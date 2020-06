La inflación durante mayo habría seguido su descenso

Aunque en abril el dato de inflación mensual se ubicó en 0,16% -por debajo de lo que esperaban analistas del mercado local y organismos internacionales-, los expertos ya advierten que en mayo el costo de vida en el país pudo continuar su descenso, lo cual, de cara al cierre de 2020, llevaría al Índice de Precios al Consumidor (IPC) a situarse alrededor del 2%.



Esta reducción en los precios de los bienes y servicios que demandan los ciudadanos es, para Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República, un reflejo de las condiciones que vive el país. Por ello, el equipo técnico del Emisor pronostica que el IPC para el 2020 terminaría entre 1% y 2%.



Incluso, desde la Junta Directiva del banco central se había destacado que la inflación anualizada bajó de 3,86% en marzo a 3,5% en abril. Pero más allá de esto, los codirectores pusieron sobre la mesa “el continuo descenso en las expectativas de inflación en línea con el objetivo de 3%”. Esto, señalaron, es consistente “con una débil demanda agregada”.



Ahora bien, aunque en abril pasado la inflación anual se ubicó en el 3,51%, la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y de la Bolsa de Valores de Colombia señala que los analistas y expertos del mercado consideran que el IPC bajará y se ubicará en un 3,29% anualizado.



Entretanto, la más reciente Encuesta Mensual de Expectativas Económicas elaborada por el Banco de la República muestra que bancos, comisionistas de bolsa, corporaciones, fondos de pensiones y organismos internacionales consultados esperan para mayo un dato de inflación del 0,11% (este será dado a conocer por el Dane este viernes). Asimismo, para el quinto mes del año estiman un IPC anualizado del 3,1%.



Sin embargo, la encuesta del Banco de la República muestra que los expertos en mención esperan para mayo una inflación (sin tener en cuenta el grupo de alimentos) de alrededor del -0,01%.



“Bajo esta coyuntura se presentan caídas en los precios. Actualmente hemos visto que los alimentos no han dejado que la inflación baje a mayor ritmo, pues han mostrado variaciones positivas”, explicó Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la firma Casa de Bolsa SCB.



De acuerdo con el experto, al revisar la inflación sin alimentos se ve que esta se encuentra en un nivel bajo (inferior al 3% -anual-). Incluso, señala, es posible que esta cifra por cuenta de la actual coyuntura se sitúe por debajo del cálculo en mención.



“Bajo este tipo de contexto, los precios de aquellos bienes que no son de primera necesidad suelen caer. Para mayo, se espera que la inflación caiga”, manifestó Ballén.



En línea con los pronósticos de encuestas como las de Fedesarrollo y la del Banco de la República, desde la oficina de Estudios Económicos de Bancolombia se prevé que la inflación “habría continuado descendiendo en mayo. Esperamos que el IPC haya presentado una variación mensual de -0,01%, proyección inferior a la del promedio de los analistas (0,13%)”.



Según un informe de esta entidad financiera, el pronóstico para mayo está basado en un retroceso del IPC sin alimentos (-0,1%). Así, señala el documento, “en esta canasta la reducción más importante se presentaría nuevamente en los servicios regulados (principalmente por gasolina) y en la tarifa de los bienes transables, pese al incremento acumulado en el tipo de cambio”.



Entretanto, durante mayo, servicios no transables como los arriendos habrían tenido ajustes leves frente a hace un año. Por otra parte, advierten los analistas de Bancolombia, el precio de los alimentos habría aumentado en promedio 0,28% -a una tasa mucho menor que la registrada en los dos meses previos-.



Si este escenario se hace realidad, apuntan, la inflación anual bajaría de 3,5% en abril a 3,17% en mayo (este último dato compuesto por un IPC básico de 2,18% y por una inflación de alimentos del 6,3%).



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que “estamos alineados con las expectativas del mercado de que la inflación para mayo se redujo a 3,3%. Eso sí, no descarto que a raíz de la afectación que ha generado la covid-19 haya una sorpresa de una observada por debajo de estas expectativas”.



A su vez, el jefe de estudios económicos de Credicorp Capital, Daniel Velandia, prevé que para mayo de este año el dato de inflación sea del 0,05%. “Básicamente, después de dos meses de inflaciones altas de alimentos, lo que registran nuestros modelos con base en información provista de mayoristas de alimentos es una normalización. Entonces, tenemos una inflación de alimentos bordeando 0,10% - 0,20%”, explicó.



Asimismo, Velandia comentó que durante mayo también se ven variaciones cercanas a cero en grupos como comunicaciones, artículos de hogar y vestuario. “Son cosas atadas a la demanda que está muy afectada y el desempleo también influye. El dato anual para mayo sería de 3,23% (desde 3,51% del abril)”.



Entretanto, el equipo de estudios económicos de Corficolombiana prevé que la inflación durante mayo pasado habría registrado una variación mensual del 0,03%. Esto, resalta un análisis de ese departamento, llevaría al IPC anual de 3,5% (en el cuarto mes del año) a 3,22%, estimación inferior al promedio del mercado (3,22%).



Finalmente, los expertos de Corficolombiana comentaron que el Gerente del Banco de la República consideró que si bien una inflación cercana al 2% para el cierre de este año no es el escenario central, existe la posibilidad de que se presente un escenario de deflación prolongada tanto a nivel internacional como también al local.



¿IPC DE 2,8% A DICIEMBRE?



Un documento de trabajo de la Junta Directiva del Banco de la República dado a conocer recientemente mostró que respecto a las expectativas de inflación en Colombia, “el promedio de las encuestas de expectativas de inflación de mayo disminuyó para diciembre de 2020 de 3,40% a 2,80%”.



Entretanto, indica el documento, para diciembre de 2021 estas se redujeron de 3,25% a 3,02%.



Por otra parte, este documento del Emisor señala que de acuerdo con una encuesta hecha por el Banco de la República la inflación esperada a dos años, es decir para mayo de 2022, “disminuyó a 3,15% frente a lo proyectado el mes anterior para abril de 2022 (3,27%)”.