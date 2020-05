La renta básica universal podría impulsar la transformación social

Un grupo de activistas y economistas latinoamericanos coincidieron en que la renta básica universal podría ser una receta de "liberación" para la región, durante un foro digital organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con sede en Guatemala.



Durante la actividad, los siete expertos debatieron sobre las posibilidades, alcances y consecuencias de una medida como la renta básica universal, aplicada por diversos Gobiernos durante la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, y que podría ser el impulso de "transformación social" latinoamericana.



El coordinador de investigaciones de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Pablo Yanez, mencionó que la renta básica universal, además de ser una "discusión filosófica" es "una solución práctica de los problemas" económicos de la región. Esta política, dijo el economista mexicano, "no va a caer del cielo", pues debe requerir de "grandes impulsos sociales y políticos", de "construir los consensos y la correlación posible que la haga posible".



La renta básica universal "puede ser una medida que termine generando sociedades más cohesionadas, más estables y más democráticas. Pero, que nadie se engañe, es un camino largo, complejo y difícil que no se resuelve haciendo 'lobby' (cabildeo) con políticos", comentó el representante de la Cepal.



Por su parte, el presidente de la asociación civil Argentina en Red, Pablo Sercovich, lamentó que el "neoliberalismo furioso" que en su país provocó "un sistema sanitario y económico devastado producto de una toma de deuda desmesurada". Una solución a esta debacle, como calificó los últimos cuatro años en los que gobernó Argentina el conservador Mauricio Macri, podría ser "plantearse este derecho a la subsistencia para decirle al hambre nunca más".



REPENSAR AL ESTADO



La chilena Gabriela Cabaña, integrante de la organización Red Chilena de Ingreso Básico, explicó que la renta básica "es una forma de repensar al Estado y el relacionamiento de la sociedad". En la región latinoamericana aún está en ciernes este tipo de política, dijo Cabaña, quien enfatizó que la medida busca comprender "el dinero como una forma de trabajo productivo".



Pero para conseguirlo, para llegar a más rincones, esgrimió, "es necesario tener estas conversaciones no solo a nivel de quienes diseñen las políticas, sino en un debate colectivo y lo más comunitario posible, para que sea un cambio emancipador".



El brasileño Leandro Teodoro Ferreira, presidente de la Red Brasileña de la Renta Básica, comentó que la renta básica no se trata de una "frase de políticos adoptada durante las campañas", sino de una adopción profunda para "liberarse de las relaciones de dominación de siempre"



REFORMA NECESARIA



Además, la economista del área de Política Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo del Icefi, Lourdes Molina, señaló que la renta básica universal tiene un asterisco que va seguido de una reforma fiscal. En general, en la región latinoamericana, buscar una solución como esta es "prácticamente una misión imposible" con las políticas fiscales de la actualidad.



La economista del Icefi soslayó que una vía clara y sostenible, que se aleje de "vicios" como ampliación de deuda o medidas similares, sería "cambiar la política fiscal de sobrevivencia con una reforma tributaria, para tener más recursos públicos, con una mejor ejecución".



Finalmente, la politóloga guatemalteca Gabriela Carrera, directora de Politización y Aprendizaje del Instituto 25 A -conformado por organizaciones nacidas de las protestas anticorrupción de 2015-, concluyó que la renta básica universal "nos permite, con los pies en la tierra, soñar realidades distintas, ser Estados diferentes, sociedades diferentes". Incluso, agregó, "ser mujeres y hombres mucho más enfocados en lo realmente esencial de la vida; recuperar lo humano que significa una renta básica universal".



Según cálculos publicados por la ONU, la pandemia del coronavirus provocará en Latinoamérica y el Caribe la mayor recesión económica en la historia de la región, con un retroceso del 5,4 % en 2020, lo que llevará a que la renta media per cápita retroceda a su nivel más bajo en más de una década, con un fuerte aumento del desempleo y grandes cantidades de ciudadanos cayendo en pobreza.





