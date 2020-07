La paradoja que enfrenta el sistema de salud nacional

El coronavirus ha puesto al sistema de salud ante su mayor reto: enfrentar una pandemia. Esto, desde el punto de vista financiero, ha ubicado al sector como uno de los focos para el apoyo de los recursos públicos, pero ni eso, ni el incremento para este rubro en el Presupuesto General de la Nación superior al 8%, ni los mayores ingresos que genera la atención a más personas, ha sido suficiente para dejar atrás una herencia de grandes dificultades, sumiendo a la industria en una auténtica paradoja.



Y es que las deudas, la preparación para darle la batalla al virus y la protección de los colombianos se han vuelto una tormenta en la que aún no llega lo peor.



Según el Ministerio de Salud y Protección Social, en flujo de recursos del Sistema General de Seguridad Social, a la fecha se han girado $23,1 billones a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y $1,87 billones por servicios y tecnologías no financiados por esta.



Además, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha hecho pagos de la UPC por valor de $3,8 billones a 980 hospitales públicos, $5,5 billones a más de 2.600 centros privados y mixtos.



Sobre el saneamiento de deudas, en el marco de la pandemia, el Ministerio ha reglamentado diferentes instrumentos como es la compra de cartera que se realizó por $407.517 millones, de los cuales $228.000 millones fueron para el régimen contributivo y $179.000 para subsidiado.



Sumado a esto, se habilitaron créditos a través de Findeter para obtener recursos para las IPS y EPS y, a la fecha, se han desembolsado $120.000 millones a los prestadores y $38.000 millones a las EPS.



En el avance del Acuerdo de Punto Final territorial, se han girado recursos por $569.000 millones, de los cuales $248.000 millones fueron con fuentes propias de los entes territoriales y $320.000 millones con cofinanciación de la Nación.



SOLUCIONES DEBEN SER MÁS ÁGILES



Pero a pesar de estas medidas implementadas para apoyar la industria, las condiciones aún no se dan para una mejora clara.



El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), Juan Carlos Giraldo Valencia, explicó cómo han confluido la situación con la afectación que tienen en el sector.



“El Gobierno toma bien las decisiones, que incluyen giros corrientes, pero en la ejecución es dónde estamos fallando, esperamos que aceleren, que haya una segunda y tercer etapa de flujo de compra de cartera y que lo hagan a través de la banca pública, porque la evaluación de riesgo no ha sido favorable para el sector hospitalario. Además, no hemos llegado al pico del coronavirus”, indicó



Agregó que son varios los momentos que están confluyendo, pues a diciembre pasado se tenían $11,2 billones de cartera de diferentes agentes, como las EPS y el Estado con los hospitales, y que están con un 61% de morosidad.



“Se mezclan muchas cosas, pues también hay unas deudas antiguas de las EPS que se han ido a liquidación, como Cafesalud, Saludcoop o Cruz Blanca, que están en proceso de liquidación, y de ahí se recuperará una baja cifra”.



El directivo explicó entonces que “se tiene un pasado problemático no resuelto, un presente que avanza en el mismo sentido y se suma la llegada del coronavirus, que tiene una situación paradójica y que es que los hospitales se han tenido que preparar y eso ha tenido una disminución la prestación de servicios y facturación”, dijo.



La variación promedio del número de prestación de servicios y facturación en entidades privadas está en 36%, las públicas en 29%, las de alta complejidad en 31% y las de baja en 25%. “Esto es de casi 34% en total, y esa cantidad de problemas nos da una tormenta perfecta, en la que ya estamos”, señaló.



En el 2019 y primer bimestre de 2020, el Minsalud logró la depuración de las EPS: 2,6 millones personas fueron asignadas a nuevas firmas.



La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, señala que las EPS afiliadas trabajan con Adres para sacar adelante con toda celeridad el proceso de presentación de facturas, auditoría, reconocimiento y pago, para que el Estado pueda ponerse al día con la deuda histórica que ha acumulado con el sistema de salud.



“Estamos en la segunda ronda de presentación de facturas, entretanto seguimos apoyando a la red prestadora en su proceso acelerado de transformación hacia un modelo de atención basado principalmente en la atención primaria y la telemedicina, y unos sistemas de pago menos basados en el cobro por cada servicio y más focalizados en la creación de valor a la salud de los pacientes”, explicó



De igual forma, apuntan a que la pandemia ha sacado a la luz las inequidades en la infraestructura de prestación. “Muchas entidades territoriales no fueron capaces de dotar a sus regiones de unos servicios hospitalarios decentes. Esa es la primera tarea del sistema”, apuntan desde Acemi.



Las 10 EPS afiliadas a la asociación han prestado cerca de 14 millones de servicios a poblaciones vulnerables, y habían atendido 53.968 pacientes covid nuevos atendidos (64% de los pacientes con coronavirus del país). Además se han hecho 356.607 pruebas.



US$3,5 millones en donaciones



De acuerdo con el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruíz, el país ha recibido de gobiernos, la comunidad internacional, empresas privadas nacionales, sector público, multinacionales, organizaciones y organismos diferentes tipos de insumos, medicamentos, elementos de protección personal (EPP), camas hospitalarias, ventiladores y demás objetos que son necesarios para la atención de pacientes de covid-19, que tienen un valor aproximado de US$3,5 millones.



“Hacia los donantes queremos dirigir nuestro agradecimiento porque ese apoyo, pues ha sido muy importante y fundamental para poder mejorar nuestra

capacidad territorial”, concluyó el ministro Ruiz.