La Pola del Pub, otro actor de la cerveza artesanal

Berny Silberwasser, pionero de la cerveza artesanal en el país, reconocido por crear BBC, hoy de Bavaria, vuelve al negocio en Colombia, con La Pola del Pub, un producto que se comercializará en lata y a domicilio. El empresario habló con Portafolio de su nuevo emprendimiento.



(Lea: BBC: la tarea es democratizar la cerveza artesanal en el país)

¿Cuándo terminó su asesoría para Bavaria?



Ahí estuve hasta hace dos años y luego me dediqué a acompañar a cerveceros pequeños en la región. Cuando vimos oportunidades también invertimos. Eso hicimos en Ecuador y Panamá.



¿Cuál es el negocio ahora en Colombia?



Es algo muy similar. Tenemos dos muchachos cerveceros muy pilos y nosotros tenemos The Irish Pub. La idea era tener nuestra propia cerveza y salió la idea de La Pola del Pub, nos juntamos y arrancamos .



¿Cuál es la dimensión de la planta?



Es una planta no muy grande, está después del Parque Jaime Duque, en la vía a Tocancipá. La inversión fue de $4.000 millones. Y tiene una capacidad de 260 hectolitros al mes, la cual se va construyendo según la demanda. Lo interesante es que la vamos a distribuir casa a casa. Se pide por www.poladelpub.com y la llevamos en menos de una hora. El concepto es interesante, como de la cervecería a la casa, fresca ciento por ciento.



¿Qué la diferencia en el mercado?



Una de las características es que va a venir en lata solamente, del tamaño pinta que es el que se toma en los locales, casi medio litro de cerveza, algo innovador en el mercado artesanal. La gente no lo sabe, pero la lata cuida mejor los sabores de la cerveza y sus características. Adicionalmente, todos los ingredientes los estamos trayendo de Alemania y los preparamos en la cervecería.



Hay quienes cuestionan la lata para una cerveza artesanal ¿Qué opina?



En el mercado americano, sobre todo, que es el más avanzado en cerveza artesanal se empezó a dar el cambio alrededor de hace 10 o 12 años. A la gente le parecía muy raro y decía que no era artesanal, pero hoy debe haber unas 7.000 cervecerías pequeñas en Estados Unidos y creo que el 80% están en lata. El mercado ha cambiado en eso, cuida mejor el sabor y el impacto ambiental es mucho menor.



¿Planea una a presentación personal?



Más adelante vamos a llegar a eso pero por ahora ofreceremos este tamaño porque queríamos recrear un poco lo que pasa en los pubs, porque la gente pide es su pinta. El contenido es de 473 ml. y una normal viene en 330 ml.



¿Cómo es el mercado artesanal?



Debe llegar al 1% del total, máximo 200.000 hectolitros al año. Pero creo, y motivo a los cerveceros pequeños a pensar así, que no hay que mirar mucho el mercado. Todo el mundo la pasa tan mal cuando mira el mercado y empieza su microcervecería. Lo más importante es hacer buena cerveza, que guste mucho y que pague las cuentas.



El mercado no ha cambiado en cuanto al tamaño, en volumen, pero se ha transformado en la medida que hay muchos más cerveceros, lo cual está a favor del movimiento que tiene seguidores que buscan variedad.



¿Las grandes compañías dominan?



El mercado está atomizado, pero cada vez menos. Obviamente, los líderes de la categoría artesanal son BBC (Bavaria) y Tres Cordilleras (Central Cervecera) porque tienen mayor distribución, más tiempo en el mercado y la gente los conoce más. Pero está la oportunidad de seguir creciendo el mercado. La gente está acostumbrada a tomar cervezas lager, normales. La idea es que trate de tomar una bebida distinta, como pasa con el vino.



¿Cómo es la nueva cerveza ?



La de entrada es fácil de tomar, rubia, muy rica. También vamos a tener una cerveza de trigo. Vamos salir con cervezas sours que es una nueva tendencia, más ácidas, con frutas colombianas. Tendremos bebidas de más carácter pero bien balanceadas para que la gente las disfrute. Y obviamente sacaremos una línea de cerveza stout, negras, típicas de los pubs. Pensamos una bien bonita de chocolate y otra de café, con proveedores artesanales locales.



¿Qué aspira en el largo plazo?



Que a la gente le guste el concepto y la cerveza artesanal en lata, y tratar de ser rentables. Yo creo que sí uno empieza a planear mucho y a tratar de conquistar mucho, eso nos puede llevar a cometer errores y ahora con la covid-19 hay que ir con calma y planear a corto plazo.



¿Tendrán otros canales?



Por ahora, lo que queremos es que la gente nos conozca y será directo por la página Web. Más adelante en los pubs.



¿Cuál es la situación de los pubs?



The Irish Pub, son cinco locales, que hoy están cerrados. Estamos aguantando. Hay 10 personas que trabajaban en las mesas y en la barra y están ayudando en la fábrica. Otros están con los domicilios. Se están cambiando los roles de la gente. Es muy triste lo que está pasando pero hay una opción.



¿Cuál es su mensaje a los emprendedores que hoy buscan sobrevivir?



El mensaje más importante es tratar de ver un poquito más allá de esto. Yo creo que el mundo no se va a acabar. Hay que trabajar cuidando los recursos y los ahorros.



Y hay que estar unidos, debe haber mucha empatía con los proveedores, los empleados, en el manejo de los arriendos, porque esto ha sido como un dominó y todo el mundo está muy afectado. Entonces hay que pensar más en el beneficio común que en el propio, hay aguantar porque esto va a pasar. Cada vez estamos más cerca de que esto termine. Yo creo que de aquí a final de año deberíamos tener mejores noticias.