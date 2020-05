La migración del uso de datos hacia el wifi, una tendencia

Con la pandemia de coronavirus el comportamiento de los usuarios de Internet móvil y la experiencia de red han cambiado.



Pero los operadores de los servicios de Internet en el país aún no reportan una migración de usuarios entre los servicios, o si existe al menos por ahora no es perceptible.



Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio creó la herramienta ‘Beneficios Covid’ con el fin de permitirle a los usuarios resolver sus peticiones de manera directa con los proveedores del servicio en temas como cambios de servicios y cancelación de los planes. Esto, por el incremento quejas por parte de los consumidores de telefonía, internet y televisión.



A medida que las personas pasan más y más tiempo en casa, según Opensignal, uno de los indicadores es el porcentaje promedio de tiempo que los usuarios de teléfonos inteligentes pasan conectados a Wifi (Time on Wifi).



“Estamos observando el aumento de Time on Wifi, en el caso de América del Sur hubo un pico en el nivel, los usuarios en Argentina, Brasil y Perú pasaron considerablemente más tiempo en Wifi en la tercera semana de marzo”, señala Opensignal.



¿HAY CAMBIOS EN EL USO Y DEMANDA DE SERVICIOS?



Con la declaratoria de emergencia económica en el país por el Coronavirus, muchos servicios cambiaron por las demandas de los usuarios.



De hecho el Ministerio de las TIC lanzó varios decretos para estos servicios uno de ellos, el Decreto 540 del 13 de abril 2020, determinó que los servicios de voz e internet para celular cuyo costo no supere dos Unidades de Valor Tributario (UVT) quedan exentos del impuesto sobre las ventas (IVA) en el marco de la emergencia sanitaria.



Esto para que durante los cuatro meses siguientes a la expedición del decreto, es decir hasta agosto, no se cobrará este impuesto sobre planes y servicios cuyo costo sea menor a los $71.214.



Ese decreto permitió dos cosas al interior de las empresas, la primera, mantener a esos usuarios del servicios móviles, y la segunda hacer que muchos clientes llamen a pedir una baja para calificar bajo este beneficio.



“No hemos visto una migración masiva de usuarios, tenemos una demanda un poco más alta en fijo, y también hemos visto varias solicitudes de los usuarios para bajar los planes y ser beneficiarios”, explicó una fuente del sector que pidió no ser identificada.



El crecimiento de redes en voz, tampoco ha afectado los otros servicios, la mayor parte del tráfico (cercano al 60% en el país en la hora pico, es decir de las 6:00 p.m. a las 11:00 p.m. se sigue distribuyendo hacia servidores de contenidos o aplicaciones CDN (Content Delivery Network), tales como Facebook, Google, Netflix, Akamai, entre otros.



Pero la demanda de minutos o servicios de voz tampoco ha caído, lo que demuestra parte de ese uso responsable del Internet por parte de los colombianos que ha impedido la congestión de redes.



“La migración de pospago a internet hogares no se ha dado, si hemos visto es un incremento en la compra de plan hogares, pero las cifras no están disponibles por ahora”, agregó otra firma que pidió reserva.



Por parte de Tigo, el foco que tiene la empresa en estos días está en el despliegue de redes de 700MHz que inició el mes pasado, cumpliendo los compromisos previamente adquiridos en la reciente Subasta del espectro “Las primeras antenas en la banda 700 MHz se encendieron en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Vivimos un momento que marcará nuestra generación, en esta época turbulenta por la propagación de la covid-19, en Tigo tomamos la decisión de no parar. De seguir adelante por Colombia”, afirmó Marcelo Cataldo, presidente de Tigo.



Este es otro de los efectos en el sector del Decreto 540, y es que permite el procedimiento especial para el trámite de solicitudes para el despliegue infraestructura de telecomunicaciones.



Por parte de la compañía Claro, la empresa está buscando el despliegue de conexiones con beneficio en estratos 1 y 2.



“Estamos comprometidos con crear facilidades de acceso a la conectividad en Valle del Cauca, Cundinamarca, Barranquilla, Meta, Santander, Norte de Santander, Nariño, Sucre, Córdoba, Tolima, Antioquia, entre otros, afirmó Diego Hernández de Alba, director de Proyecto de Claro.



El beneficio de internet busca conectar 80.000 hogares con tarifas entre los $8.600 y $19.000, como parte del programa de 'Incentivos a la Demanda' del Ministerio TIC.



RADIOGRAFÍA DEL TRÁFICO



A nivel nacional, de acuerdo con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el tráfico total mensual en marzo tuvo una subida, al pasar de 1,5 millones de Terabytes (TB) de enero y febrero a 2 millones en marzo.



Según el cuarto informe, la mediana de la tasa de crecimiento de febrero a marzo para los proveedores de la muestra fue de 31.6%.



El mayor crecimiento lo experimentó la empresa HVTV al pasar de un tráfico promedio mensual en los meses de enero y febrero de 10.3 millones de gigabyte (GB) a 22.6 millones de GB en marzo.



La compañía, creció en marzo 126.5%, seguida de la ETB que tuvo un crecimiento de 33,2%, luego estuvo Une con 26,1%, Claro con 24,5% y en quinto lugar se ubicó Directv con 24,0%.



El único proveedor que perdió terreno fue Tigo que reportó un decrecimiento del -5.4%.

En el caso de la variación del tráfico diario con operación principalmente móvil, Avantel, Tigo y Virgin, los tres operadores tuvieron una tasa de variación diaria entre el -7.3% y 4%.



El viernes 24 de abril fue el día que en promedio los tres operadores, presentaron la mayor variación, (3.2%), la tasa mínima se modificó, pues pasó de -4.3% a -7.3%, registrado por Virgin el domingo 19 de abril.



Para los operadores que prestan ambos servicios,fijo y móvil, Coltel, Claro, ETB y Une, la tasa de variación diaria fluctuó entre -11,6% y 11,1%.



Desde el 15 de abril en adelante, Une pasó de crecer 10% el 15 de abril a decrecer a la misma tasa solo 5 días después. Mientras que Coltel, Claro y ETB se comportaron de manera similar, con caídas los lunes y picos los sábados.



En el caso de los proveedores fijas, Directv, Edatel, HVTV, el servicio tuvo una tasa de variación entre -11.3% y 46.5%.