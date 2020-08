La reactivación que tendrán los 292 municipios no covid

La vida en el algunas partes del país, será distinta, pues mientras unos municipios lucharán con el pico de la pandemia del coronavirus, otros tendrán la reapertura de restaurantes a la mesa, gastro-bares, casinos, gimnasios, hoteles y centros de estética.



(Planes para la reactivación se quedan cortos: expertos).



El Gobierno Nacional con la expedición del decreto 1076 de 2020, abrió la posibilidad de una apertura de la mayoría de sectores económicos que representan el 60% del total.



Así mismo, estos 665 municipios (292 no covid y 373 de baja afectación) pueden solicitar al Gobierno levantar la medida de aislamiento preventivo obligatorio que rige en todo el territorio nacional hasta el primero de septiembre de 2020, según la misma medida.



Entre los no covid, están los turísticos Salento en Quindío, El Cocuy en Boyacá, o Vélez en Santander, en los de baja afectación en Cundinamarca están El Peñón, Guatavita y Suesca.



(Gobierno presentó hoja de ruta para la reactivación económica).



“Se garantizará una reapertura gradual, progresiva y ordenada, se autorizará la reapertura de varios sectores económicos, entre ellos restaurantes a la mesa, hoteles, gimnasios, cines, gastro-bares, centros de estética, entre otros”, explicó el ministro de Comercio, Industria y turismo, José Manuel Restrepo.



Así mismo del 1 a 31 de agosto los municipios podrán solicitar pilotos para billares y casinos, incluso de eventos deportivos sin aglomeraciones de público y todos estos con la restricción de venta de bebidas alcohólicas y también de la actividad de las discotecas y balnearios.



“En estos lugares habrá una especial atención al comportamiento de la pandemia y en dichos municipios se van a permitir con protocolos debidamente autorizados y pilotos con verificación del Ministerio de salud”, agregó.



En el caso de los municipios con media afectación (270 municipios) y de alta afectación (187) se permite operación de hoteles, la circulación de núcleo familiar (industria hotelera), se autorizan los autocines y exhibición artística desde vehículos.



Además allí se permiten pilotos de eventos deportivos sin aglomeración, cine, teatro, parques temáticos y zoológicos.



De igual manera, bares, casinos, billares y juegos de azar; estéticas, spa, sauna, turco, uso de piscinas y polideportivos para deportistas profesionales y alto rendimiento (incluyendo menores entre 14 y 17 años).



De igual forma, pilotos para el transporte terrestre y aéreo.



Así mismo en el mismo decreto 1076 de 2020 se extiende el aislamiento obligatorio en todo el país y hay 46 excepciones de movilidad en las que se incluye la realización de las Pruebas Estado Saber, y el desplazamiento estrictamente necesario del personal de logística.



PILOTOS EN ALTA AFECTACIÓN



Aparte del decreto, para los 187 municipios que representan 16,67% del país, por ejemplo en Bogotá, el caso del piloto de restaurantes se llevará a cabo del 20 al 23 de agosto por determinación distrital. Ese plan se realizará en 10 zonas de la ciudad, permitirá un horario de atención de 24 horas y su ejecución dependerá de la evolución de la pandemia del coronavirus que hasta ayer registraba 101.955 casos de contagio. Las localidades en las que hará la reapertura serán Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, Usaquén, Puente Aranda, Tunjuelito, Teusaquillo, Kennedy, Barrios Unidos.



Además, el Distrito tiene definidos también los protocolos que deberán implementarse para el servicio a la mesa que incluyen: capacitación al personal del sector gastronómico dos días semanales, la apertura de terrazas limitada al 50 %, un máximo de 10 personas por mesa, distanciamiento de dos metros, elementos desinfectados y la prohibición para compartir cartas, servilletas, saleros, entre otras medidas.



En total se contemplan 30 tramos de reactivación comercial al aire libre, incluyendo uso de espacios como andenes, plazas, cerramientos y parqueaderos, entre otros.



En el caso de los restaurantes, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) insiste en proponerle al Distrito que el piloto de reapertura no sea solo por tres días, porque el ensayo no responde a las necesidades que tienen estos sitios, dado el largo periodo sin operar.



“Necesitamos ejercicios que propongan reaperturas responsables y sostenidas, enfocadas en el bien común y en el beneficio de todos”, dijo el presidente de Acodres, Guillermo Henrique Gómez.