La demanda de energía eléctrica en febrero decreció 2,01%

La demanda de energía en febrero de 2021 decreció 2.01% con respecto al mismo mes de 2020 en el que se presentó un crecimiento del 4.99%. Así lo informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), en su más reciente reporte.



Discriminado por tipo de consumidor, en la demanda residencial, comercial y pequeña industria (mercado regulado) se presentó un decrecimiento de 0.36%; por su parte el consumo de mediana y gran industria (mercado no regulado) decreció un 5.59% con respecto al mismo mes de 2020.



Por su parte, la actividad de "Explotación de minas y canteras" con una participación del 23.06% en la demanda no regulada, tuvo un decrecimiento de 16.26% respecto a enero de 2020, mientras que la actividad de "Industrias manufactureras", con una participación del 45% en la demanda no regulada, en el mismo mes, presentó un crecimiento del 2.05%.



Según Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, "el consumo de energía en febrero sigue presentando un decrecimiento; respecto a la demanda de energía de la mediana y gran industria disminuyó un 5.59% y en el consumo residencial y pequeña industria presentó un decrecimiento de 0.36%, ambos comportamientos explicados por el impacto de las medidas tomadas para evitar la propagación del Covid 19 en el país, se espera que la demanda de energía aumente en los próximos meses por la normalización de las actividades”.



El técnico agregó que, respecto a las otras variables del sistema, por tercera vez en los últimos 12 meses, la generación de energía sobrepasa los 200 GWh-día promedio, alcanzando 202.03 GWh-día en el mes de febrero. “Destacamos el crecimiento de la participación térmica para atender la demanda de energía del país, durante el mes, el 38% de la generación fue con este tipo de fuente. Se espera que la generación térmica permanezca en estos niveles hasta tanto regrese el periodo de lluvias, que habitualmente inicia a finales de marzo, permitiendo comenzar con la recuperación de las reservas hídricas del sistema”, dijo.



En cuanto a la generación de energía, Xm informó que en promedio, durante el mes de febrero el indicador fue de 202.03 GWh-día, 5.57% por encima de enero 2021 (191.37 GWh-día).



“El 72.61% de la generación, equivalente a 146.69 GWh-día promedio, fue producto de recursos renovables, mientras que el 27.39% restante, equivalente a 55.34 GWh-día promedio, fue de recursos no renovables”, señaló XM en su reporte. Además, la fuente de energía con mayor contribución fue la generación hidráulica con un 97.55%, equivalente a 143.09 GWh-día promedio (decreciendo 3.38% con relación al mes anterior).



Y por fuente de energía, el carbón fue el mayor aportante con un 51.55%, equivalente a 28.53 GWh-día promedio (aumentando un 74.48% con relación al mes anterior), seguido por el gas con un 47.51%, equivalente a 26.29 GWh-día promedio (con un crecimiento del 11.82% con relación al mes anterior).



Así mismo, el total de la generación con recursos no renovables (combustible fósil) para el mes de febrero fue de 55.34 GWh-día promedio (crecimiento del 38.08% con relación al mes anterior).



Por su parte, el nivel agregado de los embalses de generación de energía eléctrica se ubicó en el 53.49% del volumen útil, 9.2 puntos por debajo del nivel reportado al cierre de enero del 2021 (62.78%), comportamiento normal para la estación de verano. Al realizar el análisis por regiones hidrológicas, Antioquia se encuentra en 73.5%; Caribe 66.1%; Valle 48.4% Oriente 42.8% y Centro en 40.9%. Y los aportes hídricos cerraron el mes con un promedio del 95.2% con respecto a la media mensual histórica. La región con mayores aportes hídricos fue Valle con 119.5%, seguido por Oriente con 98.8% y Centro con 93.9%.