La temporada de verano que vive el país iría hasta agosto

El verano que padece el territorio nacional desde septiembre pasado y que tiene contra las cuerdas a todo el sistema hidroeléctrico del país, no cesaría antes del mes de agosto.



Así se detalla en un comunicado especial emitido la semana anterior por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) con destino al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd) y el Sistema Nacional Ambiental (Sina), y al cual tuvo acceso Portafolio, en el que la entidad advierte que los meses de mitad de año serán secos.



“La temporada de menos lluvias de principios de año y lo que va de la primera, presentan condiciones deficitarias en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquia y Andina. Por lo anterior, se recomienda reforzar las medidas preventivas relacionadas con los impactos sociales, ambientales y económicos que se podrían presentar con estos eventos”, señala el Ideam en su documento.



La entidad precisa que de acuerdo con información suministrada por su personal técnico el año pasado, tanto en sus comunicados especiales e informes de predicción climática, como en los talleres regionales y locales dictados, se puede “afirmar que las precipitaciones” de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020 se manifestaron por debajo del promedio.



“Con relación a la primera temporada de lluvia entre los meses marzo, abril, mayo y junio, se mantendrían condiciones deficitarias”, subraya el Ideam en su comunicado.



PREDICCIÓN PARA MITAD DE AÑO



Sin embargo, la entidad precisa en su nota especial tanto a la Sngrd como al Sina, que luego de los análisis y estudios realizados por su personal técnico, la segunda temporada de lluvias registraría un menor nivel al habitual para el sexto y séptimo mes del presente año.



“En junio, para la región Caribe y Andina se espera que las lluvias estén por debajo de lo normal, es decir se espera una reducción del volumen mensual de las precipitaciones con respecto a su valor climatológico”, subraya el texto.



Y agrega que, en la región de los Llanos Orientales no se descarta la posibilidad de eventos extremos de lluvia, zona donde existe la mayor probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos.



De igual manera, contenido del documento señala que para julio, en amplios sectores de las regiones Caribe y Andina, se predice que las precipitaciones “mantengan una condición deficitaria acentuada”.



“En la Orinoquia y gran parte de la Amazonia, las precipitaciones presentaran valores por encima de los promedios climatológicos para la época”, indica el comunicado.



SEGUIMIENTO CON LA PRIMERA TEMPORADA



Con respecto al monitoreo que vienen realizando los técnicos del Ideam al comportamiento de las lluvias en el territorio nacional, y en lo transcurrido del año, reafirman que los niveles han sido lo más bajos con respecto a la media.



“La primera temporada de más lluvias de este año 2020, viene presentando valores por debajo de lo normal, sobre todo en las regiones Caribe y Andina”, indica el Ideam en su nota.



A renglón seguido, reitera que en estas regiones la precipitación no ha alcanzado los valores promedios climatológicos para la época, específicamente durante el mes de abril, y las compara con las zonas Pacífica y Amazonia, las cuales han tenido el mayor número de días con lluvias y con grandes volúmenes de precipitación.



“Esta temporada se inició a mediados de marzo en gran parte del centro, sur y occidente del país, y climatológicamente se extiende hasta mediados de junio”, relata la nota.

Para las regiones Caribe y Orinoquia se espera que estas condiciones de lluvias se generalicen en los siguientes días. Para la región Caribe, las lluvias mantendrán su condición de déficit.



Al respecto, el comunicado del Ideam subraya que en la Orinoquia se espera que las precipitaciones de esta temporada se manifiesten con eventos extremos de grandes aguaceros.



RECOMENDACIÓN



Según los pronósticos del Instituto, a partir de la segunda quincena de mayo se espera una recuperación de las lluvias en el país, cercanas a los promedios históricos, pero recalca que para los meses de junio y julio se prevé un comportamiento de las lluvias por debajo de lo normal.



En la misma línea, la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética del País (Cacsse), no solo reafirma que la temporada seca por la que atraviesa el país se viene presentando desde finales de agosto del año pasado.



“Esta disminución inusual de las precipitaciones ha implicado que, a la fecha, los aportes hídricos, así como el nivel de los embalses del Sistema Interconectado Nacional (SIN), se encuentren en mínimos históricos”, resalta la Comisión.



Y en concordancia con el Ministerio de Minas y Energía, el Cacsse recomienda como medida de prevención, que los generadores hidráulicos incrementen el almacenamiento de agua para alcanzar los niveles de embalsamiento requeridos que permitan iniciar el próximo periodo de verano (diciembre de 2020 a marzo de 2021) con niveles adecuados para la confiabilidad del Sistema.



Al respecto, XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM) recalca que en el corto plazo no se evidencian riesgos en la atención de la demanda, sin embargo deja en claro que los embalses del Sistema Interconectado Nacional (SIN) se encuentran en mínimos históricos, debido a la reducción inusual de las lluvias.



'EL SISTEMA ENERGÉTICO ES FUERTE'



Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen afirmó que el país cuenta con un sistema energético fuerte y moderno que puede responder a las necesidades para que no haya riesgo de desabastecimiento.



“Para garantizar el suministro de energía en todo el territorio, a diario se hace un monitoreo de las variables del sistema, es el nivel de los embalses. Las proyecciones recientes de XM evidencian la necesidad de vigilancia, mas no de riesgo para el sistema para los próximos 12 meses. En este periodo de baja hidrología, es oportuno hacer los monitoreos en tiempo real y analizar diariamente las variables de riesgo y dejar actuar las herramientas disponibles en la regulación vigente”, dijo.





