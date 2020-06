La importación de energía desde Ecuador creció en más del 50%

En poco más de tres meses Ecuador aumentó en un 53% los despachos de energía eléctrica hacia Colombia.



Para el sector energético, el aumento de la compra de energía al otro lado de la frontera, no busca más que bajar los precios de energía en bolsa que rigen las tarifas del servicio público de electricidad en el territorio nacional.



“Si se dejara de importar electricidad desde Ecuador, el parque térmico del país ampliaría su oferta de energía en más de un 50%, ya que no solo estarían en plena capacidad las plantas a carbón, sino además las de gas natural y combustibles líquidos. Sin embargo estas dos últimas son las que terminan por aumentar tarifas”, explicó el consultor Juan Pablo González.



El experto en temas energéticos precisó que al importar la electricidad desde Ecuador, los costos de energía que se pagan en Colombia se reducen ya que en el vecino país las térmicas operan con gas natural local, el cual es mucho más barato que el importado.



“En el país prefieren traer la energía desde la vecina nación, porque es la única manera de evitar que el precio sobrepase los $400 kilovatio hora”, precisó el analista.



Pero no solo despierta el interés en el sector energético del país que las importaciones de corriente desde el otro lado de la frontera hayan aumentado, sino además que se esté cerca de llegar al tope de la capacidad en transmisión.



Según el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que es el operador nacional de electricidad de Ecuador, desde el vecino país se importan 460 megavatios (Mw) de corriente, en una línea con límite para transmitir 500 Mw.



“Se prevé que hasta finales de año ingresen US$100 millones a las arcas del Estado por la venta de electricidad a Colombia, considerando las condiciones de los mercados eléctricos de ambos países”, señaló Gonzalo Uquillas, viceministro de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador.



El funcionario ecuatoriano explicó que para incrementar los límites de exportación e importación de energía eléctrica entre ambos países, Cenace, junto a XM -operador del Mercado de Energía Mayorista (MEM) de Colombia-, implementó una protección llamada Esquema de Separación de Áreas que mejora la seguridad operativa de la interconexión eléctrica y los procesos de exportación e importación entre ambos países.



Al indagar con XM sobre el aumento de las importaciones de energía desde Ecuador, indicaron que en coordinación con el Cenace se implementaron acciones para incrementar la capacidad de transferencias de electricidad entre los dos países, aumentando el intercambio de energía sin comprometer la seguridad de los sistemas.



“Como resultado de la instalación de un moderno equipo de protección, desde el pasado 19 de mayo las exportaciones de Colombia a Ecuador pasaron de 200 a 450 MW/hora, en tanto que las importaciones se pueden incrementar desde 300 hasta 460 MW/h inclusive”, explicó María Noemí Arboleda, gerente de XM.



Agregó que los valores para la operación en tiempo real se definen según las ofertas que cada país realice en cumplimiento de las reglas para las transacciones internacionales de electricidad (TIE). Lo anterior explica la transferencia de energía desde Ecuador de 9.87 gigavatios hora día (Gwh/d) que se dio el miércoles 27 de mayo de 2020 y las que se han presentado desde el 19 de mayo.



“El aumento en la transferencia de energía es un aspecto que fortalece de manera importante la oferta de electricidad entre ambos países con confiabilidad, seguridad y economía”, subrayó Arboleda.



La línea de interconexión eléctrica entre Ecuador y Colombia tiene 230.000 voltios y 500 MW de capacidad.



PROCURADURÍA ABRE INDAGACIÓN



La Procuraduría abrió indagación contra la Superservicios, la CRA y la Creg por presuntos incrementos en tarifas y cobros injustificados de servicios públicos durante la emergencia de la covid-19.



El Ministerio Público busca establecer qué controles han realizado las entidades sobre las tarifas a nivel residencial, industrial y comercial, y si han intervenido de manera efectiva para hacer cumplir el régimen tarifario a partir de la declaratoria de emergencia por la pandemia.



Al mismo tiempo el ente de control busca determinar si existen estrategias para garantizar que la facturación de las empresas corresponda a los consumos reales y no esté definida por mediciones del promedio.