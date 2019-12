'Supervivencia empresarial está ligada a la adopción del pago digital'

Freddy Castro, Gerente de Banca de las Oportunidades, habló con Portafolio.co sobre el importante crecimiento que han tenidos los pagos digitales en el país y cómo estos son claves para la competitividad de las empresas.



"Uno como dueño de un negocio debe estar siempre listo a atender las demandas de sus clientes", dice, entre otras cosas, Castro.

¿Por qué es importante que las mipymes ingresen al sistema de pagos digitales?



El primer motivo es la seguridad, dado que los pagos electrónicos disminuyen la tenencia de efectivo, cuyo porte puede dejar en estado de vulnerabilidad a las personas frente a la delincuencia. Segundo, porque podrían generar un impacto positivo en las ventas. En un entorno crecientemente digital, son más los ciudadanos que prefieren los celulares o las tarjetas de débito o crédito sobre el efectivo.



De hecho, le cuento, en 2018 las operaciones realizadas a través de internet superaron por primera vez los realizados en oficinas bancarias en número y monto, y en el primer semestre del 2019, a través de Internet se realizaron el 42,7% de las operaciones, mientras que en las oficinas fue de 33,6%, según datos de la Superfinanciera. El mundo está cambiando.



Estamos hablando de inclusión financiera, ¿qué ventajas les trae este acceso?



Otra ventaja del desarrollo de un ecosistema digital, sobre todo para quienes no tienen acceso al crédito, es que se favorece la construcción de historial financiero. Esta es la puerta de entrada para acceder a créditos a través de entidades financieras. Recordemos que el crédito informal es costoso y peligroso, con tasas que incluso pueden ser 100 veces más altas que la de usura. Además, ya se han desarrollado mecanismos para facilitar el acceso a seguros de todo tipo.



¿Puede en el futuro ser un factor de competencia?



Claro que sí. Ahora hay más opciones en un entorno que ofrece códigos QR, billeteras digitales, datafonos, y muchas otras alternativas disponibles desde dispositivos móviles.



Uno como dueño de un negocio debe estar siempre listo a atender las demandas de sus clientes. Especialmente, reconociendo que entidades como la Unidad de Regulación Financiera y la Superintendencia Financiera, redoblan esfuerzos para tener un entorno regulatorio propicio, con los mejores estándares de protección al consumidor, que nos hagan a todos la vida más simple.



¿Qué tan fácil es acceder a esos sistemas de pago?



Es muy fácil. Acérquese a su entidad financiera y busque alternativas a la medida de sus necesidades.



¿Qué le dice a esa gente que no se quiere bancarizar por cobros de comisiones, etc.?



El sector financiero ha hecho notables esfuerzos por incluir financieramente a más personas. Hoy es posible, por ejemplo, acceder a Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado, exentas del 4x1000, sin comisiones cuando las transacciones son menores a tres salarios mínimos mensuales (unos $2,4 millones); sin cobros por retiros en la red de cajeros. Incluso, algunos intermediarios financieros se la han jugado por pagos en los sistemas de transporte masivo (como Transmilenio), los cuales no generan cobros adicionales y simplifican la vida.



Pero, bancarizar también es una forma de cobrar impuestos…



La formalidad tiene beneficios que superan con creces a sus costos, por ejemplo, se abren las puertas a mecanismos de financiación menos costosos y más seguros, que otras fuentes que pueden ahogar a la microempresa. Eso sin mencionar los riesgos personales asociados a estas alternativas. Y sí, en la medida en que los ciudadanos empecemos a construir más información a través de las plataformas de trámites o pagos que he mencionado, seremos más visibles de cara al Estado.



¿Y cuáles son las facilidades para los clientes?



Seguridad, simplicidad y la misma construcción de historial financiero.



Usted qué le diría a un microempresario que aún duda de dar el paso a lo digital



Le recordaría que el mundo está en constante evolución. Hace 35 años el Telegrama y los teléfonos monederos eran un canal importante de comunicación entre personas, hace 25 años pocos tenían correo electrónico, hace 20 no existía Messenger, hace 15 no existía Facebook, y no sé qué pasará en los próximos cinco años. La inmersión tecnológica nos recuerda que la supervivencia empresarial para por la adopción de pagos digitales.