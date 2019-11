Tributaria hay que replantearla con las necesidades actuales del país

Katherine Miranda, representante por el partido Alianza Verde, afirma que a la actual reforma tributaria que cursa en el congreso hay que replantearla de acuerdo a las necesidades actuales del país, eliminar las exenciones a los ricos y obligar a las empresas a generar empleo.



¿Cuál es la posición de la Alianza Verde respecto a la reforma tributaria?



Nosotros desde la Ley de Financiamiento nos opusimos a una reforma tributaria que no es estructural sino que tapa vacíos de momento. El país necesita una reforma estructural que de verdad redistribuya la torta y no como esta que le quita impuestos a los más ricos y se los pone a los más pobres.



Si el gobierno nacional quiere generar empleo a través de quitarle impuestos a los más ricos, pues eso no ha sido posible, y lo que se ha mostrado con este tipo de flexibilizaciones es que las utilidades se quedan en las grandes empresas, en los bolsillos de los dueños y por eso son las cifras tan alarmantes de desempleo del país.



¿Qué propuestas tienen?



Inicialmente, vamos a plantear una ponencia alternativa aceptando que hay cosas buenas en la planteada por el Gobierno. Se nos va a caer, pero lo vamos a hacer.

Estamos haciendo un bloque de proposiciones para modificar los artículos que no estamos de acuerdo, como son las exenciones a las grandes empresas. También planteamos la eliminación del 4x1000 para las personas naturales, eso era para rescatar a los bancos, pero hoy en día llega a las arcas del Estado. Eliminar el 4x100 para las personas naturales va a permitir la bancarización, que hayan más transacciones legales lo que aumentaría el recaudo y sería mucho más seguro para todas las personas.



Definitivamente no sirvió para la creación de empleo…



Tenía la intención de reducir el impuesto a las grandes empresas y que eso generara empleo, pero no había un gancho efectivo para que eso se tradujera en más empleo. Lo que nosotros proponemos es que si hay que reducir impuestos, está bien, pero que obligatoriamente se traduzca en más empleo, de lo contrario las empresas no podrían acceder a ese tipo de exenciones tributarias.



Todo depende del tamaño de la empresa, del sector. La apuesta es que si se van a crear exenciones tributarias para las grandes empresas, eso implique obligatoriamente una generación de empleo.



¿Qué no tendría que ir en esta reforma?



Hay exenciones que bordean los cuatro billones de pesos, que son absolutamente gratis y que no le generan rentabilidad al país. Pueden generar utilidades para los grandes empresarios pero eso no genera mejor calidad de vida en el país.



¿Hay ambiente en el congreso para que pase esta reforma tributaria?



El Gobierno pide que no se le haga ninguna modificación y en eso no estamos de acuerdo. Lo que hay que recordar es que la ley de financiamiento se cae porque no se cumplen tres principios fundamentales: consecutividad, publicidad y deliberación.



Es una nueva reforma tributaria y hay que darle discusión necesaria. Las condiciones con las que se planteó la ley de financiamiento hace un año eran para cubrir un hueco fiscal, que hoy en día no necesitamos cubrir ese hueco. Adicionalmente estamos en un escenario completamente diferente. Hay que replantearla de acuerdo a las necesidades actuales del país.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co