‘La tv prepago se adapta mucho a esta situación’

Las personas están viendo televisión más de una hora en promedio al día vs lo que veían antes de empezar el aislamiento, según Kantar Ibope Media, ahora los colombianos ven 5 horas 40 minutos diarios.



El consumo de contenidos ha variado, los programas más vistos son las noticias con un 46%, seguidos de las películas con un 42% y series en un 26%, esto ha significado un cambio para las empresas como Directv, que esperan seguir llegando al publico con su modelo pregapago y y una parrilla que se adapta a las necesidades de los clientes.



Ernesto Carreño, Director de Marketing de la marca en el país, explicó la dinámica que han tenido en la cuarentena y los retos al futuro.



¿Cómo les ha ido con el nuevo modelo de consumo?



Esto de verdad ha sido nuevo para nosotros, estamos muy contentos con la adopción que ha tenido Directv en Colombia, nuestra propuesta de valor siempre estuvo enfocada en el mejor entretenimiento en el hogar y ahora con Prepago estamos viendo una mayor expansión.



A lo largo de los años, hemos visto como ha ayudado con la democratización del servicio y en esta pandemia se volvió un producto que no solo quieren sino que las personas necesitan.



Al estar en casa, los colombianos tienen acceso a la televisión en alta definición para informarse o para divertirse.



Con la flexibilidad que tiene este producto hemos podido llegar a más de 1.050 municipios y tenemos más de 200.000 puntos de recarga.



Las facilidades de ser una televisión recargable, la hacen accesible para todos los bolsillos, con recargas desde $10.000 y más de 160 canales. Estamos tratando de expandir ese mensaje y de entregarle a las personas que nos necesitan los equipos para satisfacer la demanda.



¿Esa podría ser la respuesta a futuro si la situación económica de las personas cambia?



Sí, eso nos preocupa pero al ver que las personas pueden tener en este producto algo apropiado para la situación nos motiva.



También hemos entregado facilidades de pago, más canales sin costo adicional, hasta 78 canales más dependiendo el plan, adicionalmente les entregamos a todos nuestros clientes el canal 804 Escuela Plus, para que los niños y jóvenes tengan acceso a contenidos educativos desde sus casas que antes usaban en las escuelas.



Está también la plataforma Online DirectvGO, que tiene canales en vivo y un amplio catálogo de contenidos por demanda y que ahora por la emergencia está disponible con hasta 35 señales más sin costo adicional.



La situación nos ha hecho cambiar nuestra propuesta de valor para que nos adaptemos, para las personas más necesitadas prepago se adapta y esto hace todo el sentido.



¿Han visto una migración de pospago a prepago en la pandemia?



Hoy prepago se ha dado como una oportunidad, por su autoinstalación, porque no tiene contrato y con los paquetes que se adquieren se tienen distintos días de programación, todo esto en la situación en la que estamos permite que las personas puedan bajar los cargos de una factura al acudir a esta opción, hemos visto una mayor demanda por esas condiciones y que además llega a todos los rincones del país, ya no se considera costoso.



¿Cómo les ha ido con los contenidos?



Hemos visto un crecimiento del 30 por ciento en el consumo de televisión, también que la mitad de las personas que veían deportes, siguen viéndolos. Nosotros hicimos una prueba con los mundiales de fútbol y por ejemplo, el especial de Copa del Mundo 2014: Colombia vs. Uruguay fue por el segundo más visto en abril en el país.



Colombia se mueve mucho por su selección y eso fue un éxito, porque además nuestro despliegue de gran calidad técnica y que llega igual al estrato 1 o al 6, tuvimos otras competencias y repeticiones y vimos que a pesar de no tenerlo en vivo había demanda de estos contenidos.



Con la reactivación de la liga de Alemania, vimos una luz al final de la espera para nuestros contenidos exclusivos en deportes, esto nos permitirá aprender y nos dará opción de reinventarnos.



También estamos viendo una posible vuelta del ciclismo y eso nos permite ser positivos a pesar de tener unas perspectivas macroeconómicas muy difíciles.

Este año esperábamos otras cosas, teníamos Copa América que es un evento por excelencia nuestro, buscaremos acoger el contenido deportivo a medida que abra y darle a los clientes esa posibilidad.



¿Alcanzaron a sentir el impacto en bajas de suscripciones?



No, las personas siguieron con la necesidad de la televisión, seguimos con crecimientos incluso en nuestra plataforma Directv Go, ese es un tema que creemos podemos llegar a tener al mediano plazo.



Estamos viendo la dinámica nos va a afectar a todos, pero estamos tratando de darle facilidades a los usuarios como el prepago para que puedan sentir un alivio.



Sabemos que habrá personas que se queden sin dinero y sí, la gente necesita ver televisión, pero también somos conscientes de que la situación puede llegar a ser o pago la luz o el agua o miro qué hago, y por eso creemos que con prepago podemos dar una buena opción, si bien por un lado nos dolería, por otro podríamos compensar ese impacto.



Por ahora eso es más como análisis de expectativas, en un escenario normal nos hacemos preguntas como: ¿cuántos usuarios podrían migrar? y es difícil verlo, en estos momentos es más complicado.



En este momento las ventas no han bajado, se mantienen estables y si bien Colombia ha avanzado en conectividad, la penetración de internet sigue siendo muy baja y buscamos darle más impulso a la App.



La televisión, se ha vuelto un producto de primera necesidad y estamos tratando de ver como nos adaptamos, somos solidarios y como ofrecemos posibilidades en contenidos y también de pagos.