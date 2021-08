Luna: tercera cuenca con potencial de crudo no convencional de América

El Yacimiento para la producción de crudo no convencional de La Luna, ubicado en la cuenca del Valle Medio del Magdalena (VMM), es el tercero en el hemisferio occidental en volumen de reservas y en potencial para la extracción de petróleo y gas natural.



Este depósito natural localizado en el subsuelo y cuya extensión, producto de una formación geológica, va desde la región que rodea a Barrancabermeja hasta el sur del departamento de Cesar, solo es superada por los yacimientos Marcellus en Estados Unidos y Vaca Muerta en Argentina, pero a su vez está por encima de los campos Eagle Ford y Barnett, ambos también en Estados Unidos.



Su prospectividad es tan alta, que no solo está entre los cinco primeros lugares en cuanto a potencial de extración en petróleo y gas, sino que además se ubica a nivel mundial entres los 10 campos para el desarrollo de yacimientos no convencionales (YNC) por su volumen.



“El yacimiento de la formación geológica de La Luna es de clase mundial, y que está al nivel de los de otros países como Estados Unidos y Argentina, posee recursos que ya están probados y listos para extraer, justo cuando hay un fuerte debate en el país por la presentación de la reforma tributaria para enderezar las cuentas fiscales tras la pandemia”, señaló Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



Con el desarrollo hidrocarburífero no convencional en este yacimiento, le presentaría al país un acceso de entre 2.000 millones y 7.000 millones de barriles de petróleo, cifra que llama la atención si se compara con las reservas actuales del combustible que superan los 1.800 millones de barriles de crudo.



“La matriz de los no convencionales ofrece hidrocarburos que asegurarían la autosuficiencia por muchas décadas. Hay que destapar las cartas en estos yacimientos para establecer cuanto volumen hay de petróleo y gas natural”, señaló Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).



Cálculos de la ANH señalan que, de desarrollarse a fondo los YNC con la técnica del fracturamiento hidráulica (fracking) en la formación geológica de La Luna, la Nación podría producir más allá de 8.220 millones de barriles en petróleo y 165 billones de pies cúbicos (terapiés) de gas natural.



“El potencial de los yacimiontos no convencionales (YNC), como es el caso de la formación geológica de La Luna radica en la posibilidad de aumentar las reservas de petróleo y de gas. Tanto así, que en el primer caso se podrían tener hasta 25 años y en el segundo, la cifra podría llegar a 70 años. Este es un camino seguro para asegurar la autosuciencia energética que necesita el país, explicó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol”.



Las otras cuencas para los YNC



Análisis de la ANH indican que el país cuenta con potencial de Yacimientos no Convencionales (YNC) en ocho cuencas: Caguán - Putumayo; Cesar - Ranchería; Llanos Orientales; Valle Inferior del Magdalena; Valle Medio del Magdalena; Valle Superior del Magdalena; Amagá; y Vaupés - Amazonía.



Solo en dos existen análisis y estudios sobre su potencial: Valle Medio de Magdalena y César Ranchería. Estas dos cuencas son las que ofrecen las mejores condiciones para llevar a cabo el desarrollo de proyectos con la técnica del fracturamiento hidráulico (‘fracking’).



Alfonso López Suárez