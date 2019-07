‘La mitad de la riqueza está en pensiones y seguros de vida’

Que la riqueza personal en Colombia creció 6% en 2018, ascendiendo a US$400 mil millones, y que esta cifra representa 7% del total de la región, son algunas cifras del estudio Global Wealth 2019: Reigniting Radical Growth elaborado por Boston Consulting Group (BCG).



(En Colombia, el 90,3% de los hogares tiene algún tipo de seguro).



Pero de las cosas más llamativas es el dato de que “los colombianos tienen la mitad de su riqueza en seguros de vida y fondos de pensiones”. Sobre este tema, Portafolio habló con Sandro Marzo, Partner and Managing Director de BCG.



¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes sobre la riqueza global el año pasado?



Nuestras cifras hacen parte de un estudio local donde analizamos la riqueza en 97 países que representan 98% de este indicador a nivel mundial. Si comparamos el crecimiento anual de la riqueza global desde 2013 a 2017 fue 6%, y de 2017 a 2018 fue solo 2%. Ha habido una desaceleración, sin embargo proyectamos que en los próximos cinco años el ritmo va a volver a aumentar.



Para Latinoamérica, la cifra entre 2013 y 2017 es 10% y de 2017 a 2018 fue 6%, pero pensamos que va a incrementar a 8% hasta 2023. La región ha venido un poco mejor porque en la forma como la riqueza está invertida, no está tan sesgada a activos que dependen de movimientos en la bolsa.



¿Y Colombia?



Para Colombia la riqueza venía creciendo en 16% hasta el año pasado y también se desaceleró a 6% durante 2018, pero proyectamos que va a seguir creciendo y volverá los ritmos anteriores de 17% hasta 2023.



Uno de los hallazgos particulares que informan es cómo están administrando la riqueza en Colombia...



Sí, porque si se compara a Colombia con otros países, hay una particularidad y es que esta nación tiene un alto porcentaje de la riqueza en pensiones y seguros de vida, esa cifra es la mitad de la riqueza total, mientras que para el resto de América Latina es un tercio, y a nivel global también es cercana a la tercera parte.



¿Por qué?



Esto viene del hecho de que, comparado con otros países de la región, Colombia tiene una industria con un fondo de pensiones que es relativamente fuerte por lo que hay más opciones y oferta para invertir a través de estos mecanismos, y el impacto de esto tiene que ver con que el año en las bolsas a nivel global no ha ido tan bien, pero la riqueza colombiana ha estado protegida porque la plata está invertida con una visión más de largo plazo y no depende tanto de ciclos anuales en la bolsa.



¿Cuántos millonarios hay?



En la región tenemos unos 200.000 millonarios, hablando en dólares, y a nivel mundial hay unos 22 millones; en Colombia estimamos que hay unos 15.000 millonarios, y ellos acumulan un tercio de la riqueza del país.



¿Habrá más millonarios a futuro?



Nosotros tenemos una categoría a la que llamamos los afluentes, que son los que tienen una riqueza de entre US$250.000 y US$1 millón, que aún no son millonarios pero van a ser un grupo que relativamente crece más que todo el resto.



A nivel global hay una regla que más o menos es válida en muchas regiones y dice que casi la mitad de la riqueza está en manos de millonarios, en Colombia es un tercio.



Aquí existe la percepción de que mucha de la riqueza está invertida fuera del país y cuando se comparan cifras, los colombianos invierten cerca de 15% en el exterior, lo que para América Latina es 18% y en Asia y Oriente Medio puede llegar a 40%. La gran mayoría de la riqueza colombiana está invertida en el país, lo que va a seguir creciendo. Estimamos que ese 15% que está invertido afuera, relativamente va a bajar a 10% en los próximos años, específicamente a 2023.



Eso tiene que ver con que el mercado local de capital está madurando y hay más oportunidades. En Latinoamérica existe esa tendencia también pero no tan acelerada como aquí.



¿Qué tan importante es que esa riqueza se invierta aquí?



Es importante, sobre todo para la industria de servicios financieros, porque aquí se tienen los fondos de pensiones, bancos y demás, que van a tener un mercado más grande y pueden enfocarse en más nichos dentro de ese mercado. Para Colombia el mercado de afluentes es de 50.000 personas, que suena como un número pequeño, pero son clientes muy importantes que podrían traer mucha rentabilidad para los jugadores de servicios financieros y proveer una propuesta de valor adecuada.



Según el estudio, un 62% de las personas tiene un patrimonio menor a US$250.000, ¿qué tan probable es que escalen hasta llegar al millón?



Vemos tendencialmente que el número de personas que tiene más de esa cantidad viene creciendo, por ejemplo, 6% de la riqueza está concentrada en los afluentes que tienen entre US$250.000 Y US$1 millón, eso en cinco años va a ser 7%; los que hoy tienen entre US$1 millón y US$5 millones también concentran 6% de la riqueza y en cinco años van a ser 7% también.



Diego Vargas Riaño

En Twitter: @vardie_

​