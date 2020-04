Polémica propuesta de destinar el acumulado de Baloto para la pandemia

Toda una polémica se está desatando en el país a causa de una propuesta que lanzó un grupo de congresistas: que el Estado ordene destinar el acumulado del Baloto (más de 81.000 millones de pesos) al sector de la salud.



(Coronavirus causará la peor recesión de la historia de América Latina).

La propuesta se conoció en una carta que el grupo de legisladores le envió al presidente Iván Duque y la cual fue revelada por la representante liberal a la Cámara Nubia López.



En la misiva, en la que aparecen los nombres de 18 representantes a la Cámara y un senador, los congresistas resaltan los términos de la declaratoria de la emergencia sanitaria, y dicen que es necesaria la adquisición de elementos de bioseguridad para todo el "talento humano" que sea necesario vincular al sistema para la atención de la pandemia.



(Las loterías apuestan a los jóvenes para mantenerse vigentes).



De igual forma, los firmantes resaltan que el Gobierno Nacional les cobra a quienes explotan los juegos de suerte y azar, como es el Baloto, unos recursos para "financiar la salud pública", los cuales se manejan a través de entidades como Coljuegos, entre otros.



Ante esto, le solicitan al mandatario "que el Estado ordene que el premio acumulado que hoy tiene Baloto se destine a la compra de equipos de protección de bioseguridad y estos sean distribuidos entre los municipios de categorías 4, 5 y 6".



Los municipios de estas categorías son los que tienen entre menos de 10.000 habitantes y máximo 30.000 y cuyos ingresos corrientes de libre destinación son los menores del país.



¿SE PUEDE O NO SE PUEDE?



La gran duda que deberá resolverse es hasta qué punto el presidente Duque puede ordenar que el acumulado de un juego de suerte y azar, como es el Baloto, tenga una destinación diferente a pagárselo a quien se lo gane.



Los juegos y las loterías son regulados en Colombia, entre otras normas, por la Ley 643 de 2001 y el Acuerdo 4 de 2016, por Coljuegos, una entidad estatal adscrita al Ministerio de Hacienda.



Según esas normas, el Estado, a través de los departamentos, municipios y el Distrito Capital, tiene el monopolio de las rentas que produzcan los juegos de azar y permite la explotación de estas actividades a terceros, que son los que recaudan esas rentas para entregarlas a las entidades territoriales.



Sin embargo, el manejo de los acumulados de los premios de las loterías y los juegos de azar parece reservarse a la reglamentación que tenga cada una de las empresas que los explotan, razón por la cual no parece sencillo cumplir con la petición de este grupo de congresistas.



Cabe aclarar que en Colombia quien maneja el juego del Baloto es la empresa privada IGT, una compañía que también opera algunos servicios de pagos en línea.



Esta compañía privada que explota esta lotería en Colombia no está adscrita a ninguna entidad estatal y, por lo tanto, su administración y decisiones -incluida la destinación del acumulado del Baloto- parecen estar en manos de sus directivas.



No obstante, el hecho de que la concesión para el Baloto la otorgue el Estado es una de las principales esperanzas del grupo de congresistas que le hizo la propuesta a Duque, sobre la cual no se han pronunciado ni el Gobierno Nacional ni la compañía privada IGT.



Política