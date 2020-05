La importancia de la solidaridad para la reactivación de las empresas

Para esta segunda entrega de Conexiones Portafolio, Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, conversa con el director de Portafolio, Francisco Miranda Hamburger, sobre las conclusiones que dejan los primeros días de la segunda fase de la cuarentena en la que se reactivaron los sectores de la construcción y manufacturas.





En ese sentido, Rueda indicó que todas las empresas tienen la necesidad de encontrar el equilibrio entre la protección de los empleados, respecto a los riesgos de salud, y la actividad de las sociedades, para recuperar la marcha de la economía.





“Este proceso gradual de apertura debe intensificarse, debe desarrollarse con el paso de tiempo con los sectores de la construcción y manufacturas, pero que debe pasar por el sector comercio para que la economía pueda retomar el rumbo que requiere”, dijo.



Rueda, además enfatizó en que el país no puede vivir encerrado, pues ningún estado puede financiar sus arcas sin ninguna actividad económica y no existe trabajador que pueda comer sin trabajar.



“Tenemos que garantizar que la excesiva protección de la salud no nos mate por cuenta de impedir cualquier tipo de actividad económica, acá no se han inventado un negocio que viva sin ingresos”, afirmó.



Frente a esa situación, agregó que las autoridades han venido construyendo soluciones para lograr administrar problemas complejos de manera simultanea porque “el resultado solo será exitoso si contemplan todas las variables”.



“Lo que se impone es una economía de bajo contacto. El reto alrededor del comercio, que es algo que no se puede controlar, es cómo se comporta la apertura alrededor del transporte público, porque puede ser un gran factor de contagios, particularmente en Bogotá”, afirmó.



Rueda, finalmente recalcó que se debe mejorar de manera rápida en nuestras ciudades el transporte. “Se trata de pasar la cuarentena con el menor impacto posible, irnos acomodando a ella, para garantizar que el rebote de la economía pueda ser lo más rápido posible, de modo tal que lo que se pierda se pueda recuperar muy rápido”, puntualizó.