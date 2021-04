La hotelería tuvo un balance agridulce en la Semana Santa

Archivo particular

A diferencia del 2020, este segundo año de pandemia sí tuvo una Semana Santa que permitió la movilización turística por el país. Sin embargo, debido a la amenaza del tercer pico de la covid-19, y las consecuentes restricciones que se derivaron de esta, la mayoría de resultados estuvieron por debajo de la meta trazada.



De acuerdo con los datos preliminares suministrados por algunos de los capítulos regionales de Cotelco, la hotelería, que tenía puestos los ojos en esta temporada tras haber registrado bajos resultados en el mes de enero donde también hubo medidas limitantes, estuvo dividida entre ejemplos como el de San Andrés y Cartagena, con buenos resultados, y otras ciudades que no alcanzaron las proyecciones.



El caso de Santa Marta, donde hasta este lunes se registró una ocupación superior al 94,5% de las Unidades de Cuidados Intensivos fue quizá uno de los que sufrió uno de los mayores impactos.



“Teníamos gran expectativa pues la Semana Santa es considerada la tercera temporada turística más importante. Se pensó llegar a una ocupación cercana al 60%, pero debido a la situación muchas personas cancelaron sus reservas”, aseguró Omar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena.



La capital de este departamento alcanzó del sábado 27 de marzo al domingo 4 de abril una cifra del 38% en el indicador hotelero, dato muy inferior al obtenido en el 2019 (64%).



Antioquia, por su parte, de acuerdo con la información suministrada por los hoteleros afiliados al capítulo de la región, tuvo entre el lunes 29 y el último día de la semana anterior un dato de ocupación del 39,2%.



Aquí los pronósticos estuvieron más ajustados a la meta trazada ya que, como afirma Sandra Restrepo, la directora ejecutiva de Cotelco Antioquia se esperaba entre un 40% y 45%. No obstante, aún faltaron unos puntos para el máximo.



En el Valle del Cauca, al suroccidente del país, la expectativa para la Semana Mayor, aunque era baja por las restricciones y la ola invernal, como comentó en días previos a este diario Óscar Guzmán, el director ejecutivo de Cotelco Valle, se esperaba llegar a un 35%.



Según el consolidado, el indicador promedio de la ocupación en la semana pasada finalizó en 30,8%, siendo Cartago el destino que más alojó turistas (69,2%), seguido de Calima (58,6%), Buga (40,2%), Roldanillo (37,5%) y, en último lugar Cali con un 26,3%.



Cabe resaltar, sin embargo, que la capital del Valle fue la tercera después de Buga (36%) y Calima (12%) en atraer al mayor número de visitantes en todos los alojamientos.



“Del jueves al domingo la ocupación registrada fue del 25,2%. Desde el domingo 28 el registro completo fue de 22,2%. Hay que resaltar que desde día sábado 3 empezaron a llegar delegaciones de la Vuelta a la Juventud que se desarrolla en Cúcuta”, anotó a su turno Sandra Mendoza, la directora ejecutiva de Cotelco Norte de Santander.



“La meta era alcanzar un 35% de ocupación, pero las medidas restrictivas influyeron mucho en el comportamiento”, agregó.



En el 2019, el indicador fue superior al 50% en el departamento.



MEJORES RESULTADOS



A pesar de los golpes que sufrió San Andrés el año pasado por cuenta del huracán Iota, en esta temporada quedó demostrada la confianza de los turistas en el destino, pues fue de lejos el lugar con la mayor ocupación del país (91%).



Para Juan Carlos Osorio, el dirigente de este capítulo de Cotelco, esto es un augurio de recuperación socioeconómica para la Isla.



“La campaña ‘Porque amo a San Andrés, me cuido y cuido el destino’ generada por la Asociación, fue replicada por otros gremios, multiplicando así, el mensaje sobre el turismo inteligente”, dijo.



De otro lado, con el indicador hotelero en el 76,7% entre el jueves y el domingo santo, Cartagena fue la segunda ciudad con el mejor resultado en esta segunda temporada turística fuerte del año.



“Definitivamente las proyecciones se cumplieron teniendo en cuenta que Cartagena sigue siendo la ciudad preferida por los colombianos; por la garantía de los protocolos de bioseguridad; y porque contamos con un decreto más flexible de toques de queda”, aseguró Mónica Mass, directora de Cotelco Cartagena.



También en el bando de los buenos resultados se situó el Eje Cafetero. En el departamento de Caldas, por ejemplo, donde las estimaciones eran un ponderado del 45%, el registro del sábado 27 de marzo al sábado 3 de abril cerró en 46%.



Aquí Juan Camilo Aguirre, el director del capítulo, comenta sin embargo que “quisiéramos que en especial los hoteles y hostales lograran subir el porcentaje”.



Finalmente, es importante hablar sobre el caso de Cundinamarca, donde este lunes la Gobernación del departamento destacó los buenos resultados obtenidos durante la Semana Santa.



“Registramos en Cundinamarca, al término de la Semana Santa, una ocupación del 60% en el sector turístico, cumpliendo el límite de aforo y todas las medidas en el marco de esta pandemia”, expresó el gobernador Nicolás García.



BALANCE DE TRANSPORTE



Según el Ministerio de Transporte entre 26 de marzo y ayer, 5 de abril, en vehículos particulares se registraron 7.631.690 pasos por peajes en el país.



Las 49 terminales de transporte terminaron, por su parte, con un balance de 1.886.370 personas movilizadas, mientras que en transporte aéreo el resultado fueron 683.314 pasajeros (543.339 nacionales y 137.408 internacionales). Ambos sumaron 2.569.684 personas.



En términos de movilización terrestre hay que anotar que las cifras estuvieron por debajo de lo proyectado por la cartera de Transporte, pues la semana anterior se esperaba llegar a 2,3 millones de pasajeros por terminales y 9,7 millones al paso en peajes.