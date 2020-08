Lanzan cuatro acciones para atraer más inversión al país

Archivo particular

El gobierno nacional presentó cuatro instrumentos que le servirán para atraer la inversión en el país y que hacen parte del plan ‘Compromiso por Colombia’.



Los cuatro pilares de la estrategia son la relocalización; facilitación para la llegada de inversión; acciones regionales y sectoriales e incentivos para crear oportunidades de inversión.



De acuerdo con el ministro de Comercio, Industria y turismo, José Manuel restrepo, la idea es que más compañías le apuesten a Colombia.



“Una de las estrategias que impulsará la economía y el empleo en los siguientes años, es la atracción de inversión extranjera de eficiencia, que se soporta en estas estrategias que buscan generar incentivos para crear oportunidades de inversión de eficiencia”, afirmó.



Mega – inversiones, plan vallejo express, programa para el fomento a los astilleros (Proastilleros), factura electrónica y proyectos turísticos especiales, son los mecanismos que hacen parte de la estrategia.



Con mega- inversiones se busca que los capitales invertidos en 5 años, iguales o superiores a 282 millones de dólares, en sectores no minero energéticos y que contribuyan a la creación de entre 250 y 400 empleos directos durante el tiempo que se realice la inversión y se mantengan, pagarán un impuesto de renta del 27% y no del 33%, y si son inversiones en servicios hoteleros la tarifa será del 9%. Habrá exención del impuesto al patrimonio y dividendos. En el sector aéreo la inversión a realizar es de 18,8 millones de dólares, mientras que en el programa de Fomento a los Astilleros, se permite importar insumos con un arancel del 0%.



Con el plan Vallejo express, se facilitará la importación de insumos y bienes de capital necesarios para exportar un bien o servicio. Por ejemplo, si importa materias primas, el compromiso de exportación será del 60% de la producción, no del 100%. Si adquiere bienes de capital y repuestos, el compromiso es aumentar la producción en 50%.



“Es importante que el Gobierno aumente y fortalezca las herramientas. La reconfiguración del comercio internacional sumado a los acuerdos comerciales vigentes abre más las puertas para que las compañías colombianas aprovechen las oportunidades”,señaló María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.