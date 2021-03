‘La reforma fiscal es una obligación para recuperarnos’: gremios

En el primer panel del foro de Perspectivas económicas 2021 de Portafolio, dirigentes gremiales y expertos llamaron la atención sobre la urgencia de tramitar una reforma tributaria o fiscal para impulsar la recuperación.



En el panel, que contó con la participación de Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Sandra Forero, presidenta de Camacol, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, Ricardo Ávila, analista sénior de El Tiempo y fue moderado por Francisco Miranda, director de Portafolio, se habló de la hoja de ruta de Colombia para asegurar su reactivación.



Entre los retos que señalaron los panelistas, apuntaron que es clave acelerar los planes de reactivación, tramitar una reforma tributaria e impulsar la generación de empleo. En ese sentido, coincidieron los presidentes de Anif, Camacol y la Andi, que será clave que de ahora en adelante, y con el plan de reactivación en marcha, se eviten los cierres focalizados en el país.



En ese sentido, Muñoz aseguró que “es clave la cesación de cierres de localidades en el país. Por otro lado, en el mes de febrero evidenciamos en que ya no hay cierres, por lo cual la reactivación arranca al alza y genera perspectivas positivas en términos de empleo y de crecimiento”.



Por otro lado, en cuanto a las reformas estructurales son imperativas. “Si no asumimos esa discusión fiscal seriamente, la reactivación no se va a dar”, manifestó Santamaría, y agregó que en esa propuesta se debe tener en cuenta puntos clave como aumentar la base gravable del impuesto de renta para personas naturales, bajar las cargas tributarias a las empresas y eliminar las exenciones de IVA y de renta.



Por su parte, Muñoz confirmó que “en este momento se está terminando de considerar el informe de la Comisión de expertos en beneficios tributarios. Y no sería una tributaria, una reforma fiscal y social. El Ministerio de Hacienda lo comentará cuando sea el momento”.