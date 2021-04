La plata del covid no llega: Acesi

Las clínicas y hospitales públicos del país, conocidos como Empresas Sociales del Estado (Ese) están padeciendo porque no les están llegando las partidas para atender la pandemia.



Después de dos meses que lleva el proceso de vacunación, aún no han ingresado a la caja de los hospitales los dineros correspondientes por ese concepto”, según afirma la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi.



A la falta de giros solo de pruebas covid-19, se suma que las entidades requieren pagar sus nóminas y disponer de los recursos que implica atender pacientes.

El gremio señala que solo por servicio a los migrantes les adeudan $900.000 millones, y hay varias regiones del país a las que se les adeudan varios meses de sueldo al personal hospitalario. De hecho, “ya están empezando a presentarse renuncias, porque la gente va a trabajar, a exponer su vida y ni siquiera recibe su salario”, indica Olga Lucía Zuluaga, presidente de Acesi.



El viernes pasado, en una reunión en el Ministerio de Salud, les informaron que hacia finales de esta semana se empezaría a hacer un primer giro por pruebas Covid-19 de antes del 23 de agosto del año pasado, por $300.000 millones.



“Mientras altos funcionarios hacen anuncios de más vacunas e incluso de inmunizar a personas de 65 años de edad, en muchas de las Ese no hay ni para vacunar a los de 75 años, y eso es un problema para el personal médico que no sabe por qué dicen cosas que no son ciertas y la gente va a exigir vacunas que las entidades no tienen”, concluye Acesi.