‘La ocupación hotelera de diciembre y enero llegaría máximo al 35%’

Cualquiera piensa que, como sucede anualmente, la temporada de Navidad y Año Nuevo le llegará al sector hotelero cargada de huéspedes. Pero todo indica que esta vez no será así.



Según el presidente ejecutivo de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro, quien habló con Portafolio sobre el sector y sus perspectivas, la pandemia afectará al turismo por al menos dos años, es decir, hasta el 2022.



¿Cuál es hoy la situación real de la hotelería en Colombia?



La situación es crítica. Las cifras lo dicen todo. En febrero pasado teníamos una ocupación promedio del 60%, una de las más altas de los últimos 15 años. En abril, cayó al 2% y así se mantuvo hasta agosto, mes en que subió al 4%. Desde septiembre, cuando reabrimos, llegamos a ocupaciones de entre 8 y 12%.



¿Cuál ha sido el impacto en el empleo?



Muy alto. Lo que hicimos fue enviar al personal a tomar las vacaciones pendientes, luego empezamos a anticipar estos días y también se reconocieron los compensatorios acumulados, pero al agotar esas posibilidades tocó suspender contratos y, en últimas, hubo que liquidar al 31% de los empleados, en promedio.



Unas 34.600 personas se quedaron sin trabajo. El sector generaba 110.000 empleos antes de la pandemia.



¿Nada de eso se ha empezado a recuperar?



No, porque lo primero es llamar a los empleados que tienen contratos suspendidos. Además, una ocupación de entre 8% y 12% no permite aumentar la planta de personal. Esos huéspedes se atienden con una nómina mínima. Solo cuando lleguemos al 25% o 30% de ocupación la hotelería pensaría en contratar a quienes se quedaron sin trabajo.



¿Hay hoteles que hayan anunciado su cierre definitivo?



Sí. Tenemos información de 174 hoteles que cerraron sus puertas de manera definitiva. Son empresas de todos los niveles, es decir, grandes, pequeñas y medianas ubicadas en diferentes regiones del país.



¿Las ayudas del Gobierno les han servido para mitigar el golpe?



Algunas sí, pero otras no se han podido tomar porque no aplican para empresas que tengan contratos suspendidos. Estamos muy contentos porque en el Congreso se aprobó el Paef nuevo, y para nuestro sector se amplió la ayuda del 40% al 50%. Y hay otros apoyos que nos han beneficiado.



¿Pero ya hay señales de reactivación?



Sí, pero demasiado lentas. Esto sigue siendo complicado, porque reabrieron los vuelos, pero por ejemplo, Avianca tenía 14 frecuencias diarias a Cartagena y en la actualidad son solo tres. Por supuesto que hay un cuello de botella.



Esta semana de receso ha permitido tener hoteles con ocupaciones del 20% y el 25% en destinos como Cartagena, pero hay mucho temor de las personas.



¿Qué tanto peso tiene el miedo de la gente en la reactivación del turismo?



Mucho. Es más, el gran reto del sector turístico en estos momentos es desactivar ese temor y generarles confianza a los viajeros. Tenemos que hacerle saber a la gente que estamos cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad. Por eso creamos el sello ‘Juntos contra el covid’.



¿Qué porcentaje de hoteles cuenta con el sello?



Vamos poco a poco. Ya hay 400 hoteles con este sello, de los 8.000 establecimientos registrados en el país. Este distintivo no es obligatorio ni significa que un hotel que no lo tenga está incumpliendo los protocolos. La certificación es un valor agregado para generar confianza.



¿Qué decirles a quienes tienen miedo?



Es claro que se puede viajar cumpliendo los protocolos de bioseguridad y tomando las precauciones, pero este mensaje no cala de un día para otro. Es un proceso que ya iniciamos con las caravanas impulsadas por Fontur. Tenemos que promover el turismo doméstico, porque el de los viajeros internacionales está en cero, por ahora.



Este fin de semana es el primer puente festivo tras la reactivación de casi todas las actividades económicas, ¿cuáles son las expectativas?



Las expectativas son positivas, pero no en los niveles que quisiéramos. Esperamos una ocupación de entre el 25% y el 30% durante este puente festivo.



¿Qué se espera de la gran temporada turística de Navidad, fin de año y comienzos del 2021?



Los pronósticos no son muy optimistas. Creemos que no vamos a estar más allá de una ocupación de entre el 30% y el 35%. Ojalá nos equivoquemos en las previsiones. En esta temporada se llagaba tradicionalmente a una cifra promedio por encima del 70% en todo el país, excepto Bogotá que bajaba al 30%.



¿Eso significa que la única salida es la vacuna contra el coronavirus?



Es cierto, pero creemos que la gente se irá adaptando antes a las condiciones impuestas por la pandemia. No veo posible pensar que todos nos vamos a aguantar encerrados en la casa uno o dos años más mientras sale la vacuna.



¿Qué esperan del proyecto de ley de turismo?



Es muy importante para nosotros. La iniciativa tiene mensaje de urgencia. Ese proyecto incluye la regulación para las plataformas tecnológicas que promueven servicios de alojamiento. Estas quedarán obligadas a anunciar servicios de alojamiento solo en sitios que cumplan con la regulación colombiana. También deberán pagar impuestos en el país.