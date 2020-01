La oferta del crédito se diversifica para los hogares colombianos​

La entrada de nuevos jugadores al mercado del crédito, como las plataformas virtuales ('fintech'), las grandes superficies y el comercio en general, así como las empresas de telecomunicaciones, entre otros, le están dando un nuevo ritmo a la financiación en Colombia, en especial a la de los hogares.



Lo anterior se desprende de un reciente análisis de la firma Experian (Datacrédito) en el que, luego de incorporar variables como las tasas de interés, desempleo y algunos índices sobre el comportamiento de la industria, el comercio y la confianza de los colombianos en la evolución de la economía, se construyó un índice que muestra la dinámica de las originaciones de créditos en el país.



Dicho índice muestra que entre 2012 y septiembre pasado, estas se han más que duplicado, pues en ese periodo pasó de 100 a más de 220.



“Por cada originación de crédito que se daba siete años atrás, hoy son 2,2 originaciones nuevas, mientras que en montos ese crecimiento es del 8,8 por ciento”, explican los analistas de la central de información.



La buena noticia, agregan, está en que la tendencia del indicador muestra que esta seguirá creciendo en los próximos meses y llegará a un nivel de 260 en noviembre y 270 en diciembre del presente año, en tanto la tendencia se mantendría para los primeros meses del 2020, lo cual es una señal saludable para la economía.



El análisis no solo incluye datos del sistema financiero, sino que recoge también las financiaciones del comercio, la industria, las empresas de telecomunicaciones (telcos) y del sector cooperativo, que reportan a la central de riesgo.



Este comportamiento coincide con la dinámica de la cartera del sistema financiero y del volumen de desembolsos de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Hasta agosto pasado, la cartera total de los establecimientos de crédito crecía cerca del 4,6 por ciento real, luego del nivel casi de estancamiento de los dos últimos años.



Por su parte, el aumento de los desembolsos hasta septiembre de este año rondaba el 7,3 por ciento real, frente a un crecimiento negativo en términos reales en septiembre del 2018, cuando la cartera de crédito mostraba una desaceleración.



En los primeros nueve meses del 2019, solo los establecimientos de crédito vigilados por la Superfinanciera habían desembolsado cerca de 311,4 billones de pesos.



Para los analistas de la Asociación Bancaria, el sector financiero continuará mostrando un desempeño notable el resto del año, consolidando un crecimiento de 4,8 por ciento, cifra que excede en 1,5 puntos el registro de 2018 (3,3 por ciento).



“El buen comportamiento se vería favorecido no solo por el fortalecimiento del consumo privado y el anclaje de las expectativas inflacionarias, sino por la recuperación de la inversión. Estos factores tendrían una incidencia positiva sobre la cartera de consumo, que crecería 9,3 por ciento al cierre de 2019 frente al 5,5 por ciento en 2018, y en la comercial, que registraría una expansión del 1,6 por ciento, respecto del 0,1 por ciento en 2018”, precisaron.



LAS RAZONES

​

Estas cifras no serían posibles sin la ayuda de la tecnología, la analítica, el menor costo del crédito y la facilidad para acceder a la financiación formal, dicen los analistas de Experian.



Por ejemplo, el índice de profundización financiera en el país –cartera como proporción del PIB– era de 48,2 por ciento en agosto; el costo del crédito de consumo –sin tarjeta de crédito– ha caído 5 puntos porcentuales, a 14,7 por ciento efectivo anual, y más de 4 puntos porcentuales en tarjeta de crédito, a 25,3 por ciento entre noviembre del 2017 e igual mes del 2019, en línea con la baja de las tasas del Banco de la República.



Pero además, de las cerca de 150 'fintech' que se han creado en el país en los últimos años, el 18,2 por ciento está enfocado al negocio del crédito, mientras que las telcos se han vuelto la puerta de entrada al crédito de cientos de colombianos al comprar algún artículo de tecnología.



Hasta junio, estas manejaban el 56 por ciento en la apertura del primer crédito de una persona, el sector real tenía el 31,1 por ciento, mientras el sector financiero el 11 por ciento, según Experian.



“La banca ha sido testigo del desarrollo vertiginoso de tecnologías innovadoras que están transformando el modelo de negocio tradicional, permeándolo desde el nivel operativo hasta el comercial con herramientas como la inteligencia artificial, el 'machine learning' y el 'big data'.



Dichas tecnologías han permitido que las instituciones sean más eficientes y efectivas en sus procesos y toma de decisiones, al mismo tiempo que han mejorado su capacidad para responder a las cambiantes necesidades”, dicen en la Asociación Bancaria.





Carlos Arturo García

Economía y Negocios