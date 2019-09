La era tecnológica demanda nuevos modelos laborales

El mercado laboral está viviendo una transformación acelerada, impulsado por factores como el relevo generacional y las nuevas herramientas que han potenciado los procesos de transformación digital al interior de todos los sectores de la industria.



El área de tecnología y telecomunicaciones se ha convertido en una dirección estratégica de las firmas en tanto las nuevas tecnologías y la digitalización están influyendo en la toma de decisiones, en la planeación estratégica y en la proyección corporativa de negocio.



El sector de las tecnologías de la información está innovando constantemente, posicionándolo como el oferente de una selección de productos que integra a los demás sectores de la industria. Este, por su propia naturaleza, demanda talento especializado, perfiles integrales con capacidades analíticas y de liderazgo que se ajusten rápidamente a las cambiantes demandas del mercado.



La Guía Salarial de Hays evidenció que el 77% de los empleadores en el país afirma que la escasez de habilidades afecta la productividad de los negocios. Aún cuando la especialización sigue siendo el principal driver para la contratación y colocación de talento, las habilidades de adaptación al cambio y un liderazgo efectivo, a la par de una capacidad de integrar con éxito herramientas tecnológicas en la optimización de procesos, serán requerimientos que el mercado ya busca para los profesionales del futuro.



Los cambios en las demandas de perfiles especializados tienen como denominador común la búsqueda de alguien que integre positivamente habilidades blandas, expertise y especialización, esto ya ha comenzado a generar un ajuste en los modelos tradicionales de educación. En esta línea, precisamente el e-learning ha permitido la certificación en estas aptitudes que no son tradicionales en los modelos convencionales de aprendizaje y que complementan la formación académica.



LA INTEGRACIÓN DEL MODELO DE EDUCACIÓN CONTINUA



Los cambios que experimenta el mercado laboral y los modelos de formación de las nuevas generaciones de profesionales han posibilitado la implementación de esquemas que optimicen la oferta laboral y la dinamicen, promoviendo la formación que garantice el desarrollo integral del profesional y el aprendizaje de nuevas habilidades y soft skills.



Las compañías hoy no desestiman la importancia de la formación interna de sus trabajadores, toda organización necesita que sus empleados estén al tanto de lo que sucede en sus áreas de trabajo, especialmente en las relacionadas con la tecnología.



En este sentido, asegurar que los colaboradores cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para garantizar un buen rendimiento dentro de las empresas es un impulso a la competitividad y complemento de sus perfiles, esto resulta en una inversión para las firmas.



Promover la formación interna como una política es una manera eficiente de actualizar los conocimientos del equipo en beneficio de los objetivos del negocio. Los empleadores no pueden ignorar las cambiantes necesidades laborales de sus empleados si desean retener a los talentos que son clave para su desarrollo.



Un perfil competente debe combinar con asertividad la especialización en términos profesionales con el desarrollo de habilidades blandas que influencien a todos los niveles de la organización. El estudio en mención evidenció que el 56% de los empleadores en Colombia valora más la experiencia laboral especializada y en el 40% de los casos, priman las habilidades blandas al reclutar a alguien.



EL SALARIO EMOCIONAL Y LA RETENCIÓN DE TALENTO



También se concluyó que en la realidad actual del mercado, los niveles de rotación de personal por industria y el cambio generacional, han resaltado la importancia de la compensación y de los beneficios como una herramienta de retención por parte de las compañías.



Los beneficios extrasalariales son formas de compensación que fortalecen la competitividad en la industria haciendo a las compañías más atractivas para trabajar. Actualmente el 81% de las empresas en el país los ofrecen.



Un 48% de estas firmas implementó nuevos beneficios en el 2018, que fueron: flexibilidad de horario (20%), teletrabajo (16%) y días libres por fechas especiales (14%). La disponibilidad de tiempo es una demanda general en la industria laboral colombiana y hoy en día es implementada por el 52% de los empleadores como una herramienta de retención.



Colombia es un país donde varias firmas ven oportunidades de inversión, no solo por su ubicación, que les permite abrir sus centros de operaciones, sino por su mercado potencial que posibilita desarrollar y generar negocios a partir de las nuevas oportunidades y modelos laborales.



EL MOMENTO DEL MERCADO LABORAL



Colombia está viviendo un momento muy importante en términos de ingreso de empresas grandes y medianas, un informe de IE Business School encontró que el volumen de empresas extranjeras interesadas en operar en Colombia entre el 2018 y 2019 aumentó del 52% al 57%.



El fortalecimiento de los perfiles profesionales es ahora más que nunca, fundamental para llenar las vacantes que el propio mercado y las TI están generando en todos los sectores de la industria.



La experiencia laboral especializada y las habilidades blandas continúan siendo los aspectos más importantes a la hora de reclutar y ubicar perfiles especializados en esta nueva era gerencial y tecnológica.



Director en Hays Colombia

Ramiro Bado