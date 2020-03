‘La industria no se debe proteger con aranceles’

El borrador de decreto con el que el Ministerio de Comercio espera fijar aranceles mixtos a la ropa importada, luego de que la Corte Constitucional tumbara los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo, les preocupa a los importadores y comerciantes.



(Lea: ‘Incremento del arancel a confecciones lo pagará el consumidor final’)

La nueva norma con la que se busca imponer un arancel de 40% a textiles que ingresan al país de menos de 10 dólares por kilo y otro arancel de 15% más un dólar estadounidense para los textiles con precio superior a los 10 dólares por kilo afectará al consumidor final y aumentará el contrabando de acuerdo con Fenalco y Analdex.



(Lea: Gobierno presenta borrador de decreto de aranceles a textiles)



“La discusión radica en el gobierno quiere proteger con aranceles y que si bien no los llevaría al nivel que estaba fijado en el plan de desarrollo, si van a tener una afectación importante a las confecciones especial mente las no producidas en Colombia”, explicó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.



(Lea: Polémica por idea de revivir aranceles a las confecciones)



Según cálculos de la Federación Nacional de Comerciantes esta medida significaría un alza entre el 5 y 10%, sin contar la devaluación que supone un aumento adicional en el precio del vestuario de los colombianos, especialmente en los estratos de menores ingresos.



“El consumidor será el que reciba el impacto del incremento, no la industria nacional y esto hará que crezca el contrabando en el país”, agregó Cabal. De acuerdo con el presidente de Analdex, la preocupación radica, en que esa no debe ser la medida a aplicar.



“Nosotros proponemos otro modelo, con precios de referencia tal y como se hace en el calzado, con control aduanero para evitar la declaración a bajos precios, también una mejora en la tecnología y capacitación y trabajar de manera conjunta por la formalización del sector”, señaló Javier Díaz. Según Díaz, si hay voluntad está sería la manera más adecuada para la protección y no “se corre el riesgo de terminar cerrando aún más la economía”, dijo.