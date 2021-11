La pandemia también flexibilizó las barreras comerciales del país

Las medidas de protección comercial de Colombia no han sufrido muchos cambios durante la pandemia, aunque la crisis de falta de contenedores y el incremento en el costo de los fletes de transporte de las mercancías traerían la próxima modificación.



El nuevo decreto que estaría a apunto de expedir el ministerio de Comercio incluiría 166 subpartidas para que su importación se haga sin arancel y se sume al listado de 3.656 que hoy ya están contempladas en el Decreto 272 de 2018.

(El efecto de bajar aranceles sería limitado, según los empresarios).

De esas 3.822 que hacen parte de la actualización recomendada por el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior (Triple A), 2.879 corresponden a materias primas y 943 a bienes de capital, de sectores metalúrgico, químico, eléctrico y electrónico, textil y confecciones, farmacéutico, metalmecánico, silvicultura y madera, papel y cartón, caucho, calzado y marroquinería, agricultura, entre otros.

“Durante la pandemia el comercio de Colombia no se cerró, no se tomaron determinaciones orientadas para cerrar el mercado o incrementar aranceles. Por el contrario, las determinaciones que se han tomado distintas a las propias de pandemia corresponden a una actualización de las medidas ya existentes”, explicó Olga Lucia Salamanca, Directora Política y Defensa Comercial de Araujo Ibarra, consultores en negocios intenacionales.

Al inicio de la pandemia Colombia, como todos los países, tomó determinaciones para la exportaciones de elementos de bioseguridad como los tapabocas, geles antibacteriales y así garantizar el abastecimiento de los insumos médicos vitales para la atención de covid-19.

(Exportaciones colombianas superaron los US$3.572,5 millones).

“En ese caso se incluyeron medicamentos, insumos, productos que incluso se empezaron a producir a gran escala para el sector salud, esas medidas estuvieron vigentes todo el 2020, pero se fueron flexibilizando y así se garantizaba la proveeduria interna. Esa medida actualmente no existe”, agregó Salamanca.

De acuerdo con la experta el efecto en el comercio internacional fue el contrario “en la mayoría de los sectores se disminuyeron los aranceles de acuerdo a las con las solicitudes del sector privado y casos puntuales por ejemplo, el tema de la importación de oxígeno a cero arancel por su alta demanda y por la necesidad que tenía el país sobre todo en el cuarto pico de la pandemia y tuvo su efecto en algunas industrias que necesitan el oxígeno para sus procesos productivos”, recordó.

Luego se vino el efecto del paro, que afectó las cadenas de producción y de abastecimiento.

Actualmente en los diferentes mercados internacionales, por la crisis de contenedores se tiene un alto desabastecimiento de algunos productos, que se ha visto acentuado por la congestión en los puertos internacionales. Pero eso no está causado por medidas o políticas comerciales.

“Lo que se tiene es un desbalance entre oferta y demanda y Colombia es seguidor de esos precios internacionales y de sus dinámicas en las cadenas de producción y eso no está impactando, no es que nuestro mercado este cerrado. La actualización que se espera hacer será sobre la nómina de bienes de capital y materias primas que no se producen en el país tengan arancel cero y que estaban pendientes desde 2018 y ya se anunció próximamente estará para comentarios y es el principal cambio que tendríamos en política arancelaria”, dijo.

Sobre las medidas de defensa comercial que son distintas y tienen que ver con salvaguardias, el número de solicitudes ha disminuido drásticamente en 2021, el año pasado solo se hicieron dos, en 2019 una y en 2018 otras dos.

En la división por sector las salvaguadias pedidas en el sectortextil han sido 26, en el acero14, para el agropecuarios se han solicitado 11 al igual que en los plásticos, el sector químico ha pedido 7 los electrodomésticos 6, las llantas 4 y la madera 2, mientras que automotriz, calzado y cerámicatiene una cada uno.

Este año solo se pidió una medida nueva para la defensa comercial para las importaciones de leche en polvo que está además en proceso de investigación. Las demás solicitudes son prórrogas de medidas que ya existían.

“A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países en donde se han incrementado estas investigaciones en materia de dumping, subvenciones o salvaguardias en Colombia no hay ninguna nueva investigación o procesos porque estos cayeron durante la pandemia”, agregó Salamanca.

En 2019 Colombia tenía solo una medida de salvaguardia en el marco del decreto 1407, que actualmente no está vigente y es una medida que muy pocas veces se aplica en el país.

En el caso de las Subvenciones, la primera vez que el país aplicó la medida fue por un derecho compensatorio en 2020, tras una investigación sobre el Alcohol carburante (Etanol) originario de Estados Unidos y está vigente.

De acuerdo con María Claudia Lacouture, presidente de Amcham Colombia, el reducir aranceles para mitigar el aumento de costos logísticos ayuda en el corto plazo y beneficia a la industria que requiere de materia prima importada en un tiempo determinado, los precios de los bienes finales que vienen del exterior y reducir la presión inflacionaria.

“Sin embargo, también representa un riesgo al generar un mayor déficit comercial por lo que convendría que al tiempo que se reducen aranceles, se busquen medidas similares en los mercados destino de nuestros productos para que el beneficio lo reciban también los exportadores quienes también se ven afectados con la situación” puntualizó.

VENDRÁ DISMINUCIÓN PARA EL ARANCEL DE ACERO EN 5%

De acuerdo con Andrés Cárdenas, viceministro de Comercio Exterior, en los próximos días se emitirá un decreto que busca la reducción de los aranceles del acero, para mitigar el costo de las importaciones de este material.

“El decreto está en su proceso, estamos cerca de sancionarlo, esta fue una medida que se tomó de manera consensuada entre los distintos actores y es vista como la mejor solución para hacerle frente a la alta demanda del material, ya sea para la construcción o para otras industrias”, expuso.

La disminución en el arancel sería del 5% y se espera que la medida se pueda extender por un plazo de 6 meses.

