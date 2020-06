La pandemia impacta la imagen de los presidentes

Mientras que en 2019 se hablaba de una crisis de liderazgo a nivel internacional, con una gran parte de los mandatarios registrando bajas aprobaciones entre sus ciudadanos, la pandemia del coronavirus ha dibujado un panorama muy distinto, pues mientras que los países más golpeados no presentan grandes desplomes, los presidentes más exitosos sí han subido fuertemente tu favorabilidad en las encuestas.



(Reaperturas en la región deberían esperar, recomienda la OPS).

Uno de los ejemplos más claros en este sentido es el de Colombia. Mientras que al terminar el año pasado la imagen del presidente, Iván Duque, cosechaba una aprobación en torno al 24%, esta superó el 50% en medio de la pandemia.



“Definitivamente hay una correlación entre la manera en que la ciudadanía percibe la forma en la que estos gobernantes han gestionado la crisis y el nivel de aprobación. Y esto no solo se ve en casos negativos como los de Trump o Bolsonaro, o exitosos como Nueva Zelanda o Corea del Sur, sino que también ha ocurrido en Colombia. El nivel era bajo después de las protestas del año pasado, pero la gestión de la pandemia no se ha percibido como mala, y eso ha llevado a un incremento de los indicadores”, explica Juan Nicolás Garzón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.



(Reaperturas en la región deberían esperar, recomienda la OPS).



De hecho, la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Colombia cosecha una aprobación que, según la encuesta oscila entre más del 50% hasta el 69%.



Pero más allá de Colombia, las cifras varían dependiendo del país en el que se haga el análisis. Si miramos las naciones más afectadas por los contagios de coronavirus, en el primer lugar está Estados Unidos, el cual sí que está presentando un importante descenso.



En estos momentos, el presidente estadounidense, Donald Trump, cuenta con una favorabilidad en cuanto a su gestión de 39%, la cual ha bajado respecto al casi 45% con el que contaba en enero. Los últimos datos acerca de la visión de su manejo de la pandemia arrojan un apoyo del 54,8%.



(Errores que cometen las empresas al solicitar el subsidio de nómina).



Cabe resaltar que este dato ya asume el estallido de protestas sociales en contra del racismo por la muerte de George Floyd, lo que también tendría influencia.



“De alguna manera podemos ver que aunque ha habido descensos, en ningún caso la pandemia ha servido como un castigo absoluto, como se puede ver bien con Trump o Bolsonaro. Ellos tienen un porcentaje de favorabilidad cercano a 40%, lo que teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en sus países en muertos y por la gestión, no se puede considerar una penalización. Son mandatarios que despiertan pasiones no racionales, por lo que en Estados Unidos, el castigo real lo dirían las elecciones”, apunta Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



En el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, las encuestas también presentan variaciones, desde una aprobación de 31%, hasta otros datos más cercanos al 40% de favorabilidad. Eso si, los datos para el brasileño han estado en esa línea desde hace meses, una vez que perdió el 50% que tenía al iniciar su mandato.



El tercer país con más casos de contagios del mundo, Rusia, también ha registrado un descenso por esta razón. Según los últimos datos conocidos, la popularidad de Vladímir Putin descendió desde un 69% hasta un 59% durante la pandemia, aunque eso no le impide mantenerse mejor que una gran parte de los líderes mundiales.



Un caso más llamativo es el de India, el segundo país más poblado del mundo y el cuarto en cuanto a los casos de coronavirus. El presidente, Narendra Modi, ha registrado un importante incremento en su aprobación, pasando de poco más de 70% en el inicio de este año, hasta el 81% con el que cuenta actualmente. Según YouGov, el 84% de los ciudadanos apoya su gestión de la pandemia, pese al golpe económico que sufrirá.



En Europa, en general, los impactos del coronavirus en las aprobaciones de los gobernantes han sido positivas. Uno de os casos más destacados fue el de la canciller Angela Merkel, de Alemania, cuya gestión fue aplaudida por muchos. El 70% de ciudadanos es favorable a las medidas que se tomaron, lo que incrementó la favorabilidad del 56% al 68% en mayo.



En España e Italia se han visto algunos aumentos de la imagen en los presidentes, Pedro Sánchez y Giuseppe Conte, mientras que la aprobación de Boris Johnson, que salió favorecida tras el Brexit, o la de Emmanuel Macron, se mantienen por debajo del 40%.



GRANDES CASOS DE ÉXITO



Como indican los expertos, en los países en los que la gestión desde el punto de vista sanitario ha sido mejor, eso se ha visto reflejado en importantes incrementos en la aprobación de su presidente. Este es el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, cuyo manejo de la crisis ha sido considerado como un ejemplo por la mayoría de naciones.



El presidente, Moon Jae-in ha pasado de tener una aprobación menor al 50% al finalizar el año pasado, a un 71% según los últimos sondeos en el país.



Otro ejemplo es el de Jacinda Ardern, de Nueva Zelanda, país que recientemente dio por controlado el coronavirus en su territorio. Ella inició el año por debajo de 50%, mientras que su favorabilidad ahora suma más del 63%.



“Con lo datos vemos que si bien la pandemia no ha sido determinante para desplomar la popularidad, sí ha servido a muchos para mejorar. El caso de Jacinda Ardern y del presidente Moon son ejemplos, sus gestiones han sido alabadas por todos y su popularidad ha estado disparada. En Latinoamérica también se ven estos ascensos”, indica Jaramillo Jassir.



CASOS EN LATINOAMÉRICA



Precisamente, en Latinoamérica, salvo el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha bajado de más de 60% hasta el alrededor de 44% actual, varios líderes de la región han tenido un repunte en los sondeos de opinión.



Quizá el más destacado es el del presidente de Perú, Martín Vizcarra, que aunque tenía un dato de 60%, este se ha incrementado a 80-82% según los últimos sondeos, a pesar de que el país está entre los 10 más golpeados del mundo por el coronavirus.



Sebastián Piñera, de Chile, también ha mejorado su imagen, la cual llegó a estar en el 9% durante las protestas del año pasado, y ahora superó el 20%. Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, también mejoró en los datos hasta un 63%.



“Durante una crisis, la mejora en la aprobación es común, y está relacionada con la gestión. En este caso, se puede decir que el mayor beneficio se da desde el punto de vista de qué tanto el presidente es capaz de reducir el impacto en la vida diaria de los ciudadanos, en temas como ingreso o desempleo”, asegura Juan Nicolás Garzón.



Rubén López Pérez

En Twitter: @rlopezper