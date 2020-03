La portabilidad numérica se podrá hacer en un solo día

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó la Resolución 5929 de 2020 con la que se disminuye de tres días a menos de un día el proceso de portabilidad numérica.



(El abecé de la portabilidad numérica móvil).

La idea de la comisión es promover la competencia, permitir al usuario ejercer su derecho de libre elección, beneficiarse de ofertas y cambiar de operador sin dificultad.



Entonces, desde el 1 de julio próximo, los usuarios cambiarán su número telefónico de un operador a otro, en unas pocas horas.



La medida que está disponible en el país desde el 2011 permite no perder el número de telefónico así se cambie de operador. Inicialmente este trámite tenía una duración de 5 días, tiempo que fue reducido en 2012 a 3 días y desde el primero de julio de 2020 será de menos de un día hábil.



(Ventajas de la portabilidad numérica).



La obligación de atender la Portabilidad Numérica Móvil fue establecida por la Ley 1245 de 2008, norma en la cual se encomendó a la CRC establecer las condiciones para la implementación y operación de dicha portabilidad.



La orden se materializó con la expedición de la Resolución 2355 de 2010 y las medidas expedidas posteriormente que facilitaron que desde el 29 de julio de 2011 los usuarios de telefonía móvil puedan portar su número cuando cambian de proveedor.



Si bien, año tras año el volumen de las portaciones se ha incrementado, ubicándose en el orden de 4,7 millones de solicitudes en 2018 y alcanzando un acumulado histórico de 20,3 millones de portaciones al 30 de junio de 2019, el proceso de traslado para el usuario no ha experimentado modificaciones significativas.



Según la CRC, la obligación ha significado un gran impacto en el sector presentando durante 2019 un total de 4,3 millones de portaciones y un histórico de más de 22 millones en el total.



LA MOTIVACIÓN



La decisión de la Comisión se dio como resultado de un estudio bajo la metodología de Análisis de Impacto Normativo, desarrollado durante 2019 y que vinculó a la Industria, a los usuarios y al sector público y que incluyó el análisis de las experiencias de países como Perú, Argentina, Chile y México, quienes presentaron un aumento de hasta 354% en el número de portaciones mensuales luego de reducir el tiempo máximo del proceso.



“La reducción del tiempo de portabilidad tiene como objetivo de maximizar el bienestar de los usuarios y mejorar su relación con los operadores, así mismo promover la competencia entre las empresas con más y mejores planes en prepago como pospago”, explicó Carlos Lugo Silva, director de la CRC.



De igual forma, la entidad señaló que con la entrada en vigencia de la medida se elimina el mensaje de voz que indicaba el operado del número al que se estaba llamando.



Los tres grandes operadores del país: Claro, Movistar y Tigo fueron consultados, pero se encuentran estudiando la medida. De Igual forma AsoMovil señaló que tras analizar las repercusiones de la medida hará un pronunciamiento.



EL TRÁMITE ACTUAL



Para cambiar su número de teléfono móvil a otro operador, el usuario debe hacer una solicitud al nuevo operador a través de cualquiera de sus medios de atención: ya sea línea telefónica, una oficina física, página web o vía Facebook.



El proceso de portación se debe realizar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la prestación de la solicitud, sin embargo, el usuario puede elegir el día hábil a partir del cual se hará efectiva la portación.



El cambio será efectivo si el usuario está al día con todas las obligaciones asociadas al servicio.



Esto sin perjuicio de las demás sumas que se puedan generar hasta que se produzca la portación de su número.



EL CAMBIO



A partir del primero de julio de 2020, el usuario podrá hacer la solicitud a través de cualquiera de los canales de atención.



Si el usuario presenta la solicitud de portación de lunes a viernes, dentro de las 8 a.m. y las 3 p.m. su número deberá ser activado en el nuevo operador, en la madrugada del día hábil siguiente.



Sin embargo, si la solicitud es presentada en un horario distinto a este, el operador debe recibir la solicitud y la dará por presentada en el día hábil siguiente.



“Si el requerimiento de portación no fue realizado en una oficina física de atención al cliente, el número deberá ser activado en la madrugada del día hábil siguiente al recibo de la SIM Card por parte del usuario, caso en el cual, el tiempo entre la presentación de la solicitud y la portación efectiva no podrá ser superior a 3 días hábiles”, establece la CRC.



El usuario podrá elegir el día hábil a partir del cual se hará efectiva la portación, por ejemplo, decidiendo que se active el servicio en el nuevo operador el día en que termine su periodo de facturación. La portación del número se realizará en la madrugada, con el fin de evitar afectar al usuario quien no percibirá el tiempo en que el servicio no se encuentra activo, por la operación de la portación.



En los países de la región en los que el plazo de portación es igual o menor a un día la tasa anual es superior al 15%, tal como es el caso de Chile, México y Perú. En Brasil y Colombia, donde el plazo máximo es de 3 días, la tasa anual de portación en 2018 fue de 2,6% y 7,3%, respectivamente.

