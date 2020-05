La estrategia antioqueña para el menor impacto de covid-19

Uno de los departamentos que mejor ha enfrentado el coronavirus en Colombia es Antioquia, su nivel de contagios está en 481, es decir tiene una tasa del 3,92%, una de las más bajas si se compara con otras regiones como Bogotá, por ejemplo, que presenta 4.563 casos y una tasa de 37,18%. En contagios y tasas, respectivamente, le sigue el Valle del Cauca con 1.336 y 10,89%, Cartagena con 768 casos y 6,26% y Atlántico con 608 y 4,95%.



Con base en esto, la pregunta es: ¿qué ha hecho el departamento para contener al coronavirus? Teniendo en cuenta que a 69 días de la llegada de la enfermedad tiene 290 recuperados y solo seis fallecidos.



Luis Gonzalo Morales, gerente para el coronavirus en el departamento, explicó que se trata de una estrategia de acción y control.



“El éxito de la estrategia antioqueña para contener la covid-19 radica en haber actuado de manera rápida, precisa y coordinada entre todos los actores, públicos y privados, incluido el Gobierno Nacional, bajo un liderazgo claro, en cabeza del Gobernador de Antioquia y del Alcalde de Medellín”, dijo.



Para Morales esto genera confianza en la ciudadanía y les confiere legitimidad a sus autoridades, “la gente le cree a sus gobernantes y por ello acatan sus recomendaciones, sin dejar de mencionar otro de los elementos a destacar en Antioquia: el buen comportamiento ciudadano”, apuntó.



La diferencia entre este y los otros departamentos de Colombia está en la intervención al Aeropuerto.



“El control estricto y oportuno que desde el primer día se hizo sobre la terminal aérea José María Córdova, fue clave, por ahí e entraron los contagios a Antioquia, pero estos fueron identificados y controlados de manera rápida y efectiva. Se investigaron sus contactos, se tomaron las muestras de laboratorio y se aislaron inmediatamente”, agregó.



Según Morales, esto no permitió, a diferencia de Bogotá, por ejemplo, que el número de casos y de contagios hayan crecido sin control.



De acuerdo con Andree Uribe, secretaría de Salud de Medellín, la respuesta depende de los aportes realizados desde el Estado, las instituciones y la comunidad. “Es decir, no es una situación estática y se puede ver afectada por situaciones como la suspensión de la cuarentena, apertura de los vuelos, no adherencia a medidas de prevención entre otras”, comentó.



Entre las acciones de la Secretaría que pueden haber contribuido a esta tasa está el estudio inmediato de contactos tanto sintomáticos como asintomáticos, que incluye investigación epidemiológica y toma de muestras, detección de sus comorbilidades y énfasis en el control de las mismas como por ejemplo: hipertensión arterial (HTA), entre otras.



“El seguimiento telefónico diario a los casos es un factor determinante en la identificación temprana de signos y síntomas de alarma, los cuales, durante la llamada, se le explican claramente a los casos”, señaló.



Además, Uribe destacó que en el territorio ya existían los equipos de reacción inmediata entrenados en la toma de muestras para atender eventos previos a la covid-19 como por ejemplo: tosferina, influenza, entre otros, lo cual permitió de manera rápida las intervenciones en campo y ganar tiempo en entrenamiento de los mismos.



“La ciudad cuenta con una infraestructura adecuada para la atención de pacientes clasificados como moderados y severos además de un nivel académico alto de los profesionales, los cuales, aplicando guías de manejo integral al paciente de covid logran disminuir su respuesta inflamatoria”, agregó.



En muchas partes del país la covid-19 aún no ha llegado y probablemente nunca lo hará.



Por ejemplo, en 94 de los 125 municipios de Antioquia y en casi 880 de los más de 1.100 en Colombia.



“Esto no necesariamente significa que sus gobernantes y su ciudadanía lo hayan hecho muy bien, mejor que lo hecho en Bogotá o en Antioquia. La razón es otra, las investigaciones que se conocen hasta ahora sugieren que la covid-19 es un virus que corre muy bien en grandes concentraciones humanas, por su alta densidad, cantidad y cercanía, en lo que también ayuda el aislamiento geográfico, y que si no se dan estas condiciones difícilmente llega, y si lo hace no avanza y desaparece solo”, recordó el Gerente.



De acuerdo con el directivo, la manera de actuar en el país debe ser así, rápida, precisa y coordinada.



“Una cuarentena es un remedio limitado y si se aplica indefinidamente termina siendo peor que la misma enfermedad”, agregó.