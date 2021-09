La estrategia más cautelosa es concentrarnos en crecer

Más allá de las cifras, a las que me voy a referir más adelante, contamos hoy con un colectivo de empresas y trabajadores convencidos de la importancia de concentrarnos en reactivarnos y en hacerlo lo más velozmente posible, encontrando e identificando todas las ventanas de oportunidad que se abren, construyendo nuevas avenidas de progreso y completamente comprometidos con la convicción de que lo mejor que podemos hacer hoy es demostrar con hechos que estamos jugados por Colombia.

Después de un inmenso golpe que sufrió nuestra economía, las señales de re-siliencia han sido contundentes. Casi todas las actividades se han reanimado tan pronto se les ha dado la oportunidad casi sin reflejar las afectaciones sufridas.



Para dar un ejemplo, la encuesta de Opinión Industrial Conjunta que adelanta la Andi indica que durante la pandemia el 25% de las empresas contaban con proyectos de inversión para el próximo año, hoy en día ese porcentaje supera el 50%, reduciendo significativamente la categoría de inversiones aplazadas.



Ahora, las cifras han acompañado esta voluntad y estamos registrando indicadores que permiten ver el futuro con gran optimismo. Estas muestran la dinámica que va tomando la economía a medida que se acerca el cierre del 2021 y alientan el optimismo en Colombia.



Lo que se ve reflejado en el índice de Seguimiento a la Economía que en julio de 2021 mostró un crecimiento del 14,3%, frente a ese mes de 2020. No me cabe duda de que hoy contamos con mejores resultados, los cuales han congregado la opinión alrededor del camino que debe transitar el país en los próximos meses, en relación con la senda de la recuperación.



Tenemos hechos positivos que evidencian el impacto favorable que han tenido diferentes sectores. Empiezo por destacar que el Índice de Producción Industrial aumentó 13,5% en julio, jalonado por el buen desempeño de la industria manufacturera que creció 20,1% frente a igual mes de 2020.



Estas cifras coinciden con la recuperación económica que se refleja igualmente en las ventas del comercio. Destaco el avance en materia de vacunación, que ha permitido la reapertura cada vez más marcada del aparato productivo y que también ha tenido un efecto clave en la reactivación.



Además, los indicadores de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta que realiza la Andi con varios gremios del país, también registra cifras positivas de la situación de las empresas que muestran mejoría y de las expectativas sobre el inmediato futuro que hacen prever un mejor resto de año comparado con el 2020.



Muestra de ello es que estamos trabajando al 98,5% del potencial de lo registrado por las actividades secundarias antes de la pandemia, que también es un síntoma importante de recuperación de la confianza de los colombianos.



Con el resultado de julio se consolidan cifras de crecimientos de dos dígitos por quinto mes consecutivo, en el que todas las actividades registraron muestras alentadoras frente a ese mes de 2020. Esto nos permite pensar que terminaremos el 2021 con un crecimiento del PIB superior al 7%, una cifra que nos permite prever que podemos recuperar el dato del 2019, lo cual es una meta de todos.



No obstante, tenemos un gran reto donde será muy importante que esta recuperación se convierta en empleo. En ese camino, esperamos que se pueda impulsar la competitividad, reconociendo que es una variable fundamental para ello.



Es necesario continuar apoyando políticas públicas dirigidas a impulsar al aparato productivo, brindando condiciones que permitan no solo la recuperación, sino la atracción de capital y la creación de más empleo formal.



En ese orden de ideas, hay que pensar en los grandes objetivos para Colombia, buscar alternativas para la construcción de Más País en la actual coyuntura y lo que ello implica: crear condiciones para invertir, consolidar más empresas y así generar más puestos laborales.



Para progresar en lo social, en lo público, debemos concentrar nuestra mentalidad y nuestros objetivos en el crecimiento económico, éste se logra sólo con crecimiento de la actividad y la inversión empresarial, con emprendimiento y convicción de que como empresarios tenemos una valiosa función social, con un capitalismo consciente que propicie la sostenibilidad, idea que no se centra únicamente en lo económico, sino también en lo ambiental y en lo social, el futuro de las próximas generaciones dependerá en buena medida de las decisiones y acciones que tomemos en estos momentos, asumamos este reto con optimismo y responsabilidad.



Bruce Mac Master

Presidente de la Andi