El Reino Unido quiere sacar provecho del acuerdo comercial firmado con Colombia y que fue avalado recientemente por la Corte Constitucional para aumentar el comercio bilateral, la inversión de empresas privadas en ambos países y reforzar los lazos de cooperación entre las firmas.



(Lea: Reino Unido invertirá $ 3.500 millones en Transcaribe).

Así lo señaló a Portafolio Mark Menzies, el envidado comercial del Primer Ministro del Reino Unido. El alto diplomático también remarcó al intercambio de conocimientos como uno de los pilares con los que su país puede también ayudar a la reactivación económica de Colombia.



¿Cómo llega en 2022 la relación entre Colombia y el Reino Unido?



Desde que llegué a esta dirección he visto una fuerte y profunda relación entre ambos países. He tenido el privilegio de venir al país desde 2018 y desde entonces he visto que el Reino Unido y Colombia tienen un gran vínculo en todos los niveles.



Mi objetivo como enviado del Primer Ministro es principalmente el comercio y robustecer esas líneas comerciales. Ahí es donde creo que hay un enorme potencial, con las cadenas de comercio. Lo descubrí cuando vine a Colombia en 2018 por primera vez.



Mark Menzies es el enviado de comercio del Reino Unido para Colombia, Perú y Chile. Cortesía

¿Qué oportunidades tienen las empresas colombianas en el mercado británico?



Algunas veces las empresas del Reino Unido hablan sobre América Latina como un solo lugar, pero una de las cosas que les digo es que comiencen a comprender las oportunidades particulares de cada país. En Colombia hay algunas, en México otras (…) Así que vengan a Colombia, conozcan las empresas, a los emprendedores, a las universidades, entiendan el talento que existe en este país y luego comencemos a conversar sobre cómo podemos crear una colaboración entre ambos.



(Además: Colombia ha convertido 1.055 millones de dólares de créditos a pesos).



Si usted como empresario está pensando en expandirse en el extranjero, no tiene mejor opción que llegar al Reino Unido. Tenemos un régimen favorable de impuesto de retención en la fuente de 0%, un impuesto corporativo de 19% y un impuesto especial para quienes registren patentes del 10%.



¿Qué podemos esperar del TLC entre ambos países?



Este acuerdo comercial es el resultado de un calco sobre el que teníamos con la Unión Europea. Son acuerdos comerciales hechos a la medida, así que lo que cambiará será realmente mínimo. Así que si eres una compañía colombiana que está apuntando a hacer negocios con el Reino Unido o invertir, creemos que es una oportunidad ideal.

Creemos que hay un gran potencial para las compañías británicas en infraestructura. No venimos acá a construirla, sino a ayudar a los socios colombianos a diseñarlas. Podemos ayudar también en modelos de financiamiento.



¿Qué necesitan las empresas colombianas para llegar a Reino Unido?



Queremos ayudar genuinamente. Nuestras economías son complementarias en muchos rangos y en ese sentido hay áreas donde Colombia lo hace muy bien, como por ejemplo, la agricultura o el mercado de flores. Las oportunidades son grandes. Lo que hay es que redoblar el comercio y comercializar. Si no podemos comercializar, entonces, invirtamos.



¿Cómo puede el Reino Unido apoyar a la reactivación económica del país?



A lo largo de esta entrevista he conversado sobre las relaciones estratégicas en muchos sectores. Así que, por ejemplo, Colombia tiene grandes requerimientos en infraestructura, y hay muchas compañías británicas interesadas en colaborar como lo he dicho anteriormente, en financiamiento y diseño, por ejemplo. También apoyando en el intercambio de conocimientos.



Pero así como existe nuestra disposición a trabajar con socios locales, también está la de emplear a colombianos, los cuales tienen muy buenas características y, para complementar, están ciertos institutos británicos para apoyar en la formación de habilidades concretas para que puedan aumentar su nivel de ingreso y a sus familias.



¿Qué podemos esperar en los próximos meses?



Sin duda alguna, lo mejor es la ratificación del tratado comercial. Frente a anuncios de empresas, le dejamos los anuncios a ellos, no nos gusta inmiscuirnos en ello.

También estamos en conversaciones con el Gobierno para determinar cuáles son esas barreras a ambos lados que frenan el comercio bilateral y poder eliminarlas para aumentar el intercambio entre ambos países, que antes de la pandemia estaba en 1.200 millones de libras esterlinas. La meta es triplicar esto.



(Además: EE. UU., principal proveedor de fertilizantes para Colombia).



Estamos seguros de que ampliaremos nuestra relación bilateral, Colombia es muy importante como aliado y amigo del Reino Unido. Nuestros brazos están abiertos a inversionistas.

ROBERTO CASAS