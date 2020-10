La pandemia no afectó los registros de marcas y patentes

Las solicitudes de registros de propiedad industrial son un termómetro para la economía, las empresas y la industria. A pesar de la pandemia, y de la crisis económica que afectó a varios sectores, de acuerdo con el jefe de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Andrés Barreto, “si hay algo que rescatar de la pandemia es que el registro marcario no se vio afectado”.



Desde 2016 la SIC cuenta con un sistema virtual, el Sipi, lo que permitió que fuese menos complejo para las empresas y para la entidad mantener el trámite para el registro de nuevas marcas comerciales. Entre enero y agosto de 2020 la SIC recibió 30.526 solicitudes para la inscripción de nuevos sellos distintivos de productos y servicios, un nivel muy similar al de los años anteriores.



En 2019, entre enero y agosto la entidad recibió 32.141 solicitudes para este tipo de trámite, y cerró el año con 49.600 peticiones. En 2018 el panorama fue similar, con 27.488 requerimientos para este tipo de registro en los primeros ocho meses del año, y un total anual de 45.875.



Según Barreto, el haber digitalizado esta procedimiento desde antes de la pandemia ayudo a que no se presentarán traumatismos en las solicitudes y registros, pues se inicia la diligencia por la página web y se puede adelantar todo el expediente por este medio.



“Nunca paramos en la pandemia, y el volumen se mantiene, es algo bueno porque cuando se dejan de registrar marcas en un indicador del deterioro de la situación económica, y para este año creo que vamos a mantener el promedio entre marcas y diseños industriales”, aseguró Barreto, quien sostuvo que esto es una muestra de que ciertos negocios, sectores y mercados se mantienen a flote.



Incluso, se ha mantenido el buen ritmo en las oposiciones a registros de sellos, esto es, cuando una empresa argumenta que una solicitud de una marca puede afectar sus productos o su nombre y amparada en los derechos de propiedad intelectual busca impedir un nuevo registro.



De acuerdo con la SIC, en el primer semestre se presentaron 1.463 solicitudes de este tipo. En marzo, cuando inició el covid, se vio una caída en comparación con los primeros dos meses del año, con 185 procesos frente a 222 y 200 para enero y febrero respectivamente, sin embargo, en mayo repuntaron, con la radicación de 428 oposiciones a registros marcarios.



LOS RETOS PARA LAS EMPRESAS ANTE EL COVID



A pesar del optimismo y buen desempeño que traen estas diligencias, la incertidumbre se mantiene. Desde ClarkeModet, multinacional especializada en la asesoría para el registro de marcas y patentes, Juliana González, directora de gestión de expedientes, aseguró que sí hay un impacto.



“Hemos visto que sí han bajado las solicitudes de marcas, especialmente con compañías internacionales, en parte porque el mercado ha caído. Sigue habiendo presentación, pero no el mismo volumen”, dijo.



La ejecutiva destacó que pese al panorama, el caso de Colombia es positivo en comparación con sus pares de la región. “En otros países donde estos procesos son presenciales, se han visto muy afectados estos trámites, la virtualidad que tiene la Superintendencia ha sido muy favorable. Perú y México, por ejemplo, se han visto afectado”, indicó.



Así mismo, Germán Flórez, director de la línea de Maestría en Derecho Digital en la Universidad Sergio Arboleda, mencionó también que si bien la Superintendencia venía con un crecimiento importante en estos procesos, puede que las cifras mermen.



“Como cerraron varias empresas no hay un incentivo de innovación importante, eso puede hacer que el registro de marcas baje, como se está viendo en las industrias del entretenimiento, por ejemplo”, dijo Flórez, quien cuestionó también que las empresas sobrevivientes tendrán presupuestos más reducidos y priorizarán otros rubros.



AVANCE EN SOLICITUD DE PATENTES



En lo que va de 2020, al 30 de septiembre, se han radicado 1.789 solicitudes para el registro de patentes. En 2018 se presentaron 1.847 y en 201, 1.843. A pesar de la leve caída que se percibe por ahora, Barreto aseguró que no es algo que se le pueda atribuir a la crisis del covid como tal.



“Son un proceso más complejo por la novedad, inventiva y distintividad que tiene que tener la patente, que involucra un alto grado de técnica y de ciencia. Los principales registradores en Colombia son universidades, los centros de investigación, el sector de hidrocarburos, y algunos asociados en dispositivos médicos”, explicó el Superintendente.



Según Barreto, para estos registros hay que invertir, tiempo, investigación y dinero, y tienen un grado de complejidad y distintividad mayor, lo que implica que estas dinámicas las afectan de forma diferente.