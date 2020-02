‘La idea es profundizar el TLC con Colombia’

Reino Unido y Colombia firmaron hace unos meses su TLC, que copiaba la mayor parte del que el país tiene con la Unión Europea y que servía para proteger y dar continuidad a la relación bilateral una vez que se ejecutara el Brexit.



No obstante, según Colin Martin-Reynolds, embajador británico en Colombia, ahora el objetivo es profundizar ese acuerdo para que ofrezca un mayor beneficio para ambas partes.



¿Qué se puede esperar del Reino Unido tras el Brexit?



Tras nuestra salida de la Unión Europea, queremos una relación amistosa con ellos que se sustente en un acuerdo de libre comercio. Esa relación se va a constituir el primero de enero de 2021, pase lo que pase. Seguirán circulando bienes y servicios, y la actividad empresarial continuará.



Pero, según el FMI, 90% de crecimiento en PIB global se generará fuera de la UE en los próximos cinco años, y ahora somos libres para cerrar nuestros propios acuerdos comerciales con otros países. Por ejemplo, queremos iniciar las negociaciones con Estados Unidos este año y tenemos grandes ambiciones con respecto a esa relación.

Además, ya hemos efectuado una consulta sobre futuros pactos con Nueva Zelanda, Australia y Japón, así como sobre la posibilidad de unirnos al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica.



Reino Unido seguirá siendo un líder activo en escenarios multilaterales y nuestra salida será una oportunidad más de fortalecer nuestros lazos de colaboración con Colombia.



¿Qué tan estratégico será Colombia en la nueva era?



Es importante. Por eso, adelantándonos a la salida de la UE y para dar seguridad a los empresarios y a los exportadores, se firmó con un acuerdo de continuidad del comercio el año pasado, y estamos encantados de que ya se haya establecido en el Congreso.



El comercio con Colombia es tan importante para nosotros que también hemos acordado un mecanismo puente para proporcionar continuidad en caso de que el TLC no se ratifique antes del 31 de diciembre de 2020. Además, acordamos la convención para evitar la doble tributación.



Entre enero y septiembre del año pasado, Reino Unido fue el cuarto mayor inversionista aquí y, a la fecha, tiene más de 100 empresas con presencia en el país, con inversiones y operaciones en energía e infraestructura, así como en tecnología avanzada y bienes de consumo, entre otros.



¿Cómo valora la relación entre ambos países?



Por muchos años, Reino Unido y Colombia han sido aliados en diferentes áreas como el desarrollo económico, la seguridad y, más recientemente, en la lucha contra el cambio climático y el crecimiento sostenible.



Nuestra salida de la UE no afectará de ninguna manera nuestras relaciones, sino que es una oportunidad para fortalecerla.



Ya se solucionó el TLC y la doble tributación, ¿cuáles son los principales retos en los que trabajar?



Además de trabajar juntos en los desafíos globales como el cambio climático, tenemos el reto de lanzar una relación comercial bilateral y de encontrar sinergias como la de mejorar la productividad en la agricultura y la industria; también el de apoyar las ambiciones de Colombia para optimizar su potencial en tecnología y fabricación avanzada.



El TLC es similar al que Colombia tiene con la UE, ¿van a profundizarlo?



Si, precisamente esa es la idea. El acuerdo de continuidad fue firmado para evitar una disrupción en el comercio tras nuestra salida de la UE, pero estamos trabajando para que el TLC sea de mayor beneficio mutuo. El sector agrícola es un buen ejemplo. Colombia tiene una variedad impresionante de cultivos populares que exportan a Reino Unido y nosotros tenemos fuerte tecnología para el sector.



¿Ve espacio para que haya más inversión y comercio entre ambos países?



Por supuesto. Y ese también es uno de los desafíos más importantes ahora. Al cierre del 2018, los sectores colombianos que más bienes y servicios importaron desde Reino Unido fueron maquinaria y aparatos mecánicos, servicios empresariales, combustibles y aceites minerales, productos farmacéuticos y vehículos. Pero la meta es incrementar el intercambio, particularmente, en lo relacionado con el crecimiento sostenible, las industrias creativas, la ciencia y la tecnología.



¿Qué productos tienen opciones en Reino Unido?



Tradicionalmente, Colombia ha exportado productos agrícolas como café, frutas y flores. También hay demanda de productos químicos y artículos para vestir. Pero, más recientemente, hemos visto que empresas de las industrias creativas, del sector de servicios y de la manufactura han aumentado su interés en explorar oportunidades.



Y Reino Unido también está interesado en importar bienes y servicios relacionados con las industrias creativas y la bioeconomía, por ejemplo, bioproductos, agrocombustibles o bioenergía. Para ello, estamos dispuestos a apoyar a Colombia en el desarrollo de estrategias que permitan potencializar la capacidad de las empresas en estos y otros sectores.



¿Hay nuevos proyectos que estén desarrollando?



Sí. Trabajamos en una amplia gama de proyectos con Colombia. Estamos buscando acercarnos más a los ciudadanos, en especial, a las futuras generaciones para fortalecer nuestras relaciones a largo plazo.



El desarrollo sostenible será otra prioridad en nuestra cooperación. Con nuestro Fondo de Prosperidad, impulsaremos proyectos en las áreas de competitividad, desarrollo urbano, agrotecnología y contratación pública.



Además, apuntamos a profundizar nuestra alianza para el crecimiento sostenible con Colombia, a través de la participación en la Conferencia de la ONU de Cambio Climático (COP26), que hospedaremos en noviembre, en Glasgow. Nuestro trabajo conjunto será relevante para promover posiciones ambiciosas en estas negociaciones.



Por último, creemos que el sector privado debe tener un rol importante en esta cooperación. Por eso, trabajaremos para crear vínculos económicos profundos y sostenibles entre nuestros países. Todos los días me encuentro con empresas interesadas en venir o que ya están aquí.



Mi equipo comercial trabaja para promover oportunidades comerciales y de inversión en Colombia para el público del Reino Unido. Por ejemplo, tenemos muchas firmas interesadas en invertir en el programa de carreteras 4G; también hay una tendencia de las empresas británicas a querer aprovechar el capital humano altamente capacitado en tecnología, ingeniería y fabricación en todo el país.





