La nueva propuesta de vivienda para mayores de 50 años

Con el confinamiento se evidenció la importancia de la vivienda, que además de ser un espacio tranquilo, cómodo y seguro, suple necesidades adicionales para que el aislamiento debido al COVID no sea tan difícil sobre todo en los adultos mayores.



En el país según cifras del Dane, la población mayor de 60 años representa el 13,4% del total de los colombianos y teniendo en cuenta que sus gustos y necesidades son distintos, Promotora Equilátero desarrolló una nueva propuesta de vivienda rescatando los mejores aspectos de la operación hotelera y de clubes.

“El factor más importante en estos proyectos es que están concebidos desde su origen como un servicio habitacional para acoger a los mayores de 50 años en esta etapa de su vida. Se quiere ir más allá de un producto inmobiliario con determinadas especificaciones o características físicas y prestar a los residentes un servicio integral”, comenta Santiago Medina gerente de proyectos en Promotora Equilátero.



Los dos proyectos que presenta la compañía como su apuesta innovadora en el mercado son Edificio Santa Ana y 103 Senior Living, donde el bienestar y la comodidad son la principal la oferta de valor para sus residentes pues cuenta con personal de servicio interdisciplinario dispuesto a suplir todas las necesidades de sus residentes las 24 horas del día, así como servicios, talleres y amenidades dentro de sus instalaciones tales como restaurante, zona de juegos, peluquería, piano/bar, biblioteca y oratorio, garantizando los protocolos actuales de bioseguridad.



Los nuevos mejores años de vida

Así se cataloga la experiencia de vivir en estos edificios, pues allí los residentes podrán contar con privilegios y beneficios únicos, hacer parte una comunidad de personas afines, que comparten intereses, hobbies y talentos, donde incluso se crean lazos afectivos y disfrutan de un día a día con múltiples opciones de actividades para realizar dentro de un mismo espacio, siendo totalmente independientes y autónomos.



“Mi hermana fue quién se enteró de este tipo de proyectos y prácticamente me obligó a mudarme, cuando llegué aquí encontré no solo el acompañamiento de profesionales que me ayudaron a sobrellevar mi duelo, sino también a una comunidad que me incentivó a volver a participar en distintas actividades, animarme a lucir bonita nuevamente y fue conviviendo con ellos y dejando a un lado mi encierro que recuperé las ganas de vivir, en ellos encontré otra familia”, afirma Teresa Villalobos residente.



Desde levantarse, desayunar y luego salir a disfrutar con amigos de una charla en la cafetería o una sesión de juego o costura en los salones, hasta disfrutar de un delicioso almuerzo en el restaurante, luego tomar una sesión de masaje y terminar el día compartiendo un trago al sonido del piano, son algunos de los planes que se pueden encontrar en Santa Ana y 103 Senior Living. Además, los residentes cuentan con servicios de asistencia.



“Nuestro equipo de profesionales está altamente capacitado para brindar atención médica, enfermería, administración de medicamentos y toma de signos vitales”, dice Helena Rebolledo encargada del área de relaciones públicas de Calucé Senior Living operador del edificio 103 Senior Living.



“Un aspecto muy novedoso de estos proyectos es su estrategia de comercialización, pues las unidades están disponibles en renta o venta y los compradores a su vez pueden comprar para rentar. También quienes deseen vivir la experiencia de primera mano pueden arrendar por un tiempo definido de tres meses antes de decidir si adquirir o no” finaliza Sebastián Palomares gerente de proyectos en Promotora Equilátero.



Los Proyectos ya se encuentran operando, tardaron en construirse cerca de 2 años y medio. Entre los dos suman una inversión de más de 110 mil millones de pesos, con un total de 24.800 metros cuadrados construidos y generaron alrededor de 320 empleos directos y 650 indirectos.