Lanzan libro ‘Good Will’ de grandes empresas del país



Ya se encuentra en las librerías Good will de grandes empresas en Colombia, y cómo lo lograron, el libro del publicista, José María Raventós, en alianza con la firma 2WAY y el diario Portafolio.



Se trata de una publicación de lujo que, en sus 220 páginas destaca a una serie de empresas reconocidas del país, seleccionadas por su prestigio, imagen y reputación, lo que las ha convertido en tradición nacional e, incluso, en insignias del país.

Este es un reconocimiento a marcas colombianas en las que los consumidores han confiado durante muchos años, y que hoy mantienen intacta esa acogida que les ha permitido acumular el 'Good Will' que sus competidoras quisieran tener.



La presentación del libro fue escrita por Ricardo Ávila Pinto, exdirector de este diario, quien resalta la importancia del prestigio de las compañías, más en este momento en que el mundo avanza hacia la cuarta revolución industrial, de la mano de la automatización y el internet de las cosas.



“Diversas investigaciones académicas confirman que en medio de una nueva realidad que se desarrolla de manera vertiginosa, los consumidores prefieren marcas en las que puedan confiar”, asegura Ávila.



Por su parte, José María de Guzmán, presidente de 2WAY, se refiere al Premio Good Will 2WAY, que entregan anualmente a 30 empresas, al tiempo que destaca que en la era actual de las comunicaciones instantáneas y la globalización, “el valor de las empresas está directamente relacionado con atributos tangibles como la capitalización, el desempeño o la productividad, e intangibles como la reputación, la trayectoria, la credibilidad, la identidad o la marca, entre otros”.



La publicación destaca los pilares reputacionales, los cuales están relacionados con innovación y liderazgo, solidez y trayectoria, responsabilidad social y sostenibilidad, oferta de valor, ética y transparencia y talento humano.



En las páginas de Good Will de Grandes Empresas, los lectores podrán encontrar artículos en los que un grupo selecto de empresas cuentan cómo construyeron su éxito, y las estrategias claves para mantenerse como líderes del mercado. Allí se destacan el liderazgo de compañías de telecomunicaciones, servicios, educación, industria, comercio, tecnología, finanzas, salud, alimentos, responsabilidad social, comunicaciones, joyería y representación jurídica.