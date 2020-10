La realidad de las empresas cambiará radicalmente por la covid

Muchos de los cambios en los negocios globales provocados por el covid-19 serán duraderos. Una encuesta publicada el miércoles por el IBM Institute of Business Value identificó un "cambio cultural" en empresas de todo el mundo, y concluyó que los "ejecutivos deben aceptar que los cambios en estrategias, gestión, operaciones y prioridades presupuestarias inducidos por la pandemia están aquí para quedarse".



Un gran beneficio de este cambio cultural: dos tercios de los encuestados dijeron que habían podido completar iniciativas que enfrentaron resistencia en el mundo laboral anterior al covid.



La encuesta a casi 3.500 ejecutivos en 22 países revelo que el flujo de efectivo junto con la gestión de costos y liquidez eran las mayores prioridades hasta 2022. Alrededor de 60% dijo que estaba acelerando la transformación digital de sus organizaciones.



Tres cuartas partes planean desarrollar capacidades de TI mas solidas. Se espera que la transformación digital aumente la cantidad real de trabajos, "pero las habilidades requeridas para esos empleos van a ser muy diferentes", dijo Jesús Mantas, socio gerente senior de IBM Services.



Eso significa que potencialmente millones de trabajadores que no pueden hacer la transición al nuevo mundo laboral podrían quedarse atrás. Alejándose de la reciente practica de una entrega justo a tiempo, el 40% de los ejecutivos destaco la necesidad de capacidad adicional en sus cadenas de suministro. Solo cerca de la mitad de las empresas hará hincapié en ingresar a nuevos mercados para aumentar su base de clientes, señalaron los ejecutivos.



Y el 84% dijo que la gestión de atención al cliente será una prioridad máxima, frente al 35% de hace dos años. La investigación de IBM --que también se baso en otras encuestas

que incluyeron a empleados-- descubrió al menos un hallazgo inquietante: una gran brecha entre "los empleadores que sobreestiman significativamente la eficacia de

sus esfuerzos de apoyo y capacitación" y como los empleados perciben estas medidas. En general, el estudio de IBM llego a lo que califico como una "abrumadora conclusión: después del covid-19, la realidad de las empresas cambiara radicalmente".