Aunque todavía no hay forma de medirlo, los cierres que se han venido anunciando por todo el país traerían efectos para el ritmo de recuperación que se preveía para el 2021.



Eso alerta Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), quien dice que será clave tomar medidas que no tengan efectos tan negativos en la reactivación.



¿Los cierres van a cambiar el ritmo de recuperación que se venía teniendo?



La lectura es muy negativa. Lo que ha pasado en Bogotá es terrible. Obviamente se entiende que hay un problema de crecimiento de los contagios y de la mortalidad, y que es bastante preocupante, pero creo que las medidas que se han tomado son un golpe demasiado duro para la economía y para la gente.



Lo que me preocupa es que gran parte de esas decisiones surgen porque faltaron medidas en diciembre, cuando hubo aglomeraciones por protestas y partidos de fútbol.

La economía se hundió otra vez, los hogares están poniendo trapos rojos en la calle y el desempleo va a crecer. El PIB puede caer entre 5% o 7% en enero.



¿Será más difícil crear más empleos con un alza del salario mínimo de más del doble de la inflación?



Va a ser un problema. Se configuró un panorama desolador, sobre todo para los pequeños y medianos negocios, porque no van a poder crear puestos si están cerrados y no tienen ingresos.



El desempleo en enero siempre es alto y eso ha sido histórico desde que tenemos cifras, pero este enero será aún peor. No me sorprendería que llegáramos a ver cifras de desocupación cercanas a 16% o 17%.



La reactivación del empleo en enero ya la perdimos.



El Gobierno dice que no hay una disyuntiva entre la economía y salud, ¿cuál entonces sería la fórmula para proteger ambas?

Es una disyuntiva difícil de resolver y hay que partir de la base de que sí tenemos un problema, pero la solución no puede ser la que estamos viendo. Medidas como el toque de queda nocturno para las ciudades, la restricción de aforos, horarios especiales, el pico y cédula durante algún tiempo también pueden funcionar. Si acaso algunos encierros totales durante uno o dos días. Pero no se puede poner a toda la ciudad tres semanas en cuarentena estricta.



Las autoridades dicen que todas las decisiones las toman basadas en evidencia. ¿Cuál es la evidencia que existe para decir que las cuarentenas sectorizadas tienen un impacto sobre el virus? Yo no lo he visto. Incluso la OMS dijo que no las recomendaban.



¿Están de acuerdo con que se reabran los colegios?



A mí me queda difícil pensar en una medida más absurda que la de cerrar los colegios. He revisado y leído los documentos científicos y todo el mundo está de acuerdo con que hay que abrirlos, a menos de que haya una tragedia.



Los efectos a futuro son muy grandes porque los niños no están recibiendo la educación adecuada. Eso les va a costar cuando sean grandes en términos de mercado laboral y de ingresos... Hoy les está costando.



Y en brechas de género ni hablar, porque son las mujeres las que les toca quedarse en la casa cuidando a los niños, no los hombres. Por eso hemos visto que el incremento de la inactividad en el mercado laboral está concentrado en ellas. Eso tiene impactos grandísimos en desempleo, pobreza y la desigualdad.



La recomendación es abrir los colegios con responsabilidad.



Ante ese nuevo panorama, ¿cambian las perspectivas para el 2021?



Yo todavía no voy a cambiar mi estimación de crecimiento. En Anif andamos más o menos por el 4% o 4,2%, porque el de 5% del Gobierno me parece muy alto. Me mantengo por ahora en el 4%, porque confío que haya cierta prudencia de aquí en adelante. Eso sí, enero será muy complicado y fácilmente puede llegar a registrar -7% o -8%.



En febrero se espera que se empiece a hablar de la reforma tributaria, ¿cuáles cree que son los puntos claves en la discusión?

Lo primero es que necesitamos más recaudo y no podemos seguir gastando tanto. Lo segundo es que recaudamos mal y eso genera un sistema con muchas distorsiones, espanta la inversión y no crea mucho empleo. Entonces, tenemos que tener también una base más amplia. Es decir, más personas naturales tienen que pagar impuestos de acuerdo con su capacidad.



El otro principio es eliminar las exenciones que están en la renta y en el IVA.

Entonces está de acuerdo con ampliar el IVA a toda la canasta familiar o a más bienes...

Sí. Hoy en día la exclusión de bienes básicos del IVA es un subsidio para los ricos. Lo que se debe es cobrárselo a todo el mundo y devolvérselo a las poblaciones de menores ingresos.



¿Qué opina de la posibilidad de extender las ayudas del Gobierno o la renta básica?



Nosotros en Anif, desde el principio, hemos sido defensores de instaurar la renta básica semiuniversal. El problema es que para eso hay que arreglar el tema tributario, porque si no, no nos alcanza para pagarla.



También se deben tramitar otras reformas estructurales... ¿cuáles deberían ser las prioridades?



El tema pensional es complicado. El Gobierno destina una cantidad de subsidios altos a las pensiones, que es cerca de 4 puntos del PIB y que no son dirigidos a las poblaciones más vulnerables, y eso es mucha plata. Eso es un tema importante, así como la laboral.

Pero no veo ambiente para esas reformas ahora. Realmente, el tema tributario va a copar la agenda.



¿Qué le preocupa para este año?



La tributaria, porque si no lo manejamos bien, el país puede entrar en problemas grandes. Me preocupa también la brecha de género, que se ha ampliado, y la velocidad de la recuperación del mercado laboral, que no va a ser tan rápida como todos esperábamos, y menos con las nuevas medidas.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte